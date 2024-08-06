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Как принять родителей

Источник: psy-practice.com 06 августа 2024 6552
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Принятие - это отпускание ситуации, завершение процесса горевания по утрате чего-то то важного для нас. Утрате иллюзий, что будет как мы хотим, а не так как есть. Принятие - это конечный этап в завершении и проживании сложной ситуации, это стадия ассимиляции и "закрытия гештальта". Это когда соглашаемся с тем, что уже есть, и нет желания это переделать и изменять, это реальность, которая просто есть и на нее можно (нужно) опираться.

Как принять родителей

Напротив меня сидит клиентка, она в "нормальных" отношениях с родителями и все уже хорошо. " Я приняла их" - говорит она. Вот только депрессивные состояния, которые уже зачастили быть хроническими, все портят.  Какой соблазн сразу "отпустить ситуацию" не входя в процесс горевания и не проживая. Как иногда мы обманываем себя, видя себя на финише, не отойдя далеко от старта. К сожалению, это только видимость Принятия...

Принятие родителей. Стадии проживания 

В некоторые моменты жизни, так или иначе жизнь сталкивает с обстоятельствами, которые «вынуждают» посмотреть в прошлое, в незавершенное, в отрицаемое и забытое...

Внутри нее живёт та мама, которая критиковала, не принимала, любила другую девочку, а не реальную дочь. Внутри обида и боль... Как можно принять такую маму? С внешней можно и не общаться, но что делать с той, которая живёт внутри?

Когда есть иллюзия Принятия, обиды не обнуляются, а предъявляются с новой силой.

Как принять родителей

Мама все равно живёт во мне и она часть меня. Мне не обмануть себя, и мне не сделать с этим ничего, не переписать историю своей жизни заново, не договориться с собой, не изменить прошлого, только принять такую маму, какая есть, потому что другой не будет. Потому, что у мамы была своя мама и ее сформировали ее травмы. И это внутренняя работа...

Сначала стадия отрицания, когда вообще не допускается мысль о том, что что-то может быть не так, плохо помнятся события, и клиенты говорят: «Какие родители? Обычные, как у всех, ничего особенного…» или «мама и папа? – с ними все хорошо и не нужно о них спрашивать».

Стадия злости, обид, ярости и гнева на родителей. Процесс запускается, когда уже есть хоть минимальная сепарация от родительских фигур, уже преодолен запрет на «злиться на маму нельзя» и все в этом роде.

- "Как меня можно было так использовать, не любить, или любить не так нужно было."

- "Как вы могли так со мной!"

И здесь можно и нужно злиться. Быть в ярости, плакать, выражать недовольство. Лучше если этот процесс протекает в кабинете терапевта, а не в прямом выражении родителям. И этот этап важно прожить, освобождая подавленные эмоции.

Когда уже нет сил злиться и чувствуется безысходность, мы проживаем стадию печали или депрессии, когда слёзы уже не приносят облегчения. Возникает страх окунуться в депрессию и не выйти из нее.

Самая сложная стадия проживания, от которой хочется увильнуть, убежать, не идти в боль, не проживать ее. Это символическая смерть после которой наступает возрождение. Часто на этой стадии мы останавливаемся и не проживаем ее до конца, из-за страха умереть, не справиться со своей депрессией, убегая от нее с помощью различных допингов. Наш мир такой быстрый, чтобы погрустить, погоревать и печалиться, просто нет времени. Нужно "жить", двигаться, зарабатывать деньги, быть на позитиве - вот именно это и не дает завершить процесс горевания, превращая его в хронические повторения.

Стадия принятия, как хочется сразу переместиться сюда, и не блуждать в лесах своего бессознательного.  Здесь возвращается ощущение внутренней опоры, возвращаются силы. Можно посмотреть на прошлый опыт объективно. Увидеть потери и приобретения. Точнее не так, - увидеть кроме потерь, еще и приобретения - ресурсы. Принятие позволяет принять реальность, такой, какая она есть, а не испытывать фрустрации по поводу того, что она не соответствует нашим ожиданиям.

Принять возможно только после проживания злости, отчаяния, бессилия и опустошенности, боли, печали и грусти, когда можно оплакать последствия покинутости, отвергнутости, использованности, недолюбленности неувиденности и всех других недостаточностей.

Как принять родителей

Когда внутри еще живёт сильный не обнуленный эмоциональный заряд обиды, злости, претензий, то возникает сопротивление видеть другую часть правды. Только Принятие даёт возможность посмотреть на правду о родителях и о себе объективно.

И тогда:

Мама не поддерживала меня, я сама научилась себя поддерживать, обращаться за поддержкой.

Мама отвергала, зато я принимаю себя и есть те, кто принимают меня.

Когда акцент только на дефиците, тогда нет опоры, нет ресурса, и не на что опереться, чтобы это добирать в Мире. Ведь когда мы видим только то, что нам недодали, мы обречены на постоянный дефицит.  И в этом нет почвы под ногами, это постоянная бездна. Так я перекрываю энергию идущую от родителей. И скатываюсь в яму дефицита и недостатка.

Здесь важно увидеть, что мы взяли с собой в свою жизнь, какие имеются ресурсы, а они точно есть. Мы многому учимся в наших семейных системах, у наших родителей и предков. Важно увидеть, что у меня есть сейчас от мамы и папы. Что именно через них я получила дар жизни. Что еще я делаю как они? Какие качества я взяла от них? Какая я стала благодаря или вопреки им? И эта та точка опоры и точка, от которой можно двигаться в Мир и добирать уже чего не хватает.

Как принять родителей

Собственная энергия перестает сливаться в прошлое, в выяснения отношений, в обиды, в ожидания, что родители изменяться и  перенаправляется в будущее, в собственную жизнь. А какой она будет эта жизнь уже наша ответственность...

Я за то, чтобы по итогу оставить маму и папу в покое и жить своей жизнью, и по возможности на качественно новом уровне.  Понимание и проживание того, что по другому не будет. Не будет другой реальности кроме той что есть сейчас.   Принятие родителей - это процесс, как и сама жизнь, состоящий из множеств  различных ситуаций, каждая из которых проявляется в актуальное для нее время.  Каждую из которых важно прожить, принять, понять, присвоить и понять что-то про себя. Для этого у нас есть целая жизнь...опубликовано econet

Автор Татьяна Буцовская

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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