Как убрать тревогу в моменте: 3 древние техники

Тревожность и страх плохо поддаются контролю. Представьте, что вы сидите перед кабинетом стоматолога или дрожите в кресле самолета, так как безумно боитесь перелетов. Как совладать с собой и вернуть душевное спокойствие? На помощь придут древние практики.

Иногда человеку трудно понять как убрать тревогу в настоящем моменте. Когда тревога накатывает прямо сейчас, сиюминутно, в моменте, важно помнить об этих 3 древних техниках.

3 простые техники убрать тревогу и страх в настоящем моменте

Техник убрать тревогу в моменте гораздо больше, чем 3, обычно это техники отвлечения и переключения внимания. Я покажу вам способы избавиться от тревожного состояния, основанные на работе с телом и дыханием.

Древние народы накопили много техник, практик и быстрых способов справиться с тревогой и страхом в моменте. Используйте, пробуйте, миксуйте эти 3 техники, когда тревога случается с вами здесь-и-сейчас.

Эти техники просты в освоении и могут быть использованы сиюминутно, главное, вспомнить о них в момент, когда вы начинаете тревожиться.

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Применяйте эти техники быстро убрать тревогу в очереди к стоматологу, на работе, перед поездкой или взлетом самолета.

3 древние техники справиться с тревожным состоянием в моменте:

Китайская техника убрать тревогу в моменте

Активируйте точку на макушке. Это можно сделать легким постукиванием пальцев руки по маковке. Или делая легкие шлепки по макушке ладонью. Точка Бай-Хуэй на макушке в китайской традиции переводится как "место 100 встреч", поскольку в ней пересекается множество энергетических каналов. Китайские целители используют воздействие на эту точку не только для снятия эмоционального напряжения, но и для устранения шума в ушах, мигреней, для снижения артериального давления. Воздействуйте на эту точку в течении 2-5 минут пока тревога, возникшая в моменте не пойдет на убыль. Делайте простукивающий массаж Бай-Хуэй 2-3 раза в день по 3 минуты для общей энергетизации организма.

Индейская дыхательная практика от тревоги

"Если ты прячешься от медведя в лесу, то шум твоего дыхания должен быть тише шелеста листвы". Это техника затаенного, легкого дыхания активирует вашу парасимпатическую нервную систему, которая соответствует расслаблению и покою. Дышите так легко, чтобы не было слышно как вы дышите. Тихо, размеренно, медленно, спокойно и поверхностно. Спрячьтесь, затаитесь от медведя-тревоги. Недовдыхайте немного, ограничивайте свой вдох, чтобы затаиться. Дышите так от 3 до 5 минут.

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Японская техника снизить тревогу и страх

В японской традиции есть представление, что рефлекторные зоны на большом и указательном пальцах руки отвечают за тревогу и страх, соответственно. Поэтому, если сжимать поочередно большой и указательный палец в кулаке другой руки по 3 минуты до наступления пульсации, то тревога и страхи пойдут на убыль. Можно использовать эту технику, чтобы убрать тревогу в моменте, а можно включить эту практику в ежедневные действия и упражнения по снятию тревожного состояния.

Эти 3 древние техники как брать тревогу в моменте можно выполнять отдельно, а можно поочередно, главное - это постоянная практика.опубликовано econet

Автор Молярук Александр

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