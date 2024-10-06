Как скорректировать пищевые предпочтения ребенка

Родители переборчивых в еде детей чувствуют себя словно участники бесконечного марафона, ведь невозможно предугадать, как угодить ребенку с питанием. Что делать в таких случаях? Уговаривать съесть то, что приготовили или кормить ограниченно? А может есть средний вариант?

Но изначально следует изучить вопрос коррекции питания «переборчивых» детей и начать нужно с качества пищеварения.

Как приучить ребенка к здоровой пище

Коррекция осуществляется по двум основным направлениям:

1. Исключение из рациона продуктов питания, оказывающих раздражающее действие на кишечник и способных спровоцировать аллергическую реакцию.

2. Восполнение недостатка в организме питательных веществ.

Как показывает практика, в случае исключения из рациона ребенка продуктов питания, которые его организм перестал воспринимать, он начинает употреблять другую, полезную пищу. И причиной этому обычно служит нарушение микрофлоры и отсутствие контакта головного мозга с токсинами.

Для нормализации питания «переборчивых» детей необходимо не просто исключить из рациона высококалорийные продукты, а заменить их питательной пищей.

Изначально следует ограничить потребление сладких продуктов и сладких фруктов. Далее необходимо методом исключения и провокации определить ту пищу, к которой в детском организме развилась скрытая аллергическая реакция и в первую очередь следует обратить внимание на любимые продукты ребенка. Не торопитесь и не исключайте из рациона все возможные «источники аллергии», лучше «убирать» по одному продукту, так ребенок быстрее и легче адаптируется.

Детоксикационные свойства имеют фрукты, овощи, орехи, натуральные жиры и прочие продукты, они еще во рту начинают связывать токсины и такая ситуация только усиливает дискомфортные ощущения при воздействии на вкусовые рецепторы. Коррекция питания – задача не из легких и здесь нужно запастись терпением.

С детьми-переборами сложно договориться, им вряд ли понравятся придуманные родителями новые правила касательно еды и в ход идут различные способы манипуляции – крик, плач, швыряние едой и прочее.

Нежелательное поведение ребенка следует игнорировать!

Именно такая тактика позволит контролировать ситуацию и дать ребенку понять, что установленные правила придется соблюдать.

Тренировать пищевые предпочтения у детей полезно, поскольку с питанием напрямую связано речевое развитие.

Вначале можно действовать мягко и применять для «подкупа» чада любимые им продукты, даже если их лучше и вовсе не употреблять. А после усвоения ребенком правил можно заменить эти продукты на полезные для организма. К примеру, переборчивым в еде детям показана безглютеновая диета, но вначале можно дать ребенку в качестве награды его любимый кекс. Любимые продукты должны находиться на виду, но ребенок обязан понимать, что съесть их можно в том случае, если сначала будет съедена нелюбимая пища. Как только чадо выполнит вашу просьбу, поощрите его.

Количество вводимого продукта следует увеличивать медленно, в некоторых случаях на протяжении недели съедается только один кусочек нелюбимой пищи. Проявите терпение и следуйте правилам. Помните, что награда выдается только после того, как ребенок выполнил все требования. Учтите, что в качестве поощрения могут быть не только любимые сладости, но и игры, прогулки, путешествия и прочие интересные занятия.

Но всегда должно работать одно правило – изначально внедряемая пища, затем поощрение.

Не лишним будет поговорить с малышом и обсудить, какой новый питательный продукт он не против видеть в своем рационе. И запомните, что только после того, как ребенок сможет полноценно съедать введенный продукт, можно приступать к знакомству со следующим. Делайте все не спеша и проявите терпение!

Наиболее идеальный вариант – начать тренировку в раннем возрасте в профилактических целях или для коррекции избирательности питания.

К примеру, известен факт, что если на первом году жизни ребенка начать прикармливать фруктовыми соками, то во взрослой жизни он может столкнуться с такой проблемой как ожирение.

Запомните, что фруктовые соки не содержат особых питательных веществ, в отличие от свежих овощей.

Лучше включить в рацион ягоды и зеленые соки. Если вы хотите сформировать здоровые пищевые предпочтения у ребенка, рекомендуем расширить арсенал методик с помощью познавательной книги «Как «подсадить» детей на зеленые соки». Осведомленные родители сделают своему чаду замечательный подарок, если не будут приучать к сладкому с раннего возраста.

Несколько советов

1. Практически все дети неравнодушны к фрикаделькам и котлетам, прекрасной заменой булочки в бутерброде послужит вареный амарант.

2. Вместо сухарей для панировки курицы или рыбы можно использовать миндальную муку.

3. Выпечка из миндальной муки получается изумительная, к примеру, можно предложить ребенку миндальный пирог с абрикосовой или ягодной начинкой, при этом количество сахара в пироге не должно превышать 3-х чайных ложек.

4. Хорошим вариантом станет стручковая фасоль в миндальной панировке, для приготовления этого блюда необходимо заранее отваренную фасоль положить на сковороду с миндальной мукой и сливочным маслом, а затем все тщательно перемешать. опубликовано econet

Фото Mimi Thorisson

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet