Как правильно завершить окончившиеся отношения

Пока мы не расчистим жизненное пространство для новых отношений, мы будем "вариться" в старых переживаниях и воспоминаниях. Ничего хорошего это не принесет. Итак, как же поработать с телом, душой и разумом, чтобы оканчательно завершить то, что отжило.

Мы повторяем свои же ошибки. С завидной регулярностью идем по протоптанной дорожке неудач, раз за разом вляпываясь в разное одно и то же. И удивляемся… Ну почему!!! Почему мне так не везет? Причем каждый следующий случай – круче предыдущего.

Чистим пространство отношений

Причин для этого несколько:

Во-первых, часто без всяких пауз мы ломимся в новые отношения даже не сделав попытки разобраться – А что было не так в старых? Страх одиночества, знаете ли, актуален для 70% взрослого населения Земли. С ним не забалуешь. Так что выводов делать нам некогда.

Страх одиночества, знаете ли, актуален для 70% взрослого населения Земли. С ним не забалуешь. Так что выводов делать нам некогда. Во-вторых, совершенно бессознательно выбираем себе в партнеры людей с которыми именно у нас ничего хорошего не может получиться . Ну вот тянет нас к ним. И ведь знаем, что будет как обычно, но «сердцу не прикажешь».

. Ну вот тянет нас к ним. И ведь знаем, что будет как обычно, но «сердцу не прикажешь». В-третьих, пытаемся создавать новые отношения не до конца освободившись от старых. Связанные по рукам и ногам прежними зависимостями, обидами, прошлой любовью и страхами. Тянем за собой весь букет их незавершенных хвостов, сами того, не желая и не замечая.

В этой статья мы будем разбираться с третьей причиной. (Про первую и вторую - разговор тоже будет, но в других статьях цикла «Вторая попытка»)

Итак, чистим пространство отношений…

Короткая метафора: Попробуйте посадить молоденькое плодовое дерево в центре старого, наполовину умершего елового леса.

В тени некогда могучих исполинов его шансы на выживание – ничтожны. Они его просто задушат. Ни воды не дадут, ни света, ни места. Да и атмосфера в хвойном лесу для яблонь-груш совсем неподходящая – мох, скука да бурелом. Вырасти в такой обстановке может только какая-нибудь уж совсем неприхотливая опять-таки ёлочка. Но стоит расчистить от старья поляну, попилить сухостой, дернуть пни, пробиться к солнышку – и Ваши шансы на урожай сливы-вишни стремительно возрастут.

С отношениями – история такая же. До тех пор, пока вы не расчистите жизненного пространства для новых отношений - будете получать так хорошо вам известные мох, скуку, бурелом и очередную колючую ёлочку в оранжерее.

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1. Чтобы начать действительно новые отношения – нужно освободить для них место в трех индивидуальных пространствах - теле, душе и разуме.

2. Тело живет в материальном мире. Это: Вещи, предметы, деньги, действия, власть (влияние), физический контакт, секс. Материальный мир существует в настоящем;

3. Душа живет в эмоциональном мире. Это: Чувства, интуиция, творчество, отношения, вера (верования), мечты. Эмоциональный мир ориентируется на будущее;

4. Разум живет в мире информации. Это: Знания, логика, правила, законы, договоренности, история, социальные роли и статусы, сообщества в которых мы существуем. Мир информации опирается на прошлое;

5. Каждое из этих пространств наполняется своим уникальным содержимым и для каждого требуется применять свои уникальные приемы освобождения и очищения;

6. При завершении отношений одно из пространств освобождается (очищается), само собой и мы думаем, что этого достаточно. Это не так! – (Подумайте, а какое из пространств освободилось в вашем случае?)

7. Для действительного завершения отношений необходимо в КАЖДОМ пространстве решить три задачи:

Очистить своё пространство от «не своего», навести чистоту, красоту и порядок;

Завершить незаконченное;

Освободиться от влияния и перестать влиять;

8. Пространства связаны. Через одно, можно влиять на другие.

9. Очистить пространство его же инструментами невозможно.

Как понять, что завершившиеся отношения не завершились?

На материальном плане: Вас окружают его(её) вещи, фотографии, подарки. Вам трудно с ними расстаться. А противоположенная сторона и не думает их забирать. Так же, это всякие истории про совместную деятельность и собственность, денежные обязательства, долги друг другу.

