Как воспитать удобную дочь?

В чем смысл этих детских страданий и обид? В чем же смысл такого зловещего подавления, продавливающего всю личность?..

"Знаете, это удивительно. Ребенку кажется, что его так любят родители, что даже передать словами невозможно. Мама - самое лучшее Имя на Земле... Меня мама так любила в детстве, что даже ... жалела, что я родилась!".

Так... А вот с этого момента поподробнее! "Ну да... нет, конечно, не явно, но в ее словах все время были ноты сожаления. "Бедненькая, как же тебе трудно в жизни будет!", "Ох, какая же жизнь у тебя будет тяжелая, как вспомню, как я тебя рожала!" На фоне этого любые вопросы проходят фильтр "трудно" или "легко".

Удобная дочь

А именно: "Нет, я не могу тебя отпустить в другой город учиться, это тяжело и опасно. Вдруг тебя изнасилуют?"

И из детства всплывают кадры, как мама сделала все возможное, чтобы облегчить жизнь дочке.

"В одиннадцать лет мы купили собаку! Мама к этому отнеслась поверхностно. В итоге мы пошли на Птичий рынок, взяли первого попавшегося щенка, который мне понравился. Щенок упорно не хотел приучаться к туалету. Друзья семьи говорили: "Да что Вы, он еще маленький. Полгода будет и все выправится".

Я была в отчаянии, мама тоже. Ждать полгода было нереально большим сроком. И тогда мама с любовником решили отдать его. Я не смогла его защитить, сказала, что может они и правы. Но когда я села на диван, прижимала щенка к себе, то вдруг заплакала. "Как же я расстанусь с тобой?"

Мама и ее бойфренд поехали отдыхать к своему другу на выходные за город, у него была своя ферма, и мой щенок был увезен ими. Я вернулась из школы в опустевший дом. Я понимала своим детским умом, что что-то сделала не то. Для друзей придумала отговорки, что у меня аллергия. И щенка пришлось отдать. Сердце было ранено. "Он о тебе даже не вспомнил!", - вещала мама.

А потом я слышала ее фразы по телефону, мол, вот так жалко, бедненькая дочка, идет рано гулять с собакой, а он гадит в квартире. И снова мотивируя жалостью ко мне.

Спустя годы мне показалось, что это была не жалость, а какая-то скрытая форма ненависти.

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То же самое было и с музыкальной школой. Договорились, что я буду заниматься на дому. Почему? Я вполне могла ходить сама в музыкальную школу! Но нет, "мне тебя жалко, кто тебя водить будет, когда ночь, снег, гололед". Так и получилось, что за три года на дому я до сих пор не знаю нот и сольфеджио."

Все упиралось в жалость, но такую деструктивную, которая перекрывает все ресурсы сопротивления.

Дочка в данном случае выросла неприспособленной и дезактивированной. Принять решение, выбрать, сделать что-то вопреки матери. Да, она пытается, но при этом, делая шаг вперед, ей кажется, что идет против матери. Сама страдает.

Удобная дочь для вяло воспитывающей матери.

"Нет, нет, не подумайте! Мама занимала руководящую должность. Она очень сильная."

Да я все понимаю, конечно, образ сильной женщины на работе, а дома - лепить из того, что есть, а главное, "как самой нравится".

Дочь - удобная кукла. Можно не дать ей завести питомца ("жестоко прогнала меня с котенком"), можно не пустить в школу в 11 классе в блузке, которую посчитала слишком вульгарной и "разорвала ее прямо на мне", можно было делать с дочерью все, что угодно, зная, что сопротивления от такой удобной не стоит ждать.

И вот уже дочь сама мама."Я стала замечать, как похожа на мать. Мой сын собирал игрушки, каких-то монстров, в один миг я поняла, что они мне не нравятся, что могут испортить его психику. Я вошла в комнату и сразу их выбросила. До сих пор помню, как мой сын рыдал от обиды. А я торжествовала... Поэтому пришла к психологу".

И действительно, просматривая, как кино, эту ленту событий, задумываешься о предназначении нашем на Земле... В чем смысл этих детских страданий и обид? В чем же смысл такого зловещего подавления, продавливающего всю личность?.. Будет ли новый поворот в развитии этих душ?опубликовано econet

Автор Надежда Архангельская

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