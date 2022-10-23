Как работает механизм обесценивания в отношениях

Вы влюблены. И кажется, что это - на всю жизнь. Когда вы принимаете решение жить вместе, вы считаете, что от этого ваша любовь только возрастёт. Но не тут-то было!

Каждому из нас, путешественникам по непростым лабиринтам любовного квеста, было бы полезно научиться понимать, как работает наша “система безопасности”, защитные механизмы, которые могут проявиться как механизм обесценивания отношений и другого человека. Если ты (или твой партнер) не умеют осознавать его работу, в новых отношениях ты ещё и ещё раз будешь подходить к этой границе и откатываться назад, в такой сладостный и привычный дофаминовый рай…

Любовь с долгосрочными отношениями

Когда ты влюбляешься в конкретного человека, будто вся Вселенная - за вас, Ангелы, да и вся природа ликует вместе с вами! Ты переживаешь блаженство, чувствуешь свою сопричастность жизни другого человека, а он – твоей. И когда вы принимаете решение жить вместе, вам кажется, что от этого ваша любовь только возрастёт. Но не тут-то было!

Прежде чем, принять такое решение, ты должен, в достаточной мере, быть уверен, как в себе, так и в своём партнёре. Если вы желаете, чтобы ваши отношения были долгосрочными, необходимо понимание следующих вещей:

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- И Вы, и Ваш партнер должны быть психологически, экономически и территориально отделены от своих родителей. Если этого не произошло, - просто будет игра “детей в песочнице”, мамы, папы и бабушки будут пытаться влиять на ваше о партнере мнение и пытаться контролировать происходящие между вами.

- Любовь с долгосрочными отношениями - для психологически зрелых и эмоционально устойчивых людей. Причем это утверждение касается обоих партнеров. Даже если Вы уже таковым человеком являетесь, а Ваш партнер – еще нет, Вы вымотаете всю душу, пытаясь так или иначе сохранить свою психику, определенность и стабильность в вашем взаимодействии, и все остальные аспекты жизни могут слететь с катушек на время раскачивания любовных качелей, и выйдет ли что-нибудь определенное из этого – не факт.

- Для девушек. Ваш избранник умеет нести ответственность за сказанные слова. Лучше не сказать и сделать, чем сказать и не сделать. Обычно это раскрывается с течением времени, начиная с мелочей.

- Для юношей. Посмотрите на жилище своей избранницы. Если в нём нет элементарного порядка, царит хаос, в холодильнике пусто, а когда вы приходите в гости, она не имеет привычки и желания что-нибудь для Вас приготовить, - это в будущем атмосфера Вашей семьи. Согласны ли Вы на это?

- Для юношей. Посмотрите на то, как её мама относится к её отцу (даже если они в разводе). Как она относится к собственному отцу. С девяностопроцентной уверенностью могу утверждать, что таковым, с дальнейшим развитием событий, будет отношение к Вам. Яблоко от яблоньки недалеко падает.

- Для обоих. Важно, чтобы, как минимум, на входе партнер умел говорить о своих желаниях и неудобствах, не продавливать свою точку зрения. Чтобы (хотя бы на входе) отсутствовал эмоциональный шантаж (вследствие неполучения желаемого) и пассивная агрессия. Вы умеете быть бережны в отношениях и к себе, и к другому.

Медовый месяц у большинства пар в наши дни начинается до официальной свадьбы, и даже самым консервативным родителям приходится с этим считаться. Давайте примем это как факт, и, думаю, что это очень хорошая практика: не наслаждаться друг другом, но и для того, чтобы со-строиться, вкусить первые плоды совместной жизни. Она дает возможность узнать друг о друге не только то, что раскрывается в конфетно-букетный период, но и вещи достаточно неудобные, неприятные и трудные… Чем быстрее это произойдёт, тем это лучше для дальнейшего развития отношений.

Именно в этот период у партнеров начинают возникать мысли о собственной безопасности в дальнейшей жизни, о сохранение привычного образа себя. “Мне было нормально жить самому, зачем я в это ввязался…” Заявиться перед людьми в том, что мы теперь пара бывает страшно, а вдруг скажут: “а, ну, как в тот раз…” Именно поэтому молодые люди нередко тянут с этим заявлением, уже появляясь на людях вместе.

