Как принять взросление дочери. 7 основных действий мамы

Общение с подрастающей дочерью имеет свои особенности. Предлагаем несколько рекомендаций психолога для поддержания дружеских и доверительных отношений в семье в этот трудный подростковый период.

«Здравствуйте, у меня возникла проблема, если можете посоветовать, то буду вам благодарна. Мою дочь 13-ти лет вчера бросил мальчик, мальчику 15 лет, мы живем в Киеве, а он в селе. Встречи были редкими, общались в основном по телефону или Вконтакте , где вчера он и написал ей о расставании. Вчера целый вечер дочка очень плакала. Как мне помочь ребенку справиться с проблемой?»

7 основных действий мамы девочки-подростка

Такое дословно письмо написала мне на днях женщина в Фейсбуке. Я сбросила ей свой номер телефона и в телефонном режиме консультировала ее, отвечая на все волнующие ее вопросы. Когда я сказала, что самое главное в такие периоды для мамы выдерживать переживания дочери, она скромно переспросила: «Извините, Светлана, но я прошу вас, проясните, что значит выдерживать».

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Я на секунду замолчала. Передо мной пронеслись десятки историй моих взрослых клиенток, у которых рядом не было принимающих и выдерживающих матерей, и чьи женские судьбы потом очень долго шатало из стороны в сторону, у кого-то слабее, у кого-то сильнее.

Я вспомнила их, представила эту плачущую взрослеющую брошенную мальчиком девочку и ответила: «Выдерживать – это значит БЫТЬ РЯДОМ. Быть физически, морально и эмоционально рядом со своей дочерью в моменты таких переживаний и выдерживать ее слезы, мольбы и разочарования, не закрывать ее переживания и чувства фразой: «У тебя таких будет еще много» или «Сама виновата», потому что сама мама не знает, что сказать или считает это ерундой, или не хочет слушать рыдания дочери. Выдерживать - это принимать ее такой, какая она есть. Выдерживать – это быть МАМОЙ - человечной и любящей стабильно и регулярно при любом развитии событий».

Кажется все понятно, но на деле это не так уж и просто. Как же быть?

Мальчики и девочки в подростковый период кардинально отличаются в своих потребностях.

Мальчики – это будущие мужья, отцы, добытчики. Им важно научиться принимать самостоятельные решения, нести за них ответственность, стать финансово независимыми.

Подрастающей и проживающей кризис переходного возраста девочке, на мой взгляд, в отличие от мальчика, наиболее важно научиться распознавать и овладеть своими чувствами и желаниями, уметь управлять ими и не поддаваться на манипуляции других. Она – будущая мать и жена, и как не крути, а это основная ее роль в будущей жизни. Как она примет свою все более проявляющуюся женственность, какую позицию в отношениях с мужчинами будет стараться занять, зависит от того, насколько обширным и доступным для выражения будет ее арсенал чувств и желаний, насколько он будет освоен ею и понят в этот подростковый период. И не последнюю роль в этом играют отношения между мамой и дочкой – открытые и доверительные.

Итак,

7 основных действий мамы подрастающей дочери:

1. Рассказать дочери о естественных физиологических изменениях организма, чтобы у нее не развился комплекс неполноценности.

В среднем лет в 12-13 у девочек начинаются месячные, гормональная перестройка организма влияет на все органы и части тела. Поэтому у кого-то начинает очень быстро расти грудь, у кого-то размер ноги, у кого-то нос, кто-то полнеет, так как не растет быстро, а кто-то наоборот становится длинной и худой, как палка.

В общем, кроме того, что каждый месяц теперь надо ждать и испытывать неудобства из-за критических дней, еще и внешний вид доставляет массу недовольств. Поэтому мама спокойно, желательно заранее, рассказывает своей дочери, что все женщины в мире проходят через этап становления и трансформации своей женской сути. Что девочка превращается в девушку, становится более взрослой и все части тела тоже через какое-то время гармонично сформируются, включая нос, уши и грудь.

Желательно привести примеры из своей жизни, истории рассказанные бабушкой о ее взрослении и переживаниях по этому поводу, какие комичные ситуации случались с внешним видом, как мама переживала это тогда и вспоминает с улыбкой сейчас.

