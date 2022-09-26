Как принять взросление дочери. 7 основных действий мамы

Общение с подрастающей дочерью имеет свои особенности. Предлагаем несколько рекомендаций психолога для поддержания дружеских и доверительных отношений в семье в этот трудный подростковый период.
«Здравствуйте, у меня возникла проблема, если можете посоветовать, то буду вам благодарна. Мою дочь 13-ти лет вчера бросил мальчик, мальчику 15 лет, мы живем в Киеве, а он в селе. Встречи были редкими, общались в основном по телефону или Вконтакте , где вчера он и написал ей о расставании. Вчера целый вечер дочка очень плакала. Как мне помочь ребенку справиться с проблемой?»
Такое дословно письмо написала мне на днях женщина в Фейсбуке. Я сбросила ей свой номер телефона и в телефонном режиме консультировала ее, отвечая на все волнующие ее вопросы. Когда я сказала, что самое главное в такие периоды для мамы выдерживать переживания дочери, она скромно переспросила: «Извините, Светлана, но я прошу вас, проясните, что значит выдерживать».
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Я на секунду замолчала. Передо мной пронеслись десятки историй моих взрослых клиенток, у которых рядом не было принимающих и выдерживающих матерей, и чьи женские судьбы потом очень долго шатало из стороны в сторону, у кого-то слабее, у кого-то сильнее.
Я вспомнила их, представила эту плачущую взрослеющую брошенную мальчиком девочку и ответила: «Выдерживать – это значит БЫТЬ РЯДОМ. Быть физически, морально и эмоционально рядом со своей дочерью в моменты таких переживаний и выдерживать ее слезы, мольбы и разочарования, не закрывать ее переживания и чувства фразой: «У тебя таких будет еще много» или «Сама виновата», потому что сама мама не знает, что сказать или считает это ерундой, или не хочет слушать рыдания дочери. Выдерживать - это принимать ее такой, какая она есть. Выдерживать – это быть МАМОЙ - человечной и любящей стабильно и регулярно при любом развитии событий».
Кажется все понятно, но на деле это не так уж и просто. Как же быть?
Мальчики и девочки в подростковый период кардинально отличаются в своих потребностях.
Мальчики – это будущие мужья, отцы, добытчики. Им важно научиться принимать самостоятельные решения, нести за них ответственность, стать финансово независимыми.
Подрастающей и проживающей кризис переходного возраста девочке, на мой взгляд, в отличие от мальчика, наиболее важно научиться распознавать и овладеть своими чувствами и желаниями, уметь управлять ими и не поддаваться на манипуляции других. Она – будущая мать и жена, и как не крути, а это основная ее роль в будущей жизни. Как она примет свою все более проявляющуюся женственность, какую позицию в отношениях с мужчинами будет стараться занять, зависит от того, насколько обширным и доступным для выражения будет ее арсенал чувств и желаний, насколько он будет освоен ею и понят в этот подростковый период. И не последнюю роль в этом играют отношения между мамой и дочкой – открытые и доверительные.
Итак,
7 основных действий мамы подрастающей дочери:
В среднем лет в 12-13 у девочек начинаются месячные, гормональная перестройка организма влияет на все органы и части тела. Поэтому у кого-то начинает очень быстро расти грудь, у кого-то размер ноги, у кого-то нос, кто-то полнеет, так как не растет быстро, а кто-то наоборот становится длинной и худой, как палка.
В общем, кроме того, что каждый месяц теперь надо ждать и испытывать неудобства из-за критических дней, еще и внешний вид доставляет массу недовольств. Поэтому мама спокойно, желательно заранее, рассказывает своей дочери, что все женщины в мире проходят через этап становления и трансформации своей женской сути. Что девочка превращается в девушку, становится более взрослой и все части тела тоже через какое-то время гармонично сформируются, включая нос, уши и грудь.
Желательно привести примеры из своей жизни, истории рассказанные бабушкой о ее взрослении и переживаниях по этому поводу, какие комичные ситуации случались с внешним видом, как мама переживала это тогда и вспоминает с улыбкой сейчас.
