Как проверить, ВАША ли это вещь или нет?

Наверно, одна из самых важных способностей человека – способность конкретно определять, что является своим, а что нет.
Это моя вещь или нет? Мой человек или все-таки что-то не так в этих отношениях? Моя профессия или это что-то чужое для меня? Способность увидеть и прочувствовать свое, быстренько отсечь то, что не вписывается в свое представление о жизни, добиться своего, а не чего-то, что нам, по сути, не нужно – то, что свойстенно на самом деле далеко не каждому.
Почему такой печальный вывод? Просто напросто каждый из нас или почти каждый бывает в таких ситуациях, когда думаешь, а зачем я это все делал, это ведь все-таки не мое и такое прочее.
Действительно, это невероятно сложно в таком огромном мире, насыщенном большим количеством вещей, явлений и особенностей, в каждой ситуации понимать твоя ли она для тебя или нет.
Чтобы чересчур не уходить в негативное мышление, считаю важным предоставить здесь что-то ресурсное.
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В большинстве своем, конечно, «наши» вещи, дела и т.п. связаны с положительным эмоциональным окрасом. Негативные эмоции – либо не про наше, либо про наше, которое мы не смогли реализовать или нам не дали это сделать.
Предполагается, что если это не вредная привычка или не навязанный с детства бессмысленный ритуал, частота действия – обычно про важность этого действия для вас.
Получились такие три довольно простые пункта, как анализировать те или иные вещи и явления в вашей жизни, как понимать свое истинное к ним отношение, их настоящую необходимость для вас. Простые пункты, но мы далеко не всегда занимаемся таким анализом, а потом расстраиваемся, что опять потратили время и ресурсы не на то. (А иногда тратится неимоверно много времени: месяцы и годы).
Мне кажется, что тратить по несколько минут в день на такой анализ полезнее, чем потом «расхлебывать» все то, что не наше и пытаться реабилитировать то, что мы упустили.опубликовано econet
Автор Мария Залесская
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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