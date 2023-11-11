Как проживать завершение

Чтобы завершить отношения, нужно проститься на любви. Найдя смысл в том, что было. Признавая и грустя о неслучившемся и замечая, что было прекрасного, вдохновляющего и удивительного во всем этом.

У меня самой интересные отношения с завершением групп, отъездами, переездами, завершением отношений. Я побаиваюсь образовавшийся пустоты, возникшего чувства горечи, безвозвратности – что «все ушло и ничего уже не вернуть». Если уходит и заканчивается что-то хорошее, то очень хочется это прощание-расставание избежать, быстрее его проскочить. А если заканчивается что-то малоприятное, то возникшее облегчение не дает мне увидеть за всем этом ценность и найти смысл.

Правила проживания завершения, чтобы не было мучительно больно долгие годы

Так как же проживать завершение? Чтобы «не оставлять подол в другой комнате, прищемленный дверью»...

Если представить весь наш путь, как подъем на «вершину», то «завершение» - это точка пребывания на вершине. С которой можно окинуть взглядом весь пройденный путь и даже то, что «за вершиной» – то, что ждет впереди – планы на будущее и надежды.

И здесь важно задать вопрос – “А что это было для меня”?

Вспомнить все хорошее и одновременно признать, что есть то, что не случилось. Что были какие-то ожидания, которые не оправдались, и от этого грустно.

В самом слове «прощание» заложено «прощение». И прощаем мы именно то, что жизнь не совершенна. Мы прощаем несовершенство администрации отеля, которая не предупредила об изменениях, и с этим ничего уже не сделать; погоде, которая вдруг понизила температуру на 10 градусов; разбушевавшемуся морю, не дающему в него зайти; людям, которые были рядом и как-то не оправдали наши надежды. Мы прощаем это несовершенство мира, прощаясь с местом, завершая поездку, какой-то свой путь, группу, отношения.

Завершать нужно на любви. Иначе, это как выбежать из комнаты и прищемить подол платья дверью. Далеко не убежишь, эти чувства – разочарование, гнев, недовольство, недосказанность и невыговоренность все равно будут тянуть назад.

Или, как я это представляю, – “подол нужно оторвать”. Отношения разорвать и уйти с этой дырой и рваной раной внутри.

«Завершать на любви» – это, на мой взгляд, позволить себе быть честной с собой и ясной с другими людьми. Признавать неоправданные надежды, несостоявшиеся встречи и одновременно признавать ценность и смысл того, что было.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Что помогает увидеть смысл? Впечатления.

Что действительно впечатлило вас? Что удивило? Оставило след в вашей душе? Что доставило эстетическое удовольствие? Что наполнило и изменило вас? Что вы запомнили, как нечто удивительное? А может быть даже прекрасное?

Чему вы впечатлились? Творчеству.

Что в этот раз было по-новому? В чем вы применили творчество? Что вы сотворили здесь на этом пути.

Жизнетворчеств – это возможность получать удовольствие от того, как я живу своей обычной жизнью. И мне это очень импонирует. Я люблю такое жизнетворчесво.

Верность себе.

Это «понимание, что на всем этом пути я ни разу не отступилась от себя, не предала, не кинула, не отказалась от себя. Что за все это время, я поддерживала себя и подбадривала, я ни разу не бросила себя. Я осталась себе верной. Я открыто выражала свою позицию. Я была честа с собой и ясна с другими.

«Честность с собой и ясность с другими – эта та позиция, при которой я не бросаю себя и уважаю тебя.»

Три вещи – впечатления, творчество и своя позиция – на которые люди опираются, чтобы формулировать смысл.

Даниил Гранин говорил, что, конечно, в жизни смысла нет и каждый жизнь проживает в поиске смысла. Жизнь – это процесс поиска смысла. Смысл нельзя нигде найти во вне, его можно только придавать всему, что происходит.

Чтобы завершить отношения, нужно проститься на любви. Найдя смысл в том, что было. Признавая и грустя о неслучившемся и замечая, что было прекрасного, вдохновляющего и удивительного во всем этом. Благодаря себя за непредательство и творчество на этом пути.опубликовано econet

Текст подготовлен по лекции Алены Юдиной и Владимира Кулишова.

Автор Ирина Дыбова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet