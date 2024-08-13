Как распознать «прЫнца» на подходе, пока он еще не пустил корни в вашей жизни

Что необходимо знать успешной женщине, чтобы не превратить свою жизнь в драму с элементами триллера? К чему могут привести отношения с нарциссом рассказывает психолог Наталья Стилсон.

Однажды встречаются 2 человека и вдруг сказка превращается в драму с элементами триллера. Ведь поначалу все было прекрасно и почему же они все-таки захотели быть рядом друг с другом. И ведь какая пара была! Все только любовались. А потом, на тебе, все превратилось в кошмар и ужас.

Успешная женщина и нарцисс

Особенно ужас нагляден, когда изменения за время пребывания в отношениях происходят с дамой, которая была очень хороша и успешна. Все в ее жизни было, пока она не встретила нарцисса. Родные, друзья соседи удивляются, как она изменилась, из королевы превратилась в черт-знает кого.

Пропала уверенность, блеск в глазах, перестала следить за собой и вообще, женщину подменили. Как такое произошло? Зачем она сошлась с таким мужчиной, который так изуродовал ее личность.

Надо сказать, что инициатива создания пары в таком случае чаще исходит от мужчины-нарцисса. Так как они считают себя «чертовски обворожительными» и вообще наполненными всякими положительными качествами, поэтому и избранницу себе находят на пять с плюсом: и красивую, и успешную, и уверенную, и перспективную. Другими словами «статусную» даму, с которой можно прийти в общество и все бы ахнули, и признали что он мужик огогого. Такие женщины с ним ходят!

Надо сказать, что внешние, деловые и личностные качества – это не все, что хочет нарцисс. Такая подруга для него обещание, что он продвинется в жизни. Вернее она должна будет его продвигать. И тогда он займет в этом мире действительно подобающее ему место.

Другими словами женщина ему нужна, для того чтобы в ней отражалось его великолепие и чтобы он получил то, чего заслуживает. Довольно инструментальный и практический подход. Нет, он не потирает злорадно ручки на кухне, обдумывая план захвата желанной дамы.

Он действительно бывает воодушевлён и окрылен, потому что в самом начале отношений перспективы рисуются прекрасные, и он видит себя уже в тех местах, о которых мечтал многие года. Вот за это он женщину свою и любит. Она прекрасно оттеняет все его достоинства.

Уже с самого начала его немного подтачивает червячок, что девочка-то его получше будет. Но он отодвигает от себя подальше эти мысли, потому что уверен, его оглушительный жизненный успех не за горами.

И вот они вместе. Напомню, что для нарцисса нет предела желаниям. Он никогда не насыщается и никогда ему не бывает достаточно. Чем дальше, тем больше он обнаруживает разрыв между своими грандиозными фантазиями и реальность, что носит название «нарциссический провал».

Так как себя нарцисс никогда не обвиняет в том, что жизнь идет не так, как он мечтал, свое разочарование он спускает на других. Жена или подруга действительно могут ему помогать. И в свет выведут, и бизнес откроют, и долги будут выплачивать, и… все другие проблемы решат и желания воплотят.

Но этого мало. Этого всегда мало. Он все сильнее начинает себя чувствовать плохо со статусной женщиной. Ему кажется, что она крадет у него успех. Ее жизнь и успехи начинают снижать и без того низкую самооценку нарцисса.

Как можно победить партнершу-нахалку, которая завладела успехом, принадлежащим только ему. Переплюнуть он ее не может по достижениям. Вернее иногда он может и способен это сделать, но он просто не может воспринимать свои победы с радостью. Они тут же им обесцениваются.

Другой вариант, нарцисс действительно ничего не может. Что-то не сложилось с образованием, а может просто не царское это дело заниматься регулярным трудом. Итак… если он не может переплюнуть, то он начинает в партнершу плевать.

По этой причине мужчина-нарцисс начинает потихоньку переходить в наступление на партнершу. План нападения можно разделить на несколько шагов:

1. Ворчание по поводу работы партнерши и образа жизни.

Замечания, отдельные комментарии и фразы. Он дает понять, что ему не нравится то, что из себя жена или подруга представляет. Пространно рассуждает о роли женщины, что такое хорошо и что такое плохо.

Мол, женщине надо быть больше дома, изучать кулинарию, воспитывать детей. Нечего по работам шататься. Негоже в такую красивую одежду на работу одеваться. Надо что-то пострашнее и побесформеннее надеть и т.п.

2. Начинает демонстрировать агрессию.

Указывает, что нужно и что не нужно делать. Начинает резко оценивать личность, поведение, внешний вид, деловые качества и социальные роли. Оскорбляет и высказывает всякие мысли о том, что партнерша по всем параметрам очень неказиста.

Он уже не стесняется бросать фразы типа «лентяйка» «паршивая мать», «шлюха» и т.п. Это не постоянно, он так бывает расстраивается громко, если партнерша вдруг опять как-то блеснула ярче, чем он. Потом может извиниться, особенно если его женщина будет серьезно настроена выяснить отношения и расставить «все точки над Ы».

