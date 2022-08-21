Как стать счастливее: 6 волшебных глаголов

Это настоящее руководство к действию, которое поможет хоть немного изменить жизнь к лучшему. Например, всем известны сила прощения и благодарности. Почему же мы забываем о том, что на таких простых делах и поступках держится весь мир?
Улыбайтесь миру, и он вам ответит взаимностью. Запомните эти волшебные глаголы. Именно на них держится мир!
У каждого из нас есть вещи или люди, которые очень раздражают. Постарайтесь принять их и не пытайтесь изменить. Тогда ваши страдания останутся в прошлом.
Меньше просить, а больше отдавать людям. Это может быть забота, помощь, знания и внимание, добрые слова. И не ждать награды за это.
От обиды и злости, от обвинений и прочего негатива в ваших мыслях. Именно в них может быть причина страданий и неприятностей.
Простить всех, даже самых ужасных. И боль уйдёт в прошлое.
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Судьбу и Небо, людей, которые рядом с вами. И вы сразу почувствуете эффект благодарности на себе.
Улыбайтесь всегда миру. Делайте все дела с улыбкой и под музыку.
Запомните эти волшебные глаголы. Именно на них держится мир!опубликовано econet.ru
Автор Руди Ольга
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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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