Ведь как нам быть самим с собой мы вроде бы знаем, а как быть вместе с конкретным другим человеком - нет опыта, привычки, не хватает мудрости сердца. Трудно, боязно сказать другому о том, что хотелось бы. Но ведь существует путь разумного компромисса, когда я предъявляю себя другому, заботясь, прежде всего, об общем благополучии, поскольку «мы» будем счастливы только в том случае, когда каждый в паре будет счастлив лично. Многим молодым людям неизвестен путь баланса, мы или впадаем в жертвенность – «всю себя отдаю для служения любимому, он – смысл моей жизни», либо в крайний эгоизм, то есть, пользуемся человеком до тех пор, пока он нам выгоден, приятен и удобен.

Любовь - это шаг в совершенно неизвестное. Когда ты вступаешь в новую любовную историю, совершенно не знаешь, сколько это продлится: то ли несколько дней, то ли вечность. Вы решились покинуть свою гавань и выйти в открытое море. И если вы действительно хотите плыть, нужна решимость разрубить канаты, которые связывают вас с берегом стабильности и определенности.

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Любовь - великий Учитель. Она обнажает все наши страхи: страх быть брошенным, страх быть обманутым, страх, что тебя “оберут до нитки”.

В отношениях любви вы встречаетесь с самим собой. Никакая медитация или духовная практика, никакой гуру или психолог, не даст вам столько информация - реального узнавания себя, сколько может дать любовь в её проявлении к конкретному человеку. Любовь - это колоссальная трансформация и самопознание.

В самом начале, влюбленность дает колоссальное чувство полета, но когда приходится принимать решение быть вместе, это может восприниматься как колоссальная несвобода, особенно мужчинами. Когда начинает действовать процесс любовной алхимии, ты, в какой-то момент, можешь столкнуться с тем, что ты, как отдельное от любимого человека существо, начинаешь разрушаться, твои границы трещат по швам, поскольку границы твоего «я» расширяются до «мы», что-то необъяснимое переплавляет вас обоих в единое существо…

Но лишь пройдя собственные страхи, бури и кризисы, со временем, вы сможете попасть в то пространство, где любовь и свобода не противоречат друг другу.

И одним из первых моментов, с чем придется вам столкнуться – с сексуальной сферой. У партнеров может быть разная степень открытости и обусловленности в этой области. И здесь формулой успеха может быть чеканное библейское определение: «Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время» (1 Посл. к Коринфянам, 7, 4-5). Иными словами, с одной стороны “твои желания - мои желания”, с другой – полная взаимослышимость и взаимочувствование партнеров.

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Еще один важный фактор долгосрочных отношений - вопрос конфиденциальности или герметичности. В отношениях не должно быть “третьего лица”, с кем ты делишься тем, что происходит в твоей любовной истории. Как только этот принцип нарушается, что-то важное уходит из близких отношений: в них меньше становится доверия, открытости, сердечности…

Когда сильная романтическая фаза отношений проходит, биохимия любви перестает действовать с прежней силой, у Вашего партнера (или у Вас) появляется унылость, желание закрыться, возникают сомнения в правильности сделанного выбора, почему также включаются защитные механизмы и запускается система обесценивания. Дело в том, что “старый” ум имеет на нас больше прав, а как жить в новом состоянии, состоянии любящего, мы еще не знаем. “Старый” ум имеет больше прав на нас.

Но возвращением в отдельное «я», в свои границы всё на закончится. Тебе захочется снова пережить «те самые чувства», но уже с другим человеком, искать новой влюбленности, новой встречи. На этом этапе мы склонны искать подпитку собственных чувств с другими людьми, и, таким образом, можем окончательно слить уже возникшие отношения. И если все же решил ты расстаться, то пойми, что с новым человеком тебе придётся пройти эти же этапы.

Вы попали в шторм в открытом море. На этом этапе не сбегать нужно, а прикладывать усилия к тому, чтобы не только поддерживать, но и развивать отношения. Почаще задавайте друг другу вопрос: “Как тебе со мной?”, делитесь друг с другом тем, что переживаете.

Тот, кто уходит с территории любви, чувствует себя гораздо лучше, чем тот, кто остаётся. Потому что тот, кто уходит, планирует, как он будет жить дальше, а тот, кто остаётся после его ухода корчится от боли внутри… как будто от него, от его души, вложенной в другого, оторвали кусок…

Здесь самое время напомнить плохо, неэкологично уходящим, тому, кто собрал вещи и без объяснений ушел, о законе бумеранга: в случае, если ты таким образом человека оставишь, тебе придется пережить это же в новых отношениях, но уже в роли того, кто будет оставлен. Этот закон работает как швейцарские часы. Я проверял.опубликовано econet.ru.

©Игумен Евмений, из книги «О том, как пережить расставание»

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