Как признать свои ошибки, чтобы двигаться дальше

Нам сложно признавать свои ошибки по ряду причин. Например, этому мешает установка, что за ними следует наказание. Заниженная самооценка тоже не способствует признанию ошибок. Чтобы научиться признавать собственные промахи, разрешите себе ошибаться, обсуждайте проблему. И помните о своих сильных качествах.

Есть множество инструкций по исправлению ошибок, но самый первый шаг — это их признание. И именно он оказывается самым сложным. Ведь у многих еще со школьных времен закреплена установка о том, что ошибаться — нельзя. Рассказываем, почему признание ошибок — это проявление не слабости, а силы, и объясняем, как себе их позволить.

Наши ошибки - это сигналы о необходимости изменений

Почему так сложно признавать собственные ошибки

Признанию ошибок мешает установка о том, что они не допустимы и за ними следует наказание. Соответственно, чтобы его избежать, человек начинает их игнорировать. Поэтому многие психологи стремятся помочь изменить негативное отношение и показать, что за ошибками следует не санкция, а вознаграждение в виде нового опыта, навыков и возможностей.

Еще один барьер — заниженная самооценка. Некоторые предполагают, что признание ошибки — очередное доказательство несовершенства. Соответственно, легче проигнорировать случившееся, чтобы выглядеть достойно, в том числе в глазах других. «Правота позволяет нам чувствовать свое превосходство над другими, в то время как неправота заставляет нас чувствовать себя неполноценными. Когда наше самоощущение, наша психологическая проекция того, кто мы есть, подвергаются угрозе, мы защищаемся», — говорит лицензированный психолог Майк Брукс.

Третья причина связана со страхом быть отвергнутым. Ошибка — нарушение какой-то нормы, несоответствие общепринятому стандарту. Как известно, это социально неодобряемое поведение, которое раньше заканчивалось изгнанием. Сегодня меры не такие жестокие, однако нарушителя могут осудить. «Когда мы не соответствуем идеалам и идентичности нашей группы, мы будем изгнаны. С эволюционной точки зрения потеря группы, племени часто означала смерть», — поясняет Брукс.

Неспособность осознавать свои действия создает «слепые пятна», из-за которых мы не можем двигаться дальше. Однако если не признать ошибку, то извлечь из нее пользу и превратить в опыт, станет невозможным.

Как научиться признавать собственные ошибки

Разрешите себе ошибаться

Измените установку о том, что ошибки — это плохо. Наоборот, постепенно учитесь относиться к ним, как к сигналу о необходимости изменений. Например, проект оказался неудачным, значит стоит переосмыслить его стратегию. Или же неаккуратно сказанное близкому человеку слово привело к ссоре. Стоит подумать о том, что не так в коммуникации? Этот анализ приведет к улучшениям в определенных сферах жизни.

Перечислите свои сильные качества

Ошибки хоть и указывают на какие-то несовершенства, например, пробелы в знаниях или навыках, однако не стоит забывать о своих сильных качествах. Благодаря им вы можете исправить ситуацию и сделать ее в разы лучше. Перечислите, какие знания, способности, черты характера помогут вам в работе над ошибками.

Рефлексируйте

Вспомните совершенные вами ошибки и проанализируйте ваше поведение в этих ситуациях. Когда вы смогли исправить ситуацию и благодаря чему? Возможно, вам кто-то помог или вы самостоятельно нашли в себе силы? Подробный анализ прошлого поможет вам в сложившейся ситуации.

Обсудите проблему

Если ситуация связана с работой, возможно, ваш коллега допускал похожие ошибки и знает, как их разрешить. Поделиться можно и с близким человеком. Даже если он не даст совет, то в ходе обсуждения вы найдете выход из ситуации и, тем самым, поймете, что все исправимо.

Представьте самый худший сценарий

Каковы самые ужасные последствия самой ошибки? А что будет, если вы в ней признаетесь? Продумайте негативные сценарии, оцените степень их вероятности и найдите пути решения даже в самой неблагоприятной ситуации.опубликовано econet

Автор Карась Любовь

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