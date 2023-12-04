Как в отношениях мы становимся еще более одинокими...

Одиночество - горькое чувство. Но, находясь в отношениях, можно также испытывать одиночество. Это когда тебя не понимают, не интересуются твоим внутренним миром, не согревают теплом своей души. Это безысходность, холод и отчаяние.

Одиночество можно ощущать даже находясь в отношениях с кем-то. Ваш партнер бывает отстранен и холоден? Он периодически замыкается в себе и пребывает в своем мире, куда вам нет доступа? Это ранит, но вы чувствуете, что бессильны изменить ситуацию. Можно ли найти выход из одиночества в отношениях? И есть ли он вообще?

Одиночество, когда ты не один

Окружающим может показаться, что у вас идиллия. Он заботлив и внимателен по отношению к вам. Но вы стараетесь угодить ему, чтобы не навлечь на себя его недовольство, которое лишь приумножает ощущение одиночества…

Поделиться своими проблемами не с кем. Потому что конкретной проблемы вроде бы и нет. Отношения развиваются плавно, спокойно. Они похожи на гладкие воды озера: на поверхности все вроде бы тихо. Но кто знает, что творится там, на глубине? Какие страсти там бушуют?

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Но приходит смутное понимание, что не хватает открытости и доверия, что вы никогда не растворитесь друг в друге без остатка…⠀

Может, нужно подыскать себе какое-нибудь дело, чтобы не зацикливаться на этих мыслях? Найти занятие, погрузиться в него. Приносить кому-то пользу, развиваться… Потому что невозможно оставаться постоянно наедине с этими мыслями, терзаться вопросами «Что я делаю не так?» «Я не умею быть полноценным партнером?»⠀

И не у кого попросить помощи. Вас просто не поймут. Сочтут избалованным и капризным созданием. «Ну, чего тебе еще надо?» - Скажут люди. «О высокой и чистой любви мечтаешь?»

И ежедневно вам внушают мысль, что вам очень повезло в жизни. Вас одарили своим обществом. В противном случае вы остались бы в одиночестве. Ведь вы неумны, немолоды и некрасивы, а такие всегда остаются в одиночестве. Они никому не нужны…⠀

Вот это - самое глубокое, захлестывающее вас волной одиночество. Как тюрьма, из которой (вы знаете) никогда не выйти. ⠀

А, может, придет тот день, когда вы ударите в двери своей темницы, и они распахнутся? Вы собрали все силы и выбрались на волю, туда, где солнечный свет, воздух, свобода. И новые отношения, которые будут дарить не чувство одиночества, а радость общения, любовь и взаимопонимание. Тогда одиночество уже не посетит вас никогда. опубликовано econet

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