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Как разобраться с "бывшими"

Источник: b17.ru 08 февраля 2024 6522
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Многих женщин беспокоят отношения с бывшими мужьями, поклонниками и ухажерами. Рассмотрим простую и эффективную методику перевода отношений с бывшими их негатива в позитив.

Как разобраться с "бывшими"

Методика перевода отношений с бывшими их негатива в позитив

1. Вспоминаем всех "бывших". Перечисляем их по имени. Например:

  • Слава;
  • Петя;
  • Вася.

2. Берем чистые листы по числу "бывших", в данном случае три листа. И пишем на каждом листе только одно имя.

  • "Слава"- первый лист;
  • "Петя"-второй лист;
  • "Вася"-третий лист.

3. Раскладываем эти листы на полу комнаты, в том порядке который вам нравится.

4. Становимся на лист с надписью "Слава".

  • Что вы чувствуете находясь на этом листе?
  • Что чувствуете ваше тело?
  • Какие эмоции вы испытываете?
  • Какие мысли приходят вам в голову?
  • Что говорит вам ваша интуиция?

Запишите свои впечатления ,чтобы не держать их в голове.

5. Начинаем дышать осознанно. Делаем глубокий вдох носом на счет 1-2-3-4.

Делаем свободный выдох ртом со звуком "Ха"  и на выдохе представляем, что весь негатив накопленный в отношениях с этим мужчиной выходит из вас:

  • из вашего тела;
  • из ваших эмоций;
  • из вашей логики;
  • из вашей интуиции.

Мысленно поблагодарили этого человека за то, что он был какое-то время частью вашей жизни и сошли с листа.

6. Становимся на лист с надписью "Петя".

  • Что вы чувствуете находясь на этом листе?
  • Что чувствуете ваше тело?
  • Какие эмоции вы испытываете?
  • Какие мысли приходят вам в голову?
  • Что говорит вам ваша интуиция?

Запишите свои впечатления, чтобы не держать их в голове.

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Как разобраться с "бывшими"

7. Начинаем дышать осознанно. Делаем глубокий вдох носом на счет 1-2-3-4.

Делаем свободный выдох ртом со звуком "Ха"  и на выдохе представляем, что весь негатив накопленный в отношениях с этим мужчиной выходит из вас:

  • из вашего тела;
  • из ваших эмоций;
  • из вашей логики;
  • из вашей интуиции.

Мысленно поблагодарили этого человека за то, что он был какое-то время частью вашей жизни и сошли с листа.

8. Становимся на лист с надписью "Вася".

  • Что вы чувствуете находясь на этом листе?
  • Что чувствуете ваше тело?
  • Какие эмоции вы испытываете?
  • Какие мысли приходят вам в голову?
  • Что говорит вам ваша интуиция?

Запишите свои впечатления, чтобы не держать их в голове.

9. Начинаем дышать осознанно.Делаем глубокий вдох носом на счет 1-2-3-4.

Делаем свободный выдох ртом со звуком "Ха"  и на выдохе представляем, что весь негатив накопленный в отношениях с этим мужчиной выходит из вас:

  • из вашего тела;
  • из ваших эмоций;
  • из вашей логики;
  • из вашей интуиции.

Мысленно поблагодарили этого человека за то, что он был какое-то время частью вашей жизни и сошли с листа.

10. Как вы чувствуете себя сейчас?

  • Что вы думаете о своих бывших?
  • Что вы думаете об этих отношениях?
  • Что чувствует ваше тело?
  • Какие эмоции вы испытываете?
  • Какие мысли приходят в голову?
  • Что говорит вам ваша интуиция?

Удачной практики!опубликовано econet

Автор Наталья Бессарабова

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Источник: https://econet.kz/

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Наталья Бессарабова психология отношения мужчина женщина

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