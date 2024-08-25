Как успокоиться и перестать тревожиться за своих детей?

Страх за своё чадо инстинктивно заложен в женщине. Но этот страх и мнительность могут стать просто нестерпимыми. Как ни странно, это свойственно многим – рисовать пугающие картинки у себя в воображении. Такой страх связан с будущим: оно пугает своей неопределенностью, неизвестностью.
Нередко возникает страх за своих детей, переходящий в мнительность и катастрофические ожидания. В статье приводится описание техники по работе с подобными страхами.
Тревога – это проценты, которые мы авансом платим нашим неприятностям.
Уильям Индж
Многие женщины после рождения ребенка отмечают, что их жизнь поменялась радикальным образом. Появились новые радости, приятные моменты умиления и наслаждения видом своей крохи, нежное ощущение тепла от маленького человечка на груди, звук его смеха или плача. Но вместе с этим приходят и новые заботы, связанные с повышением уровня ответственности за свое дитя, и, как следствие, с различными страхами за него.
Вообще страх за своего ребенка инстинктивно заложен в женщине. Видимо, это генетически передалось с тех древних времен, когда мать была единственной в ответе за свое чадо, и без такой заботы ребенок мог не выжить. Тем не менее многие женщины жалуются на то, что страх и мнительность зачастую становятся нестерпимыми. Мысли о том, что нечто плохое может случиться с ребенком донимают по самому разному поводу. Страшные пугающие картинки рисуются в воображении.
Как ни странно, это свойственно практически всем – рисовать такие пугающие картины у себя в мыслях. У самого спокойного и уравновешенного человека, нет-нет, да и проскочит образ какой-то страшилки.
Подобный страх связан с нашим будущим. Оно пугает своей неопределенностью, неуверенностью в позитивном исходе. Молодые мамы подвержены таким страхам больше, чем кто-либо другой. Одного негативного опыта может быть достаточно, чтобы заработать мнительность и постоянное ожидание того, что произойдет нечто страшное. Чужие рассказы о «страшилках» только усугубляют ситуацию.
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Простой совет «думать о хорошем» не срабатывает. Тревожные мысли все равно возвращаются. Что же делать?
На самом деле указанный выше совет не так уж и неэффективен. Нужно действительно начать думать о позитивном исходе, когда одолевают мысли об исходе пугающем. Для этого предлагается воспользоваться техникой устранения катастрофических ожиданий. Суть этой процедуры в том, чтобы настроить себя на позитивный исход и убрать ожидания плохого варианта развития событий, какой бы он нелогичный ни был.
Возьмите простое повторяющееся время от времени событие, например, чистку зубов.
Положите на полу маркер (листок бумаги) № 1 – это точка вашего настоящего. Где вы разместите на полу маркеры, соответствующие чистке зубов через неделю, две недели, месяц, два месяца, полгода? Мысленно соедините все эти точки единой линией. Это и есть ваша обобщенная линия будущего.
Сейчас представьте образ пугающего вас события, связанного с ребенком, в виде картинки. Возьмите мысленно перед собой эту неприятную картинку в руки и отпустите над обобщенной линией будущего. Отметьте маркером точку, куда она приземлится.
Оцените в баллах от 1 до 10 степень своего беспокойства, связанного с этим событием.
Теперь создайте образ позитивного развития событий, когда все закончится хорошо. Увидьте себя с ребенком, где вы спокойны и уверены в том, что все прекрасно, и так дальше и будет. Точно так же, как и в предыдущем пункте, возьмите позитивную картинку в руки и отпустите ее над обобщенной линией будущего. Положите маркер там, куда позитивная картинка приземлится.
Выйдите с точки настоящего и пройдите сбоку обобщенной линии будущего до места, где приземлилась позитивная картинка. Встаньте на этот маркер и погрузитесь в это приятное и спокойное будущее. Увидьте все происходящее из своих глаз, ощутите все чувства, связанные с ним. Что вы там делаете, как и с кем разговариваете, где находится ваш ребенок? Почувствуйте спокойствие и собственную уверенность в том, что все в порядке. Насладитесь всем увиденным какое-то время.
Продолжая оставаться на маркере позитивной картинки и переживать приятные и спокойные чуства, связанные с ней, посмотрите оттуда на образ негативной картинки. Сейчас вы в желанном будущем и понимаете, что негативные ожидания беспочвенны и не имеют никакой власти над вами. Увидьте, как образ негативной картинки начинает трескаться и разрушаться. Совсем скоро он станет прозрачным и растворится вовсе или превратится в кучку пыли. Уберите все, что от него останется. Затем порвите и выбросьте маркер, где находилась негативная картинка.
Вернитесь в точку настоящего и вновь оцените уровень своего беспокойства в баллах от 1 до 10. Если беспокойство по-прежнему высокое или негативная картинка не ушла, повторите процедуру с другой позитивной картинкой, создав ее максимально убедительной и реальной для вас.
Благодаря этой небольшой процедуре, мы обучаемся «думать о хорошем» таким образом, чтобы действительно настроиться на него и включить позитивные ожидания для нашего будущего, которые мы имеем в настоящем.
В завершение притча про время и про наше отношение к нему.
Три мудреца поспорили о том, что важнее для человека – его прошлое, настоящее или будущее. Один из них сказал:
— Мое прошлое делает меня тем, кто я есть. Я умею то, чему я научился в прошлом. Я верю в себя, потому что мне хорошо удавались те дела, за которые я раньше брался. Мне нравятся люди, с которыми мне прежде было хорошо, или похожие на них. Я гляжу на вас сейчас, вижу ваши улыбки и жду ваших возражений, потому что мы уже не один раз спорили, и я уже знаю, что вы не привыкли соглашаться с чем-либо без возражений.
— А с этим невозможно согласиться, — сказал другой, — если бы ты был прав, человек был бы обречен, как паук, сидеть день за днем в паутине своих привычек. Человека делает его будущее. Не важно, что я знаю и умею сейчас – я буду учиться тому, что потребуется мне в будущем. Мое представление о том, каким я хочу стать через два года, куда более реально, чем мои воспоминания о том, каким я был два года тому назад, потому что мои действия зависят сейчас не от того, каким я был, а от того, каким я собираюсь стать. Мне нравятся люди, непохожие на тех, кого я знал раньше. А разговор с вами интересен потому, что я предвкушаю здесь увлекательную борьбу и неожиданные повороты мысли.
— Вы совсем упустили из виду, — вмешался третий, — что прошлое и будущее существуют только в наших мыслях. Прошлого уже нет. Будущего еще нет. И независимо от того, вспоминаете вы о прошлом или мечтаете о будущем, действуете вы только в настоящем. Только в настоящем можно что-то менять в своей жизни – ни прошлое, ни будущее нам не подвластно. Только в настоящем можно быть счастливым: воспоминания о прошлом счастье – грустны, ожидание будущего счастья – тревожно.опубликовано econet
Автор Дмитрий Вострухов
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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