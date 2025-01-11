КАК проявляется НЕБЛАГОДАРНОСТЬ

Первый урок, который каждый человек должен выучить в этом мире, и нам уже его миллион раз преподавали, и мы знаем: “Что надо сказать? Спасибо! Первый урок - это урок благодарности. До той поры, пока мы с вами не выучим этот урок, нам с вами ничего не будет на пользу, потому что мы будем неблагодарными.

Знаете, в чём проявляется неблагодарность? Можно по лицам сразу вычислить благодарных и неблагодарных людей. Если человек неблагодарный, какая первая эмоция повиснет на нём? Недовольство или уныние, потому что недовольство - это когда у меня есть желание что-то требовать. Я считаю, что я заслуживаю лучшей доли.

Неблагодарность

Как одна девушка ко мне пришла: “Я хочу замуж”. А я говорю: “Я - не брачное агентство”. “Я знаю, я просто хотела с Вами посоветоваться как с психологом, понимаете? Я столько времени вложила в свое образование. У меня два очень серьёзных образования. У меня есть машина, квартира”. Говорю, можете расслабиться нет кандидатов больше, просто нет. Потому, что вот этот вот взгляд на этот мир, это я просто смотрю на вас и вы мне уже не подходите с моими образованиями, квартирой, моей машиной.

Или наоборот, я себя чувствую, что я такая несчастная, потому что некрасивая. У меня нос курносый, у меня, знаете сколько всего?! А теперь смотрю на вас, конечно, вам лучше, у вас волосы светлые, глаза голубые. Такая редкость в Казахстане. А я?

Неблагодарность - это оценивание себя и других. Это главное, чем занимается неблагодарный человек. Он постоянно смотрит на всё глазами оценки. На самого себя и на других. И даже если сегодня у вас более менее ничего, и вы пришли в зелёной кофточке, но в этот момент захожу я, один в один одета так, как вы. У нас у обеих испорчено настроение в один момент. Это очень интересно, что мы сравнивая себя с кем-то...

Вот муж вроде ничего, а подруга рассказала какой у неё муж, как он ей подарки дарит, праздники устраивает, как он все годовщины помнит. И всё, у меня испорченное настроение. Сегодня у меня муж испортился. Как только поговорила со своей подругой, мой муж сразу же обесценивается.

То есть у меня ребёнок хороший, но как только я увидела вашего, гораздо лучшего этого же возраста, что он уже ментальной арифметикой занимается и по шахматам продвинулся. А я думаю, что я со своим ребенком вообще не занимаюсь.

И вот это - не благодарность. Мы не можем благодарным быть тому, что есть. Человек, у которого есть благодарность, потому что есть у него чувство пространства вот здесь, а у неблагодарного человека здесь нет пространства, он зажат.

Вот это чувство всё время оценивания себя и оценивание других, это и есть главное проявление неблагодарности.опубликовано econet

Автор Марина Таргакова

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