Вас окружают его(её) вещи, фотографии, подарки. Вам трудно с ними расстаться. А противоположенная сторона и не думает их забирать. Так же, это всякие истории про совместную деятельность и собственность, денежные обязательства, долги друг другу. На плане эмоций – Вы испытываете ощутимые отрицательные эмоции по отношению к бывшему партнеру или себе. Гнев, обида, жалость, неразделенная (преданная) любовь, острое сожаление… Список можете продолжить самостоятельно. Если есть чувство – значит есть актуальная связь. Чем сильнее чувство – тем сильнее связь и тем меньше места для новых чувств.

– Вы испытываете ощутимые отрицательные эмоции по отношению к бывшему партнеру или себе. Гнев, обида, жалость, неразделенная (преданная) любовь, острое сожаление… Список можете продолжить самостоятельно. Если есть чувство – значит есть актуальная связь. Чем сильнее чувство – тем сильнее связь и тем меньше места для новых чувств. На информационном плане – Вы скрываете от других людей факт разрыва и окончания отношений. Стараетесь сохранить свой прежний социальный статус. Сравниваете окружающих людей с бывшим партнером (партнершей). Проявляете повышенный интерес к событиям его(её) жизни. Часто и в подробностях вспоминаете о прошлых отношениях, концентрируетесь на том, что вернуть невозможно. Сожалеете об упущенных возможностях. Сохраняете (соблюдаете) правила и традиции, установленные в отношениях.

Освобождаем тело…

Материальный план хорошо поддается системным и информационным воздействиям (договора, расписки, планомерные осознанные действия без эмоций), и очень плохо воздействиям эмоциональным (обиды, мольбы, гневные требования, мечты).

Шаги по освобождению материального плана

1. Очистите окружающее вас пространство от неконтролируемого материального присутствия бывшего партнера.

Действуйте планомерно, целенаправленно, тщательно, безжалостно, вежливо и спокойно. Чем меньше эмоций и больше системности, тем лучше.

Договоритесь о разделении совместно нажитого имущества. При невозможности разделить – продавайте и делите деньги.

Сделайте генеральную уборку.

Сделайте ремонт, ну или по крайней мере перестановку мебели. Любые интерьерные изменения приветствуются. Обновите гардероб, домашнюю утварь, посуду

Поменяйте место жительства.

2. Завершите незаконченное

Полностью разберитесь с материальными долгами друг другу.

Полностью завершите/закройте все совместные материальные обязательства (Парные долги, кредиты, совместное владение и т.п.)

3. Освободиться от влияния и перестать влиять;

Прекратите любую совместную деятельность (коммерческую, развлекательную, любую). И давайте обойдемся без иллюзий - Совместный бизнес с «бывшими» отрицательно влияет на создание отношений с «новыми»

По возможности исключите любой физический контакт с бывшим партнером (партнершей) - встречи, пересечения и т.п. Ну и уж тем более близкий физический контакт!

Не бойтесь выглядеть корыстным. Во всех мероприятиях, описанных в этом разделе, ваша главная задача освободить свою жизнь от воздействия завершившихся отношений. Кстати, эти рекомендации действуют и тогда, когда партнер уходит «налегке» и всё оставляет вам. – Пройдет время и с очень большой вероятностью он вернется что бы забрать кусочек своего материального мира.

Цель всех мероприятий по освобождению материального плана – в вашем доме и владении остаётся только то, что на 100% принадлежит Вам!

Есть вещи, которые являются для ваших «бывших отношений» особо важными эмоциональными якорями. Как бы вам не было больно и тяжело с ними расставаться – по каждой из них сделайте осознанный выбор - Действительно ли вы решаете оставить этот предмет в своём материальном пространстве? Даже самый маленький и пустяковый сувенир, наполненный сильными эмоциями и важной историей может стать непреодолимым барьером на пути создания новых отношений.

Освобождаем душу…

Эмоциональный план для освобождения и очистки является достаточно сложным, так как чувства в большинстве случаев плохо поддаются осознанному контролю и системному описанию. Есть конечно люди, которые умеют подчинить своё сердце разуму и логике, но их очень немного. Большинство же людей чувствам просто отдаётся и переживает их.

