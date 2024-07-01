Как приучить ребенка есть овощи: 13 полезных советов

Многие родители жалуются на то, что дети никак не хотят, есть такие полезные овощи. Ребенок либо вообще отказывается все их употреблять, либо соглашается на два три вида. Но есть эффективные способы приучить детей, есть больше овощей.

Советы родителям, которые хотят приучить ребенка есть овощи

1.Подождите, пока проголодаются

Не требуется заставлять их голодать, но первым, что должны увидеть дети после школы или длительной прогулки, должна быть тарелка с нарезанными овощами. Пока вы нагреете еду и поставите ее на стол, дети обязательно отправят в рот кусочки овощей, просто потому что голодны.

2. Добавьте сливочное масло

Многие дети отказываются от овощей, потому что чувствуют привкус горечи. Если предварительно добавить сливочное масло к нарезке, то оно снизит горечь и сделает блюдо более вкусным. Кроме этого, в масле содержатся витамины, особенно полезные для растущего организма, а жиры помогут лучшему перевариванию продуктов.

3. Положите овощи в соус

Дети с удовольствием едят овощи в составе любимого соуса. Конечно, магазинные кетчупы, соусы и майонез очень вредны для желудка, но можно приготовить их собственноручно. За основу возьмите йогурт или сметану, добавьте пряности, измельченный чеснок и зелень и добавьте нарезанный огурчик.

4. Соберите их вместе

Малыши любят собирать овощи, растущие на грядке. Они гораздо красивее и вкуснее, приобретенных в магазине. А потом вы вместе их попробуете.

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5. Дайте им выбор

Если детям предложить только один вид овощей, то, скорее всего, они откажутся их есть. Но если предоставить им выбор из нескольких разноцветных видов, то они обязательно выберут что-то из них.

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6. Дайте пример

Дети любят пробовать все то, что едят другие. Поведите детей в гости туда, где овощи за обедом – обычное блюдо. Они скорее начнут есть то, что с удовольствием едят другие дети.

7. Сами ешьте овощи

Дети всегда подражают свои родителям. Возможно, от некоторых видов они откажутся, но какие-то из них, съедят с удовольствием вместе с вами.

8. Поставьте овощи перед ужином

Перед ужином подайте тарелочку с нарезанными овощами на стол, вместо хлеба. Можно поставить рядом вкусный соус. Пока дети дожидаются ужина, они быстро ополовинят тарелку.

9. Пусть дети помогают на кухне

Пусть дети помогут подготовить овощи к салату. Предложите им добавить нарезанную зелень, полить растительным маслом, попробовать на соль. Они с удовольствием будут есть то, что готовили сами. Не забудьте похвалить при остальных членах семьи.

10. Не принуждайте их

Не следует заставлять детей насильно есть овощи. Чем больше их заставляешь что-то делать, тем больше они сопротивляются. Просто не давайте им постоянно перекусывать между основными приемами пищи, и тогда они, как следует проголодавшись, съедят то, что первое поставят перед ними.

11. Делайте соки и смузи

Дети не очень любят жевать твердые овощи, но они с большим удовольствием выпьют овощной сок или вкусный прохладный смузи.

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12. Сделайте маленький праздник

Если превратить обычную еду в праздничную, то дети с радостью попробуют что-то новое. Например, можно объявить, что этот ужин в национальном стиле и приготовить разные блюда или просто нарезать овощи в виде смешных фигурок из любимых мультиков.

13. Не говорите им об овощах

Некоторые дети отказываются есть овощи в супе. Можно добавлять их при приготовлении, а затем процедить бульон. Так они получат все необходимые витамины и полезные вещества, а сами овощи не увидят. опубликовано econet

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