Как преодолеть прокрастинацию: 11 способов

✅Все мы порой откладываем дела до последнего момента. Вы никогда не задумывались, почему вы так поступаете?

Обычно считается, что люди, склонные к прокрастинации, не в ладах со временем. Они думают, что располагают большим количество времени, чем у них есть на самом деле. Хотя эта точка зрения отчасти верна, проволочки вызывает неумение справляться со стрессом. Нежелание заниматься конкретным делом вызывает чувство вины. А когда задача кажется неприятной («Это так трудно, скучно, противно…»), люди склонны откладывать ее в долгий ящик.

Как справиться с вредной привычкой затягивать?

Хотя лентяи пытаются избежать давления, по иронии судьбы, их поведение вызывает еще больше напряжения. Прокрастинация влечет усиление стресса, проблемы со здоровьем и низкую производительность.

Прокрастинаторы плохо спят по ночам и испытывают больше сожалений. Откладывание дел на потом подрывает вашу самооценку, вызывая чувство вины, стыда или шквал самокритики.

Как избавиться от привычки затягивать?

1. Избавьтесь от катастрофического мышления.

Это самый большой источник лени. Задачу, решать которую кажется скучным, трудным или неприятным, мы считаем «невыполнимой». На самом деле сложные задачи, скука и упорная работа не убьют вас и даже не заставят заболеть. Зато прокрастинация вызовет немало проблем. Подумайте о стрессе, который вы испытываете, когда избегаете сделать звонок, которой должны сделать. Взгляните на перспективу: «Конечно, это не мое любимое занятие, но я смогу пережить это».

2. Сосредоточьтесь на «почему».

Лентяи нацелены на извлечение краткосрочной выгоды (избежать неприятных ощущений, связанных с трудной задачей) и не задумываются о долговременных последствиях (стресс как результат невыполненной задачи). Спросите себя, почему вам не стоит откладывать дела на потом? Какие преимущества даст успешно завершенная задача?

Если вы откладываете уборку, представьте, что вы открываете шкаф, а там беспорядок и все вещи навалены грудой. Каковы будут ваши ощущения? А если одежда будет аккуратно разложена по полкам? Сколько денег вы заработаете, продав ненужные вещи? Как вы можете помочь нуждающимся, передав старую одежду в благотворительный фонд?

Если вы не можете себя заставить заниматься спортом, сосредоточьтесь на том, сколько энергии у вас появится, как вы укрепите самооценку и станете отличным примером для собственных детей.

3. Планируйте.

Момент «когда у меня будет время» ( «Я займусь этим, когда у меня будет время») наступает нечасто, если вообще случается. Составьте расписание, когда вы собираетесь заняться конкретным делом. Обозначьте время начала работы также, как вы планируете важную встречу. А когда оно наступит, установите таймер, который помешает вам отвлекаться.

4. Будьте реалистичным.

Составляя расписание, настройте себя на успех. Проекты часто занимают больше времени, чем ожидалось, поэтому предусмотрите резервное время, если это необходимо. Ищите способы сделать свою жизнь легче. Если вы «сова», не ожидайте, что вы встанете чуть свет, отправляясь на пробежку. Лучше запланируйте занятия спортом на послеобеденное время.

5. Фрагменты.

Когда цель кажется невыполнимой, мы склонны откладывать ее до бесконечности. Разбейте задачу на мелкие части, с которыми вы в состоянии справиться. Например, если вы хотите написать роман, поставьте цель набросать план, потом озаглавить каждую часть, разделить текст на параграфы, а затем писать по одной главе в неделю. Разбив задачу на фрагменты, вы будете чувствовать себя менее подавленным, контролируя ситуацию.

6. Прочь отговорки и отмазки!

«Я пока не в настроении»;

«Я подожду, когда у меня появится время»;

«Я лучше работаю под давлением, когда сроки поджимают»;

«Должно случиться Х , чтобы я смог начать».

Звучит знакомо? Прекратите! Будьте честны с собой, это оправдания. Конечно, неплохо «быть в настроении», но если вы будете ждать, когда это случится, это верный путь к провалу.

7. Заведите напарника.

Установите конкретные сроки, когда вы собираетесь выполнить задачу. Затем выберите человека, который будет контролировать ваш прогресс. Вы можете дать обещание боссу или клиенту закончить проект к определенной дате. Это может быть тренер или наставник, который не даст вам отступить. Договоритесь регулярно созваниваться (например, раз в неделю) и обсуждать, что вы планируете достичь к следующей встрече. Нежелание отказываться от своих слов поможет преодолеть прокрастинацию.

Но если вы хотите сохранить отношения, не выбирайте в контролеры своего мужа, жену или постоянного партнера. Это вызовет излишнюю напряженность между вами.

8. Оптимизируйте окружение.

Ваше окружение может как помогать, так и мешать продуктивности. Остерегайтесь электронных гаджетов, вроде электронной почты или мессенджеров, которые направляют уведомления о звонках и сообщениях, отвлекая ваше внимание. Социальные сети («Я только на минутку загляну в Facebook перед тем, как мы начнем…»), поиск в интернет или телефонные звонки способствуют прокрастинации.

Когда наступит время, которое вы запланировали под выполнение задачи, закройте почту, выключите телефон и не разрешайте себе выходить в интернет, пока не закончите.

9. Вознаграждайте хорошее поведение.

Установите награду, если вы достигли своей цели. Не включайте следующий эпизод сериала, не проверяйте ленту новостей в социальных сетях и не идите обедать до тех пор, пока не выполните намеченное. Вместо того, чтобы откладывать дела, поощряйте своевременное выполнение намеченного.

10. Простите себя.

Перестаньте наказывать себя за ошибки. Сожаления типа: «Надо было начинать раньше» или «Я всегда тяну резину, я просто неудачник» ухудшают ситуацию. Объявите амнистию за прошлые нарушения и перестаньте давить на себя сейчас.

Сделайте лень своим проводником. Определите, что вызывает прокрастинацию: страх, стресс, избегание ответственности или недостаток понимания. Затем сосредоточьтесь на устранении этих препятствий. Например, если ваша лень вызвана страхом, задумайтесь, какие шаги вы можете предпринять, чтобы почувствовать себя более уверенно и меньше боятся в следующий раз?

11. Отбросьте перфекционизм.

Перфекционизм – это черно-белое мышление из серии «все или ничего». Вы либо «совершенство», либо «неудачник». Люди с перфекционистскими тенденциями ждут, пока ситуация не станет идеальной, чтобы продолжить. Если их работа не дотягивает до совершенства, они не могут завершить ее. А если не наступает идеальное время, они не в состоянии даже начать.

Сосредоточьтесь на том, чтобы стать лучше, а не достичь идеала. Превратите «когда-нибудь» в «прямо сейчас»!опубликовано econet

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