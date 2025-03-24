Как приготовить из обычного мужчины нарцисса и тирана в домашних условиях

Тем, кому очень хочется заполучить себе тирана, женоненовистника или их разновидности, предлагаю проверенный рецепт приготовления этих блюд из подручных ингредиентов.

Многих женщин такой тип привлекает, но «принцев мало и на всех их не хватает». Некоторые из вас и так хорошо умеют готовить подобные блюда и бережно передают рецепты из поколения в поколение. У каждой хозяюшки есть свои фишечки-секретики как приготовить ту или иную вкусняшку лучше, чем другая. Кто-то специализируется на первезных нарциссах, кто-то на тиранах, другие – на мудаках. Опытные стряпухи могут готовить все блюда одинаково хорошо. Даже если вы считаете себя отменным кулинаром в данной области, эта статья все равно поможет вам увидеть новые ингредиенты для усовершенствования своих старых рецептов. Возможно, ваши блюда «заиграют» по-иному, если вы добавите какую-нибудь интересную приправу.

Как из партнера сделать нарцисса, абьюзера или обычного мудака

Итак, нам понадобится мужчина. Желательно взять нового мужчину, но если вы давно замужем, то и старый сойдет. Возраст выбирайте на свой вкус – кто-то любит посвежее, другие - наоборот. Мужчину нужно выбирать такого, который изначально считает вас не очень привлекательной, умной и интересной. Это обязательное условие, без него блюдо готовить намного сложнее, но тоже можно, если вы опытная хозяйка или просто целеустремленная.

Если мужчина вас критикует, стебет или троллит – это подходящий вариант, берите его сразу.

Далее, вам нужно показать мужчине две вещи одновременно – ваш огромный эмоциональный (сексуальный, любовный, материальный) голод и холодную, высокомерную, презрительную неприступность. Пусть он знает, что ищите вы только серьезные отношения для брака, но конкретно он – кандидат так себе. Но вы, так и быть, снизойдёте до того, чтобы ходить с ним на свидания и заниматься сексом. А вдруг парень проявит себя?

И по поводу секса. Постарайтесь переспать с мужчиной как можно быстрее. Лучше всего это сделать до того, как он в вас влюбится. Он должен быть слегка холоден и отстранен от вас. А лучше всего – находится в страданиях по своей бывшей. Следите за тем, чтобы за ночь было раз 5, и с утра столько же. Пусть он видит ваш темперамент и понимает, что у вас хороший сексуальный аппетит. Постарайтесь продемонстрировать все свои умения и старание. Мужчина должен знать, что его ожидает в случае длительных отношений с вами.

Расскажите мужчине, что он обязан нести ответственность за вас, иначе он не мужчина. Спорьте и доказывайте ему это убеждение, особенно, если он не согласен. Если вам так и не удастся переубедить его, то заплатите сами за ваш совместный ужин в ресторане и предложите дальше нести все расходы пополам.

Приезжайте затем к нему в гости с продуктами, варите борщ, убирайте квартиру, занимайтесь сексом, чтобы продемонстрировать, что вы совсем не меркантильная, в отличие от других женщин. И готовы сами вкладываться в отношения. А идею о том, что мужчина должен за вас нести ответственность отложите до лучших времен. Мужчина узнает вас получше и, конечно же, сам предложит вам это. А пока - платите за себя сами и за него иногда тоже.

Постарайтесь проводить с мужчиной как можно больше времени. Когда он уходит на работу, звоните ему почаще, пишите побольше смс. Если не берет трубку – обижайтесь и требуйте объяснений. Одновременно с этим (это очень важно!) критикуйте мужчину, рассказывайте ему, как правильно вести дела на работе, строить отношения с мамой и детьми от первого брака. Опишите ему, как должен выглядеть, думать, действовать Настоящий Мужчина. Дайте ему побольше инструкций на тему, как правильно с вами обращаться.

Постарайтесь выбирать мужчину без жилья, чтобы поселить у себя. Ему будет удобно у вас жить, он привяжется и ему будет сложнее вас бросить, особенно, если он безработный или мало зарабатывает. Постарайтесь такому мужчине «служить». Вы не знаете, что это такое? Тогда бегом бегите на ведические тренинги, там вас научат.

