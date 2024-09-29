Как справляться с детской истерикой

Эти пять шагов не только способ прекращения детской истерики, но и способ её профилактики.

То, что мы называем истерикой – этап естественного развития ребёнка. Это поведение, основанное на его предыдущем личном опыте. Задача прекращения подобного поведения не в том, чтобы просто его остановить. Потому что остановить его просто. Неприятно, но просто. Можно не обращать внимания, на происходящее. Можно накричать и наказать. И проблема остановки истерики не в том, что ребёнок кричит, плачет или даже дерётся и крушит материальные ценности. Проблема в нашем состоянии в тот момент, когда ребёнок так себя ведёт. В том, что происходит с нами - родителями. В том, что мы при этом чувствуем.

Что мы чувствуем?

Любое проявление ребёнком истерического поведения вызывает сильные эмоции у любого родителя. Нам кажется, что ребёнок неблагодарный свинтус. Мы стараемся, а он нам тут истерики устраивает. У нас возникает чувство обиды, и вслед за ним праведного гнева.

Когда нам кажется, что мы впервые встречаемся с подобным поведением, появляется ощущение непонимания происходящего и чувство собственной несостоятельности. Наша самооценка резко падает ниже плинтуса, и защитить себя от этого мы можем только праведным гневом на «глупого» ребёнка. Который своим поведением нас довёл таки до греха. Мы же искренне думаем, что это ребёнок нас доводит, а мы ни при чём.

Когда подобное поведение происходит в людном месте, нас охватывает чувство стыда. За то, что все люди увидят нашу воспитательную несостоятельность. Все будут смотреть на нас с осуждением. Это невыносимо, и к нам возвращается традиционное чувство праведного гнева. Нам кажется, что единственный способ почувствовать себя немного лучше – обвинить ребёнка в происходящем ,и тут же расправиться с ним, чтобы все увидели, какие мы хорошие воспитатели.

А если подобное поведение становится постоянным, то ничего кроме того же чувства праведного гнева у нас не остаётся. Где-то в глубине души мы немного догадываемся, что что-то не так. Но традиционно продолжаем обвинять ребёнка в происходящем.

Все наши чувства кончаются гневом. Степень ощущения может меняться от небольшого раздражения до слепой ярости.

А, вот ещё, часто читаю и слышу на приёме такое выражение: «Ребёнок истерит!» Это прекрасный способ перенесения ответственности за происходящее на ребёнка. Самое прикольное то, что говоря подобным образом, мы закрепляем подобное поведение, делаем его для ребёнка эталоном поведения на всю последующую жизнь.

Кстати в эту игру, по сохранению родительской состоятельности за счёт ребёнка, с удовольствием включаются психологи. Если кому и надо идти к психологу, то уж точно не ребёнку при живых маме и папе.

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Почему истерика - естественное поведение?

Это естественное продолжение жизненного опыта ребёнка. Родившийся ребёнок ограничен в способах общения с окружающим миром. Он может сообщить о том, что ему плохо только двумя способами. Криком и движениями рук и ног. Тем поведением, которое через один-два года мы будем считать истеричным и агрессивным. Хочет кушать - кричит, толкается руками и ногами. Стало неудобно лежать – кричит и толкается. И так во всём. В это время мы не говорим, что ребёнок истерит. Мы понимаем, что он не может по-другому.

Время появления истерик приходится на тот период, когда ребёнок уже умеет ходить и учится говорить. Он уже обладает свободой перемещения и может понимать сказанное. Возможности для познания мира резко возросли, выросла автономность ребёнка. Меняется наше отношение к ребёнку. Мы думаем, что он уже может выражать себя по-взрослому. Он может, но не умеет. В его жизненном опыте только один способ сообщить о том, что ему плохо. Кричать и толкаться. Другого жизненного опыта нет. А мы не готовы взять ответственность за управление ребёнком на себя. Не готовы спокойно и последовательно обучать его более эффективному и полезному поведению.

Часто и мы сами ведём себя подобным образом. Поэтому ребёнок не только ученик, но и учитель своих родителей. Он заставляет нас научиться, чтобы затем научить его. Если мы не хотим учиться, то жизнь наша становится сложной и запутанной. И если мы не научим ребёнка хорошему, то, наверняка, научим плохому. Из самых лучших побуждений.

Чему стоит научиться, чтобы научить ребёнка?

Kак воспитывать, не унижая. Как критиковать, не разрушая. Как хвалить по существу. Как выражать недовольство, не раня. То есть, как реагировать на детское поведение таким образом, чтобы дети учились доверять своему мироощущению и росли уверенными в себе людьми.

Истерическое поведение – конфликт интересов в самом непосредственном виде. Прекращая истерику, мы учим ребёнка способу всю последующую жизнь проживать конфликты. Как мы его научим, так он и будет вести себя. Если мы кричим, он будет кричать. Если мы дерёмся, он будет драться. Если избегаем решительных действий, то нерешительность станет его способом. Как научим, так и будет. А научим, как умеем. Поэтому, стоит научиться конструктивно проживать конфликты. Стоит научиться легко и спокойно достигать своей цели. И, главное, быть последовательным и настойчивым. Этому можно научиться, разрешая конфликтные ситуации с ребёнком. Лучший результат проживания конфликта, когда все довольны результатом. Победа в конфликте ничего не значит. Она только укрепляет убеждения, ведущие к конфликтам. И конфликт всегда повторится, если вторая сторона не довольна результатами.

Тем, каким образом мы разрешаем конфликт с ребёнком, мы создаём его характер, судьбу, жизнь. Ребёнка надо научить другому, более эффективному поведению.

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Что делать, когда у ребёнка истерическое поведение?

Пять шагов, следуя которым можно разрешить конфликт интересов, и научить ребёнка проживать кризисные конфликтные ситуации не унижая, не разрушая, не раня, доверяя своему мироощущению.

Первый шаг самый сложный. Сохраняем спокойствие. Используем правило шести НЕ.

НЕ отвечать

НЕ объяснять

НЕ убеждать

НЕ повторять

НЕ напоминать

НЕ кричать

Второй шаг. Присутствуем рядом с ребёнком и соблюдаем правило трёх НЕ для второго шага. Садимся рядом с ребёнком, ничего не говоря.

НЕ читаем нотации

НЕ ругаем

НЕ угрожаем

Третий шаг. Становимся ближе к ребёнку, обнимаем его. При этом молчим. Всё, что мы говорим, обостряет ситуацию, кроме уступки ребёнку. Уступив раз, придётся уступать всегда.

Четвёртый шаг. Ждём, когда ребёнок сделает перерыв. И как только это произошло, описательно хвалим его за то, что он замолчал.

Пятый шаг. Разделяем эмоциональное состояние ребёнка. Не жалеем его, а сочувствуем. Сообщаем ему словами о том, что мы знаем, как он себя чувствует.

Истерическое поведение никогда не бывает внезапным и неожиданным. К трём годам жизни ребёнка, вы уж точно знаете, на что он способен и когда что случится. Лучший способ борьбы с истерическим поведением – это его профилактика.опубликовано econet

Автор Олег Диденко

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