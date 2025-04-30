Как работают нейромедиаторы и почему так важно предвкушение удовольствия

Миллионы ученых и философов предлагали тысячи вариантов ответа на вопрос о том, что лежит в основе всего. В частности, ответ, который могут дать нейробиологи и нейрофизиологи, прозвучит довольно однозначно: все начинается в нашей голове. Именно в мозге происходит наша настоящая жизнь — он создает картинку, которую мы видим, вкус, который ощущаем, наше восприятие себя в пространстве, тактильные ощущения и, наконец, эмоции и чувства.
1960-е были хорошим десятилетием для многих наук, в частности для нейробиологии. Именно тогда в картине того, как устроена и работает нервная система человека, добавился очень важный элемент, а именно — были открыты нейромедиаторы.
О том, что мозг (как и вся нервная система человека) состоит из большого числа клеток, называющихся нейронами, к тому моменту было известно уже давно. Нейроны — довольно необычные клетки. У каждой из них есть множество отростков, и через них, словно держа друг друга за руки, нервные клетки взаимодействуют между собой и передают нервные импульсы в организме.
Количество этих нейронных связей, называемых также синаптическими, сложно себе представить — у каждой из 100-200 млрд нервных клеток около 10 тысяч отростков — каждая клетка связана в этой сети с каждой через 3-4 «рукопожатия».
Нервный импульс проходит через отростки нейронов как электрический разряд, однако, как выяснили ученые в шестидесятые, одного электричества в ряде случаев оказывается недостаточно. Между концами отростков есть зазор, и только тогда, когда в синапсе, то есть месте, где встречаются концы отростков, выделяются определенные химические вещества, два нейрона могут пропускать нервные импульсы. Эти вещества очень специфичны — их довольно много и каждое отвечает за свой определенный набор функций. Они же, к слову, передают нервные импульсы от нейронов к мышечной ткани. Именно эти вещества называются нейромедиаторами.
Если выбирать самый знаменитый нейромедиатор, то на вершине хит-парада совершенно точно окажется серотонин. Он регулирует работу желудочно-кишечного тракта, «отвечает» за двигательную активность, мышечный тонус и, конечно, за хорошее настроение. Стоит отметить, что в сочетании с разными гормонами спектр эмоций, связанных с серотонином, варьируется от «все неплохо» до эйфории.
А вот нехватка серотонина вызывает депрессию и стрессы — за самообладание и эмоциональную устойчивость отвечает тоже он. Для того, чтобы серотонин вырабатывался в организме, необходимы два вещества: аминокислота триптофан и глюкоза. И то, и другое можно найти в продуктах, богатых углеводами — сдобном тесте, шоколаде, бананах, сладостях. Возможно, поэтому мы пытаемся заедать ими плохое настроение.
Дофамин — еще один популярный нейромедиатор. Прославился он как ответственный за производство чувства удовольствия, а если точнее — как фактор внутреннего подкрепления. Поведение, позволяющее выжить и размножиться, сопровождается у представителей нашего вида приятными ощущениями — чтобы выбор в его пользу был очевидным. А дофамин — это та самая сладкая морковка, подаренная эволюцией. Максимальный уровень дофамина достигается, кстати, во время еды и секса. При этом достаточно даже подумать о предстоящем удовольствии — дофамин тут как тут. Этот механизм очень похож на рефлекс собаки Павлова.
Предполагается, что дофамин вырабатывается также в процессе принятия решения — он связан с чувством награды, способствующим принятию решения еще на уровне бессознательного обдумывания. Люди же с нарушением производства дофамина испытывают и проблемы с принятием решений.
Окситоцин — нейромедиатор и гормон, о котором наверняка слышали женщины, имеющие детей: от него зависит частота сокращения матки (это его свойство используют, вводя окситоцин роженицам), выработка грудного молока, а отдельные ученые склонны думать, что косвенным образом он же управляет и эрекцией у мужчин.
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Что же касается психофизиологической роли окситоцина, то в организме он отвечает за доверительные и теплые отношения между людьми. Проведенные исследования показали, что люди, получившие окситоцин, охотнее доверяют окружающим, в том числе незнакомцам. Сам же нейромедиатор вырабатывается при близком контакте с человеком, при прикосновениях и поглаживаниях. Особенно много его выделяется во время секса.
Отношениями матери и ребенка также, кстати, управляет окситоцин — при контакте с матерью у ребенка снижается чувство тревожности, возникает ощущение счастья и комфорта. Урчащий на руках котенок — отличный пример действия окситоцина.
Используя эти свойства, окситоцин применяют для лечения аутистов — он позволяет им проявлять больше эмоций при взаимодействии с окружающими.
Фенилэтиламин, строго говоря, не является нейромедиатором — он лишь запускает выработку дофамина и норадреналина — медиатора бодрствования (он повышает давление и сужает сосуды). Кстати, в числе производных воспроизведенного в лаборатории фенилэтиламина — амфетамин и некоторые психоделики.
Но это не все, что можно сказать о фенилэтиламине. В восьмидесятые в США под подписью доктора Либовица вышла работа «Химия любви», в которой объяснялось, как фенилэтиламин управляет романтическими чувствами. Стоит ему появиться, как в животе начинают порхать бабочки, а логика отключается. Предполагалось, что так как это вещество содержится еще и в шоколаде, то люди, мечтающие о любовных эмоциях, могут найти утешение в нем.
Гипотеза Либовица про связь влюбленности и фенилэтиламина все еще не доказана, а вот часть про шоколад опровергнута полностью — дело в том, что фенилэтиламин разрушается в организме за считанные минуты, поэтому не успевает оказать никакого действия. Хотя эффекта плацебо, конечно, никто не отменял.
Эндорфины (эндогенные, то есть внутренние, морфины) получили свое название за схожесть их действия с опиатами, производимыми в лаборатории — в первую очередь с морфием. Они были открыты в 70-х годах, в процессе изучения механизмов работы иглоукалывания. Было обнаружено, что при введении в организм блокаторов наркотических обезболивающих, обезболивающий эффект самого иглоукалывания также сходит на нет. Ученые предположили, что организм самостоятельно вырабатывает вещества, близкие по структуре к морфинам.
Эндорфины обладают обезболивающим и антистрессовым действием, снижают аппетит, нормализуют давление и частоту дыхания, ускоряют процессы регенерации в организме. Кроме того, уровень эндорфина в крови повышается в стрессовых ситуациях — он позволяет мобилизовать внутренние ресурсы и не чувствовать боль.
Серотонин и дофамин, описанные выше, знамениты еще и тем, что большинство существующих наркотических веществ, а также алкоголь и сигареты, так или иначе увеличивают их выработку и высвобождение. И в этом же залючается их опасность — на этот счет существует теория, согласно которой при регулярном введении веществ, искусственно вызывающих выработку серотонина или дофамина, организм перестает производить их без «пинка». Этим и обусловлен абстинентный синдром — действие наркотиков в организме уже закончилось, а выработка нейромедиаторов еще не нормализовалась. Именно так работает механизм формирования зависимости.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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