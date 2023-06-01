Как стать продуктивным за 5 минут: мощная психологическая техника «Алфавит»

Вы хотите повысить свою продуктивность? Нужно быстро найти выход из той или иной ситуации? Предлагаем эффективную игровую технику, которая поможет вам войти в состояние «потока» и достичь поставленных целей. Техника помогает укрепить связь между правым и левым полушариями и, оставаясь в сознании, получить доступ к бессознательному.

Автором этой игры является Джон Гриндер. «Алфавит» позволяет открыться бессознательному, научиться радоваться жизни, продуктивно работать и получать массу положительных эмоций. Чтобы у вас всегда все получалось достаточно уделять 10 минут игре каждое утро.

Преимущества игры «Алфавит»

С помощью этой техники можно проработать:

страхи;

фобии;

вредные привычки;

ограничивающие убеждения;

плохие воспоминания.

Игру можно применять с целью:

развития креативного мышления;

решения сложных задач;

получить ответ бессознательного на волнующие вопросы;

получить дополнительные ресурсы;

войти в состояние «потока».

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Правила игры

Сам алфавит можно скачать в Интернете или сделать самостоятельно «бумажную» версию. Игра состоит из четырех этапов:

1. Буквы должна располагаться на уровне глаз, включите «Алфавит» на экране или распечатайте лист.

2. Сформулируйте запрос. Это может быть любая ситуация, которую вы хотите проработать, важно сформулировать ее позитивно, чтобы вы искренне хотели получить ответ на вопрос или найти решение проблемы, войдя в состояние «потока» и преодолев собственные страхи.

3. Визуализация – отойдите на небольшое расстояние от таблицы, подумайте о волнующем вас вопросе либо ситуации, перепроживите все заново и вспомните все свои чувства в тот момент.

4. Переключение – вернитесь к таблице, сконцентрируйте внимание на буквах и начните игру. Определите оптимальную для себя скорость, начинайте произносить поочередно все буквы верхней строки и реагируйте на те буквы, которые расположены под верхними. Если это «П», то поднимите правую руку, если «Л» – левую, если «В» или «О» – обе руки. Не бойтесь ошибиться, не останавливайтесь и продолжайте дальше.

Смысл игры – войти в состояние высокой продуктивности и соблюсти баланс между «сложностью», «интересом» и «успехом».

Со временем задание можно усложнить, подключив в работу ноги – когда поднимаете правую руку, одновременно поднимайте левую ногу и наоборот, а когда поднимаете обе руки – подпрыгивайте либо приседайте. Прочтение всего алфавита занимает минут 10, в дальнейшем вы сможете улучшить концентрацию и справляться с заданием за 5 минут.

Эта техника задействует оба полушария мозга, помогает снять мышечное напряжение, повысить концентрацию и высвободить внутренние скрытые ресурсы. Выполняя упражнение каждый день вы почувствуете, как улучшилась ваша память и внимание, появилась решимость. А в первое время даже будете чувствовать небольшую усталость, так как упражнение, хотя и кажется простым, активно вовлекает мозг.

Если выполнять все этапы правильно, то вам удастся снять мышечное напряжение, обрести уверенность в себе, сформировать позитивное отношение к ошибкам и стать открытым к неожиданным ситуациям. Поддерживайте сложность игры на оптимальном для себя уровне, чтобы вам было непросто, чтобы был вызов, но в целом все получалось и вы были довольны результатом.

Результаты игры

Если после игры к вопросу, который ранее вас волновал вы стали относиться равнодушно и это состояние вам не нравится, значит, вы устранили только негативные эмоции, но не проработали до конца ситуацию. Стоит продолжать играть, добиваясь лучших результатов, чтобы в итоге дойти до состояния полного удовлетворения.

Если после игры вы не заметили никаких изменений, значит, вы не достигли нужно состояния и следует продолжить практику.

Если через несколько дней после игры негативные ситуации повторяются, то следует поработать с более широким контекстом. К примеру, на работе вы постоянно конфликтуете с начальством, хотите проработать эту ситуацию, практикуете, но в реальности ничего не меняется. В этом случае задайте себе другой вопрос – действительно ли вы хотите работать в этой компании? «Алфавит» поможет вам получить ответы на подобные вопросы.опубликовано econet

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