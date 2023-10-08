Как распознать абьюзера

Если вы находитесь во власти абьюзера, возможно, это нанесет вам не только психологический ущерб. Абьюзер располагает целым арсеналом малодостойных приемов, чтобы держать свою жертву "на коротком поводке". Вот отличительные черты его поведения.

Кто такой абьюзер? Абьюзер (или насильник) – это человек, проявляющий к вам насилие в эмоциональной или физической форме. Когда границы вашего тела систематически нарушают и проявляют агрессию в виде рукоприкладства, то сомнений в том, что перед вами настоящий абьюзер, не может быть никаких. Но бывают и более изощрённые формы психологического насилия, про которые мы с вами и поговорим.

Признаки абьюзера

По этим критериям можно определить абьюзера.

1. Тотальный контроль

Абьюзер стремится к полной власти над своей жертвой, поэтому, он будет стремится во всём её контролировать: "Где была? С кем? Во сколько? Что делала? Сколько потратила? На что?" и т.д. Общение с таким человеком больше похоже на допрос у следователя.

2. Обесценивание

Так как для абьюзера важно возвыситься над своей жертвой любыми доступными ему способами, то он будет систематически её обесценивать с помощью ядовитого сарказма, язвительности, злых шуток, недоброй иронии и т.д. Так же он будет всячески стремится высмеивать любое ваше достижение, высокие результаты на работе, способности, таланты и т.д.

3. Манипуляция на чувстве вины

Абьюзер стремится вызвать в своей жертве чувство вины, так как общение на равных для него унизительно, потому что он считает себя выше и важнее своей жертвы. Он будет манипулировать на чувстве вины, чтобы заставить своего партнёра сделать то, что ему нужно и почувствовать при этом свой триумф.

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4. Унижение, критика

Абьюзер должен всегда быть в позиции «над», ощущать своё превосходство, поэтому, нормальное общение на равных с жертвой для него недопустимо. Он будет стремиться всячески унижать своего партнёра, если не прямо, то косвенно. Будет критиковать, кричать и даже может доходить до рукоприкладства. Может прикрываться фразами, типа: «Это для твоего же блага!» или «Это ты меня до этого довела!», с целью снять с себя ответственность за своё поведение, и переложить всю вину на жертву, оставаясь, как бы, «с чистой совестью».

5. Стремление к изоляции

Так как абьюзер стремится к тотальному контролю и властью над своей жертвой, то он будет стремится обесценивать друзей, родственников и коллег своей жертвы с целью сужения её социальных контактов, тем самым, лишая её поддержки из вне.

Что делать, если ты в отношениях с абьюзером?

На самом деле, абьюзер – это несчастный человек, чаще всего, очень травмированный в детстве. И вся его агрессия и надменность – это защита, оберегающая его уязвлённого «внутреннего ребёнка» от возможной повторной боли, или ретравматизации, говоря психологическим языком.

И это понимание может помочь нам в выстраивании диалога с абьюзером и постановке своих личных границ.

Итак, как же противостоять абьюзеру?

На самом деле, ему не нужно противостоять. Абьюзера нужно попытаться понять, выявить его истинные потребности, скрывающиеся за порой напускной важностью, и аккуратно показать их ему. Когда абьюзер увидит, что им не пренебрегают, интересуются тем, что для него важно, и не вовлекаются в его эмоциональную игру, он может её прекратить и начать с таким же пониманием, уважительно относиться к своему партнёру.

Если случай патологический и партнёр совсем не хочет выходить из своей любимой тиранической позиции, то видимо, с ним лучше всего расстаться, так как он будет до бесконечности проигрывать свою бессознательную травму с вами.

А вам было бы хорошо разобраться в себе и понять почему вы привлекаете абьюзеров в свою жизнь. Почему позволяете недостойное поведение по отношению к себе?

Возможно, вы скопировали соответствующую модель построения отношений из своей родительской семьи, где отец вёл себя подобным, абьюзерским образом с матерью. И теперь, вы бессознательно стремитесь воспроизвести увиденное, и построить отношения, как говорится, «по образу и подобию».

Может быть, у вас низкая самооценка и вы не верите, что можете понравится достойному мужчине и цепляетесь за отношения с «токсичными» людьми.

Или возможно, в вас живёт «спаситель», который верит в то, что сможет изменить, исправить и вылечить несчастного абьюзера. Но должен разочаровать вас, абьюзера вы вряд ли сможете «вылечить», так как обычно он ведёт свою «подрывную» деятельность из позиции «бунтующего ребёнка», и будет всеми силами противостоять любым вашим воздействиям, направленным на то, чтобы его изменить.

И в зависимости от того, что является причиной привлечения абьюзера, будут зависеть те психотерапевтические интервенции, которые смогут вас освободить из уз повторяющегося негативного сценария.

Без помощи квалифицированного психолога самостоятельно выбраться из оков страха и эмоциональной зависимости очень трудно. Не пренебрегайте помощью специалистов из области психического здоровья, они могут помочь вам изменить свою жизнь к лучшему.опубликовано econet

Автор Баранов Виталий

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