Особенно старайтесь быть краткой, уступчивой, мягкой. Не спорьте часто с мужчиной, старайтесь показать ему, что он – самый главный для вас человек и вы живете ради любви с ним. Обязательно доказывайте ему это каждый день. Вдруг он сомневается, что это не так? Сомнений у него быть не должно, иначе ваше блюдо получится пресным.

Однако рецепт не так уж и прост. Ваша податливость и уступчивость не приготовят из мужчины полноценного тирана. Обязательно к этим ингредиентам нужно добавить пассивную агрессию, контроль, а также мягким голосом нужно направлять мужчину на его истинный путь. Мягким – потому что вы женщина, грубость вам не к лицу. Но направлять нужно настойчиво и регулярно. Вообще, старайтесь ему почаще мягко и нежно объяснять простые истины – что хорошо, а что плохо, как поступать нужно, а как нет. Вы поймете, что все делаете правильно, когда ваш мужчина начнет звереть и огрызаться на вас.

Это очень важный этап в приготовлении блюда. Все агрессивные выпады в вашу сторону подкрепляйте сближением. Постарайтесь после того, как он вас оскорбил, а еще лучше, унизил, побыстрее заняться с ним сексом. Или массаж ему сделайте. Вообще, что-то хорошее сделайте для человека.

Если мужчина вас не оскорбляет, не унижает, а наоборот, дарит вам цветы и говорит комплименты – вам действовать, конечно, сложнее. Но и здесь не все потеряно. Постарайтесь на подарки и приятные слова делать обиженное, недовольное либо равнодушное лицо. Высказывайте ему в эти моменты все, что вас не устраивает в отношениях, говорите, что его вложений мало. А когда мужчина психует и уходит от вас (пусть даже не на совсем), бегите за ним и умоляйте остаться. Плачьте, говорите, что были неправы и постараетесь измениться ради него.

Если мужчина при вас пялится на других женщин, флиртует с ними, а в идеале - изменяет, то ваше блюдо уже почти готово. Постарайтесь в этот момент забеременеть от него. Если не получается, то попробуйте его удивить в сексе. Для этого сходите на тренинг по обучению технике «глубокой глотки», интимному массажу либо танцу возле шеста. Делайте невозмутимое лицо. Пусть ваш мужчина знает, что вы выше всяких там измен, и не собираетесь выносить мозг по поводу других женщин. А собираетесь доказать, что вы – Лучшая.

Если вас что-то беспокоит, не устраивает, попытайтесь обсудить это с вашим любимым. Он не хочет вас слушать? Делает это формально? Говорит, что не видит ваших проблем, а вы их выдумали? Что ж, не останавливайтесь. Видимо, мужчина просто не понимает вас и ему нужно получше объяснить про вашу боль. Чем более холоден он и отстранен, тем больше вам нужно плакать, обвинять его в бесчувственности, пытаться донести о своих эмоциях и потребностях, но ни в коем случае не отставать от мужчины. Уходить от мужчины категорически не рекомендуется. Нужно приложить все усилия, чтобы именно этот кандидат вас понял, полюбил и дал вам то, в чем вы нуждаетесь.

Если вдруг ваш мужчина зарабатывает, а вы родили ему ребенка или несколько, оставьте все мысли о карьере. Вам не нужно самой зарабатывать и, тем более, иметь свои отложенные деньги. Для того, чтобы приготовить нужное по вкусу и консистенции блюдо, постарайтесь быть полностью зависимой материально от супруга. Не год, не два, пока вы в декретном. А всю жизнь. Результат будет куда более эффектным, если к материальной зависимости вы добавите еще и эмоциональную. Ваш мужчина должен знать, что, если он вас бросит или умрет, то вы тоже пропадете с детьми от голода.

И вообще, чем более зависимой и беспомощной вы будете рядом с сильным плечом, тем больше у вас шансов приготовить на ваш вкус – тирана, мудака, нарцисса, абъюзера и прочие лакомства. Если у вас не очень -то получается – не сдавайтесь. Спрашивайте совета у бывалых подруг и опытных женщин на форумах в интернете. Верьте в свои силы и удачу!опубликовано econet

Автор Алевтина Грицышина

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