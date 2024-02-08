Как разобраться с "бывшими"

Многих женщин беспокоят отношения с бывшими мужьями, поклонниками и ухажерами. Рассмотрим простую и эффективную методику перевода отношений с бывшими их негатива в позитив.
1. Вспоминаем всех "бывших". Перечисляем их по имени. Например:
2. Берем чистые листы по числу "бывших", в данном случае три листа. И пишем на каждом листе только одно имя.
3. Раскладываем эти листы на полу комнаты, в том порядке который вам нравится.
4. Становимся на лист с надписью "Слава".
Запишите свои впечатления ,чтобы не держать их в голове.
5. Начинаем дышать осознанно. Делаем глубокий вдох носом на счет 1-2-3-4.
Делаем свободный выдох ртом со звуком "Ха" и на выдохе представляем, что весь негатив накопленный в отношениях с этим мужчиной выходит из вас:
Мысленно поблагодарили этого человека за то, что он был какое-то время частью вашей жизни и сошли с листа.
6. Становимся на лист с надписью "Петя".
Запишите свои впечатления, чтобы не держать их в голове.
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7. Начинаем дышать осознанно. Делаем глубокий вдох носом на счет 1-2-3-4.
Делаем свободный выдох ртом со звуком "Ха" и на выдохе представляем, что весь негатив накопленный в отношениях с этим мужчиной выходит из вас:
Мысленно поблагодарили этого человека за то, что он был какое-то время частью вашей жизни и сошли с листа.
8. Становимся на лист с надписью "Вася".
Запишите свои впечатления, чтобы не держать их в голове.
9. Начинаем дышать осознанно.Делаем глубокий вдох носом на счет 1-2-3-4.
Делаем свободный выдох ртом со звуком "Ха" и на выдохе представляем, что весь негатив накопленный в отношениях с этим мужчиной выходит из вас:
Мысленно поблагодарили этого человека за то, что он был какое-то время частью вашей жизни и сошли с листа.
10. Как вы чувствуете себя сейчас?
Удачной практики!опубликовано econet
Автор Наталья Бессарабова
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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