Обязательно сделать акцент на гигиену – ухаживать и заботиться о своем женском здоровье надо начинать с детства. В подростковом возрасте девочки уже просятся переночевать у одноклассницы, ездят в оздоровительные лагеря, в село к бабушке, где меняются вещами, украшениями, косметикой и т.д. Неудовлетворительная гигиена девочек приводит к воспалительным гинекологическим заболеваниям, что в свою очередь может перерасти в хроническое заболевание в дальнейшем усложняющее возможность забеременеть. Проинформируйте об этом дочь.
В период полового созревания начинаются первые симпатии, первые встречи, первая влюбленность. Эти первые отношения наложат отпечаток на всю дальнейшую женскую судьбу. Необходимо говорить об этих отношениях со своей дочерью. Выстроить с ней с самого начала доверительные отношения.
Если дочь будет раскрывать вам свои тайны и переживания, не делайте акцент в разговорах на нравоучения и на то, как надо было бы себя вести. При нахлынувшей вдруг на нее откровенности задавайте ей наводящие вопросы, открывающие ей смысл ее же слов и действий: «Доченька, а что для тебя значит - встречаться? А для него? (если не знает, пусть обязательно поинтересуется). Что значит – теперь у меня есть парень? Чего ты ожидаешь от этих встреч? Какова твоя роль в этих отношениях? Как ты себя чувствуешь в роли девушки, у которой есть парень? Какие чувства он у тебя вызывает? Как ты думаешь, что именно в тебе его привлекает? Какие твои качества? А в нем тебя?».
Подхватывая эти ответы, вы и она сможете видеть собственные белые пятна. Например, встречаться для нее значит, что парень будет провожать ее домой после школы. А для него, как она узнает, встречаться – это целоваться по вечерам. И тогда понятно будет, что их ожидания не совпадают, и кто-то должен будет уступить или им придется расстаться. Но тогда причина расставания будет для всех понятной.
Поколение мам современных девочек-подростков выросло в еще советское время, тогда не велось таких разговоров и мамам теперь приходится искать свою собственную материнскую позицию самостоятельно. Будьте естественными и открытыми для общения с дочкой.
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Расскажите о своем первом опыте дружбы с мальчиком, как влюбились вы, какой мальчик нравился вам, чем он вас привлек, писали ли вы ему стихи, звонили ли первая, была ли у вас подружка для душевных разговоров, посвящалась ли ваша мама в такие секретные переживания. Подчеркните, как вы рады, что дочь вам доверяет и как вы ей за это благодарны.
Отношения и дружба между дочкой и мальчиком может начаться и закончиться, и тут важна реакция мамы - то выдерживание, о котором я писала выше и принятие ее в любом состоянии, а не только улыбающейся и рассказывающей на стульчике стихи.
Параллельно необходимо показать, что любые отношения имеют начало и конец. Да, бывает, что от нас что-то зависит, а бывает, что от нас ничего не зависит. Мальчик принял решение самостоятельно, и не переживает о душевных муках вашей дочери – не делайте акцент на негативе, поддержите ее и подбодрите: «Впереди еще целая жизнь, значит, где-то ты нужна другому мальчику больше, значит, поехав летом в лагерь, твое сердце, дочка, будет свободно и без обязательств». Рефрейминг, т.е. переформулирование проблемы в позитивное русло и материнские принимающие объятия дадут дочери тот ресурс, который важен каждому из нас в критических ситуациях.
Давайте дочери не только словесную поддержку, но и телесную – гладьте, как маленькую, утешая, вытирайте слезы, целуйте, обнимайте. Заплаканная ежик-подросток на время опустила иголки и у вас есть некоторое время, чтобы встретиться со своей маленькой доверчивой обиженной девочкой, которая, как и в раннем детстве ждет вашей безусловной любви и ласки. Не отмахивайтесь от этих минут ее слабости, восполните пустоту переживания материнским теплом и оно даст ей энергии на целые недели дальнейшей подростковой вулканической жизни.
