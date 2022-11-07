Как управлять гормонами счастья?

На вопрос: как стать счастливым, ученые Гарварда нашли простой, хотя и парадоксальный ответ – нужно просто им быть. Последние исследования доказали, что ощущение счастья возникает вследствие выработки гормонов удовольствия и их взаимодействию между собой.

Смешанные в определенных количествах окситоцин, дофамин, эндорфин и серотонин и образуют «коктейль», благодаря которому человек чувствует себя счастливым.

Синтезируем гормоны счастья

Вот эти гормоны:

Серотонин – гормон собственной важности и значимости;

Дофамин – гормон мотивации;

Эндорфин - маскирует реальную боль чувством удовольствия;

Окситоцин – Дает чувство защищенности, безопасности, особого комфорта.

Как стать счастливым?

Двигательная активность – всего 7 минут спорта в день увеличат работоспособность мозга, снизят рецидивы депрессии, улучшат самочувствие и придадут жизнерадостности.

Полноценный сон – наш мозг устроен так, что плохо высыпающиеся люди с трудом запоминают приятные моменты своей жизни, а негативные ситуации помнят особенно долго. Устройте так, чтобы всегда оставалось время на 7-8 часов ночного отдыха.

Раздражение из-за дороги – большинство затрачивает несколько часов в день только на то, чтобы добраться до работы и затем домой. Никакая зарплата, большой дом или радужные перспективы не заставят организм компенсировать расстройства и страдания из-за вынужденных поездок. Выбирайте работу ближе к дому.

Семья и друзья – чувство, что у вас есть те, кто вас любит и окажет поддержку в любую минуту, заставляют ощущать себя защищенным и повышают самооценку.

Гуляйте на свежем воздухе – всего 20 минут в день на свежем воздухе повышают настроение, улучшают кратковременную память и оздоравливают все органы и системы.

Помощь другим – 100 часов в год человек должен посвятить другим людям, чтобы ощущать себя нужным и важным в обществе. Не обязательно тратить деньги, можно заняться волонтерством.

Наслаждайтесь предвкушением и улыбайтесь – заранее планируйте приятный обед или отдых, радуйтесь от будущей встречи и чаще улыбайтесь.

Молитва и благодарность увеличивают чувство счастья, дают удовлетворенность и уменьшают проявления депрессии. опубликовано econet.ru

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