Обязательно сделать акцент на гигиену – ухаживать и заботиться о своем женском здоровье надо начинать с детства. В подростковом возрасте девочки уже просятся переночевать у одноклассницы, ездят в оздоровительные лагеря, в село к бабушке, где меняются вещами, украшениями, косметикой и т.д. Неудовлетворительная гигиена девочек приводит к воспалительным гинекологическим заболеваниям, что в свою очередь может перерасти в хроническое заболевание в дальнейшем усложняющее возможность забеременеть. Проинформируйте об этом дочь.

2. Говорить об отношениях между мальчиками и девочками.

В период полового созревания начинаются первые симпатии, первые встречи, первая влюбленность. Эти первые отношения наложат отпечаток на всю дальнейшую женскую судьбу. Необходимо говорить об этих отношениях со своей дочерью. Выстроить с ней с самого начала доверительные отношения.

Если дочь будет раскрывать вам свои тайны и переживания, не делайте акцент в разговорах на нравоучения и на то, как надо было бы себя вести. При нахлынувшей вдруг на нее откровенности задавайте ей наводящие вопросы, открывающие ей смысл ее же слов и действий: «Доченька, а что для тебя значит - встречаться? А для него? (если не знает, пусть обязательно поинтересуется). Что значит – теперь у меня есть парень? Чего ты ожидаешь от этих встреч? Какова твоя роль в этих отношениях? Как ты себя чувствуешь в роли девушки, у которой есть парень? Какие чувства он у тебя вызывает? Как ты думаешь, что именно в тебе его привлекает? Какие твои качества? А в нем тебя?».

Подхватывая эти ответы, вы и она сможете видеть собственные белые пятна. Например, встречаться для нее значит, что парень будет провожать ее домой после школы. А для него, как она узнает, встречаться – это целоваться по вечерам. И тогда понятно будет, что их ожидания не совпадают, и кто-то должен будет уступить или им придется расстаться. Но тогда причина расставания будет для всех понятной.

Поколение мам современных девочек-подростков выросло в еще советское время, тогда не велось таких разговоров и мамам теперь приходится искать свою собственную материнскую позицию самостоятельно. Будьте естественными и открытыми для общения с дочкой.

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Расскажите о своем первом опыте дружбы с мальчиком, как влюбились вы, какой мальчик нравился вам, чем он вас привлек, писали ли вы ему стихи, звонили ли первая, была ли у вас подружка для душевных разговоров, посвящалась ли ваша мама в такие секретные переживания. Подчеркните, как вы рады, что дочь вам доверяет и как вы ей за это благодарны.

3. Использовать материнское принятие и заботу, как ресурс для дочери.

Отношения и дружба между дочкой и мальчиком может начаться и закончиться, и тут важна реакция мамы - то выдерживание, о котором я писала выше и принятие ее в любом состоянии, а не только улыбающейся и рассказывающей на стульчике стихи.

Параллельно необходимо показать, что любые отношения имеют начало и конец. Да, бывает, что от нас что-то зависит, а бывает, что от нас ничего не зависит. Мальчик принял решение самостоятельно, и не переживает о душевных муках вашей дочери – не делайте акцент на негативе, поддержите ее и подбодрите: «Впереди еще целая жизнь, значит, где-то ты нужна другому мальчику больше, значит, поехав летом в лагерь, твое сердце, дочка, будет свободно и без обязательств». Рефрейминг, т.е. переформулирование проблемы в позитивное русло и материнские принимающие объятия дадут дочери тот ресурс, который важен каждому из нас в критических ситуациях.

Давайте дочери не только словесную поддержку, но и телесную – гладьте, как маленькую, утешая, вытирайте слезы, целуйте, обнимайте. Заплаканная ежик-подросток на время опустила иголки и у вас есть некоторое время, чтобы встретиться со своей маленькой доверчивой обиженной девочкой, которая, как и в раннем детстве ждет вашей безусловной любви и ласки. Не отмахивайтесь от этих минут ее слабости, восполните пустоту переживания материнским теплом и оно даст ей энергии на целые недели дальнейшей подростковой вулканической жизни.

4. Никогда не попрекать дочь ее доверием, не оборачивать против нее ее же откровения.

Как бы вам не хотелось иногда уколоть свою дочь, не опускайтесь до воспоминаний о ее ошибках и моментах, когда она была не на высоте. Ваша такая реакция может навсегда закрыть дверь в ее внутренний мир переживаний. Один раз уколов, вы можете потом долгие годы не достучаться, чтобы вам открыли эти двери снова.

5. Показать, что подростковый период имеет конец.

Переходный возраст с перепадами настроения для маленькой подрастающей девочки может показаться бесконечным. Любая трагедия и разочарование переживаются впервые и предыдущий опыт таких переживаний отсутствует. Материнский пример того, что этот период конечен, что мама тоже переживала в это время разной полярности чувства и события, дает возможность девочке не чувствовать свою невыносимую одинокость и покинутость. Дает надежду, что она тоже успешно проживет этот период, как и вы.

Расскажите, как переходный возраст пережили другие женщины вашего рода, ваши близкие подруги, которых дочка знает.

6. Знакомить с чувствами и желаниями.

Раскрывать все значения чувств и переживаний: Что ты чувствуешь сейчас? Когда смеешься? Когда плачешь? А чего тебе хочется – сходить в кино, шоколада, признания сверстников на равных или утвердиться в статусе неоспоримого лидера?

Дочери необходимо помочь познакомиться и с ненавистью, и с любовью, и с обычным дружеским нейтральным общением. Познав сейчас доверие, разочарование, взаимность, увлеченность, преданность, ревность, и многое другое и умея эти чувства и желания дифференцировать, она не будет блуждать в этом лесу чувств наугад многие последующие годы.

7. Заняться сексуальным воспитанием дочери.

«Нужно ли говорить с дочкой о сексе? Как начать такой разговор?». Эти вопросы, кроме множества других, задала мне мама той 13-летней девочки, о которой я писала вначале статьи.

Конечно, нужно, и чем раньше, тем лучше. Наверняка в 13 лет ребенок – и сын, и дочка – уже сами могут многое рассказать. Интернет, телевизор и акселерация делают свое дело. Но все же из уст мамы эта информация может звучать убедительнее, а главное – эта информация будет для ребенка залогом того, что в дальнейшем вы по одну сторону баррикад.

Таким разговором вы показываете, что знаете, что ваша дочка растет и принимаете ее взросление, ее потребности в таких знаниях, поддерживаете ее, и готовы посоветовать, подсказать и поддержать, если вдруг она обратится за помощью. Ваш ребенок нужен только вам. На вас лежит ответственность за его знания. Отговорки типа – не знаю с чего начать, может рано, она этим не интересуется,- будут вас успокаивать до поры до времени. Главное, чтобы не было поздно.

А начать можно просто и легко:

«Доченька, для меня ты еще совсем девочка и ею останешься навсегда. Когда-нибудь ты станешь мамой такой же прекрасной девочки, как сама, и через много лет так же будешь говорить с ней, как сегодня говорю с тобой я. Тебе будет проще, потому что ты вспомнишь этот наш разговор и расскажешь все точно так же, добавляя что-то свое. Со мной в детстве никто не разговаривал на такие темы – тогда это считалось неправильным и мне приходится искать нужные слова самой. Для меня это не просто. Но ты – МОЯ девочка, моя маленькая будущая женщина, и я хочу, чтобы ты выросла счастливой и здоровой. Поговорим по душам?»

В подростковом возрасте нашим детям очень важно мнение о них друзей и подруг. Авторитет родителей отходит на второй план, по сравнению со значимостью оценок сверстников.

Но когда «жизнь дает трещину», когда «корабль терпит крушение», когда «мир рушится» и опыт пережить это отсутствует, наши дети всегда приходят к нам, за поддержкой и с надеждой, что кому-то в этом рухнувшем мире есть до них дело и жизнь все равно наладится.

Даже если вы слышите: «Закрой дверь! Ничего не произошло!» ваша дочь ждет вашей любви.

Пусть она получит ее сполна, ведь когда-то она тоже станет мамой и поймет, как это непросто –

Принять и выдерживать взросление собственной дочери.опубликовано econet.ru.

Автор Светлана Рипка

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