3. Далее отношения переходят в область явного насилия.

Партнерша оценивается, как ничтожество с массой недостатков. А поэтому насилие по отношению к ней, как бы и оправдано. Нарцисс полагает, что его нагло обманули.

Он как принц, встретивший прекрасную незнакомку на балу, повелся и пошел за ней. А через мало дело красавица превратилась в замызганное существо, плачущее у разбитой тыквы. Каков обман! Как не дать этой замарашке в глаз?

4. Нарцисс уходит, если партнерша уже отработана и больше никаких плюшек в жизни она не может ему принести.

Либо просто заводит себе любовницу, и охотно пользуется тем, что из партнерши можно еще высосать.

Назревает вопрос, а зачем красивая-успешная выходит за такого козла замуж, и где были ее глаза. Действительно, дамы с хорошей самооценкой и четкой я-концепцией отгоняют такого кадра на подходе.

Для тех, у кого самооценка подточена разными жизненными обстоятельствами, нарцисс кажется реальным принцем. Воплощение мечты девочки, когда приехал он, на белом коне, увез и все, дальше беспросветное счастье.

Дело в том, что дамы такие начинают бороться за свое счастье с принцем. Полагают, что они не дотягивают до его королевских кровей и начинают себя переделывать, чтобы не дай бог не слететь с белого коня во время переезда к счастью.

Женщины начинают сами переделывать свою личность по правилам и указанием нарцисса. Но заметьте, нарцисс сам не знает, что ему надо конкретно. Иногда требования к партнерше бывают полностью противоположенными.

Его устраивает наблюдение за ее провалами и деградацией, причем не важно где и когда она будет проваливаться.

Женщина начинает сдавать позиции, чтобы улучшить отношения с принцем, а потом, чтобы сохранить брак. Она стремиться стать такой женщиной, как он хочет, устроить ему душевный комфорт, чтобы он не грустил, чувствовал себя уверенно, не раздражался.

Если у нее не получается, то она еще больше стремится себя переделать. Бросает работать, сидит с детьми, не надевает красивую одежду и украшения, перестает за собой следить.

В итоге женщина становится совсем другим человеком. Ее уверенность, деловые качества будто бы стираются, она перестают себя ощущать как личность, ее самооценка снижается и т.п. Через малое дело старые друзья просто уже ее не узнают.

В таких случаях лучше не допустить такого человека в свою жизнь, чем потом разбираться. Так вот как распознать «прЫнца» на подходе, пока он еще не пустил корни в вашей жизни. Несколько признаков:

1. Много сам говорит о том, как оно все будет в браке.

А в браке будет реальная сказка. При этом это скорее монолог, чем диалог. Он может подругу выслушивать формально или же вообще проявлять раздражение, когда она пытается сделать какие-то мазки на плане будущей совместной жизни.

2. Отказывается обсуждать возникающие проблемы.

Либо обижается, либо формально соглашается, либо говорит, что сейчас говорить не может или не хочет.

3. Он постоянно ищет комплименты и признания своих шагов в построении отношений.

Если этого нет, то он бывает настойчив и обидчив. «Я тебе ромашку подарил вчера» а ты ее даже не понюхала. А я то, за ромашкой на газон зашел. Вот скажи, тебе не нравятся мои подарки?».

4. Требует 100% доступности и немедленной реакции на его СМС, письма, звонки и т.п.

Если нет, опять обиды, подозрения и манипуляции «может я тебе надоел». Хотя сам может не отвечать на все те же запросы, даже не объясняя причин.

5. Занимает собой все жизненное пространство женщины.

Всегда с ней ходит, всегда держит с ней связь, всегда осведомлен, где она и что, всегда вовлекает каждую ее свободную минуту в свою жизнь. Однако, он может ее немедленно бросить буквально посреди улицы, если будет какое-то привлекающее его дело или ситуация.

6. Личность партнерши, ее жизнь, ее прошлое его совершенно не интересуют.

Иногда он даже и не пытается изобразить интерес. Но очень обижается, если партнерша как-то пропускает какую-то мелочь о нем.

7. Не переносит критики, не всегда высказывается по этому поводу, но дает понять, что партнерша не должна вести такие разговоры с ним.

8. «Догадайся чего я хочу».

Интересная игра, когда партнерша в чем-то прокололась и хочет загладить свою вину. Это как бы испытание, которое призвано показать, что девушка плохая, невнимательная, недостаточно старается. А вот он-то все ее желания угадывает, все для нее. А она даже не знает чем его порадовать.

Сразу скажу, у девушки нет шансов победить. Даже если предложение девушки будет заманчивым, нарцисс согласится на него, а потом скажет, что собственно ничего особенного, он просто из жалости принял ее идею.

9. Довольно часто высказывается, что его подруга заставляет его чувствовать себя плохо.

Она виновата, в том, что ему бывает скучно, неудобно, не достаточно хорошо и т.п. В общем, такие прынцы нам не нужны, пусть со своими конями проходят мимо.опубликовано econet

Автор Наталья Стилсон

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