Как бы вам не хотелось иногда уколоть свою дочь, не опускайтесь до воспоминаний о ее ошибках и моментах, когда она была не на высоте. Ваша такая реакция может навсегда закрыть дверь в ее внутренний мир переживаний. Один раз уколов, вы можете потом долгие годы не достучаться, чтобы вам открыли эти двери снова.
Переходный возраст с перепадами настроения для маленькой подрастающей девочки может показаться бесконечным. Любая трагедия и разочарование переживаются впервые и предыдущий опыт таких переживаний отсутствует. Материнский пример того, что этот период конечен, что мама тоже переживала в это время разной полярности чувства и события, дает возможность девочке не чувствовать свою невыносимую одинокость и покинутость. Дает надежду, что она тоже успешно проживет этот период, как и вы.
Расскажите, как переходный возраст пережили другие женщины вашего рода, ваши близкие подруги, которых дочка знает.
Раскрывать все значения чувств и переживаний: Что ты чувствуешь сейчас? Когда смеешься? Когда плачешь? А чего тебе хочется – сходить в кино, шоколада, признания сверстников на равных или утвердиться в статусе неоспоримого лидера?
Дочери необходимо помочь познакомиться и с ненавистью, и с любовью, и с обычным дружеским нейтральным общением. Познав сейчас доверие, разочарование, взаимность, увлеченность, преданность, ревность, и многое другое и умея эти чувства и желания дифференцировать, она не будет блуждать в этом лесу чувств наугад многие последующие годы.
«Нужно ли говорить с дочкой о сексе? Как начать такой разговор?». Эти вопросы, кроме множества других, задала мне мама той 13-летней девочки, о которой я писала вначале статьи.
Конечно, нужно, и чем раньше, тем лучше. Наверняка в 13 лет ребенок – и сын, и дочка – уже сами могут многое рассказать. Интернет, телевизор и акселерация делают свое дело. Но все же из уст мамы эта информация может звучать убедительнее, а главное – эта информация будет для ребенка залогом того, что в дальнейшем вы по одну сторону баррикад.
Таким разговором вы показываете, что знаете, что ваша дочка растет и принимаете ее взросление, ее потребности в таких знаниях, поддерживаете ее, и готовы посоветовать, подсказать и поддержать, если вдруг она обратится за помощью. Ваш ребенок нужен только вам. На вас лежит ответственность за его знания. Отговорки типа – не знаю с чего начать, может рано, она этим не интересуется,- будут вас успокаивать до поры до времени. Главное, чтобы не было поздно.
А начать можно просто и легко:
«Доченька, для меня ты еще совсем девочка и ею останешься навсегда. Когда-нибудь ты станешь мамой такой же прекрасной девочки, как сама, и через много лет так же будешь говорить с ней, как сегодня говорю с тобой я. Тебе будет проще, потому что ты вспомнишь этот наш разговор и расскажешь все точно так же, добавляя что-то свое. Со мной в детстве никто не разговаривал на такие темы – тогда это считалось неправильным и мне приходится искать нужные слова самой. Для меня это не просто. Но ты – МОЯ девочка, моя маленькая будущая женщина, и я хочу, чтобы ты выросла счастливой и здоровой. Поговорим по душам?»
В подростковом возрасте нашим детям очень важно мнение о них друзей и подруг. Авторитет родителей отходит на второй план, по сравнению со значимостью оценок сверстников.
Но когда «жизнь дает трещину», когда «корабль терпит крушение», когда «мир рушится» и опыт пережить это отсутствует, наши дети всегда приходят к нам, за поддержкой и с надеждой, что кому-то в этом рухнувшем мире есть до них дело и жизнь все равно наладится.
Даже если вы слышите: «Закрой дверь! Ничего не произошло!» ваша дочь ждет вашей любви.
Пусть она получит ее сполна, ведь когда-то она тоже станет мамой и поймет, как это непросто –
Принять и выдерживать взросление собственной дочери.опубликовано econet.ru.
Автор Светлана Рипка
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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