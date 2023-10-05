Как ваши отношения с мужчиной связаны с тем, будут у вас деньги или нет

В треугольнике "мужчина-женщина-деньги" важны несколько аспектов поведения. Если партнерша воспринимает своего избранника только как финансовый источник, она рано или поздно останется ни с чем. Главный секрет привлечения материального благополучия - уважать себя, своего мужчину и деньги.

Итак, дорогие женщины, если вы хотите, чтобы деньги вас "любили" и вообще чтобы они у вас были, тогда вам нужно не вести себя с ними так, как вы это делаете, в большинстве случаев, с мужчинами. Что это значит? Подумайте о том, а привлекательные ли вы вообще для денег, как и для мужчин, в принципе тоже?

Уважать себя, партнера и деньги

То есть, если вы, например, только то и делаете, что постоянно бегаете за ними и почти что унижаетесь, чтобы выпросить немного их внимания (мужчины или денег) - вы точно их не привлекаете, без сомнения, разве что наоборот - отпугиваете.

Это значит, что вы ведете себя отчаянно и очень даже навязчиво, а никто такое не любит. Соответственно, с вами не интересно быть ни большим деньгам, ни привлекательному и серьезному мужчине. Так как это исправить, наверное, спросите Вы?

Надо начать уважать себя и вашего партнера, ну и деньги, конечно, тоже и вот тогда все это у вас будет и к вам тоже притянется.

Также важным моментом здесь является еще и то, что для того чтобы быть интересными и привлекательными как для вашего партнера, так и для денег, надо просто заниматься своим любимым делом, от которого у вас действительно как будто горят глаза.

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То есть нужно заниматься тем, что у вас реально хорошо получается и вот тогда все наладится и вы станете очень даже интересной личностью, как в первую очередь себе, так уже и деньгам и мужчинам.

Попробуйте понять, что именно ваше, в чем ваше основное умение, какова ваша цель? Или разобраться с тем, что именно является вашим назначением и уже тогда отталкиваясь от этого - начинать действовать.

А если только сидеть чуть ли не с протянутой рукой и просить "милостыню" во всех вокруг, бегать на кучу работ и подработок и всегда быть уставшими и замученными, тогда, конечно, что никакого изобильного дела здесь не будет. Поэтому надо начать с себя и подумать о том, как вы живете и ведете себя и тогда вы поймете, где ваша основная проблема и с чем вам надо работать. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Кирста Виктория

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