Цель работы с эмоциональным планом - Не полностью освободиться от чувств к бывшему партнеру и тому что у вас с ним (или после него) было, но превратить их в нейтральные, или нейтрально положительные. Причем совершенно не важно какие чувства вы испытываете сейчас – отрицательные или положительные. Тут важен не знак, а сила переживаний, то есть прочность эмоциональной связи. Давайте разбираться какие у нас есть возможности на этом «фронте».

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Ну, во-первых, избавляться от «длинных» эмоций с помощью «сильных» эмоций – заведомо проигрышная стратегия. Слезы, истерики или бурное веселье лишь на время снимут напряжение, но проблему не решат.

Во-вторых, для работы с эмоциональным планом нам потребуются работать как с Материей (телом), так и с Информацией (разумом)

Тело:

Регулярные, монотонные физические нагрузки. – Ходьба, бег, плавание, велосипед, йога, танец и т.п. Важно, чтобы в них отсутствовал элемент игры и соревновательности. Заставьте своё ТЕЛО ежедневно трудиться и уставать. Здесь очень важно делать действие ради самого действия.

– Ходьба, бег, плавание, велосипед, йога, танец и т.п. Важно, чтобы в них отсутствовал элемент игры и соревновательности. Заставьте своё ТЕЛО ежедневно трудиться и уставать. Здесь очень важно делать действие ради самого действия. В своей ежедневной деятельности сконцентрируйтесь на «здесь и сейчас». Переключите внимание на практические, осязаемые дела и результаты, которые можно получить в самой кратчайшей перспективе. Загрузите себя большим количеством маленьких дел.

Переключите внимание на практические, осязаемые дела и результаты, которые можно получить в самой кратчайшей перспективе. Загрузите себя большим количеством маленьких дел. Экспериментируйте с едой – здесь подходит всё что угодно - От строгих диет и кулинарных путешествий, до осознанного изменения режима и рациона питания. Важно, чтобы то, что вы едите доставляло ВАМ удовольствие и было новым, неожиданным. Вы будете удивлены насколько сильно связаны ваши гастрономические привычки и эмоциональный мир «бывших» отношений.

Разум:

Разложите чувства по полочкам. – Посмотрите на то что вы чувствуете холодным взглядом аналитика. Проведите системный анализ и структурный разбор своего эмоционального состояния. Что и почему вы чувствуете? Как это всё связано с вашей личностью и личностью партнера? Опишите динамику ваших отношений. – Иногда такой подход даёт весьма хорошие результаты, особенно когда вам кто ни будь помогает удержаться в рамках логики и не упасть в бурю эмоций. Большинство эмоций, будучи выложены на всеобщее рассмотрение и попав под безжалостный логический разбор, теряют свою интимность, силу и актуальность.

Что и почему вы чувствуете? Как это всё связано с вашей личностью и личностью партнера? Опишите динамику ваших отношений. – Иногда такой подход даёт весьма хорошие результаты, особенно когда вам кто ни будь помогает удержаться в рамках логики и не упасть в бурю эмоций. Большинство эмоций, будучи выложены на всеобщее рассмотрение и попав под безжалостный логический разбор, теряют свою интимность, силу и актуальность. Используйте силу ритуалов. – Вне зависимости от того как вы относитесь к религии. Молитвы работают. Они могут выглядеть как мантры, положительные аффирмации, творческие трансы, как разговор вслух с самим собой, в конце то концов. Всё это разновидности одного и того же мощного инструмента, который во всех религиозных традициях мира называется молитвой. Не важно какую её форму вы выберете, важно чтобы она читалась ежедневно и была направлена на три глобальные темы:

Благодарность миру (богу, судьбе, обстоятельствам…) за то, что с вами происходит Жизнь

Благодарность партнеру (+прощение и отпускание)

Благодарность себе (+освобождение, спокойствие, уверенность) Это могут быть три разных обращения или одно слитное, неважно, главное здесь регулярность и спокойная вера в силу добрых слов и намерений. Любой эмоциональный ритуал должен повторяться не менее 40 дней подряд.

Верните чувство тому, кому оно пренадлежит. – Иногда для того чтобы освободиться от власти чувства (особенно старого и, казалось бы, давно ушедшего) необходимо спокойно и полностью его высказать вслух тому, к кому вы его испытывали. Разгрузите свою душу от неудавшихся первых любовей, нелепых обид и разочарований романов юности. Скажите всё несказанное тогда – сейчас.

Освобождаем разум…

Особенность освобождения и очищения информационного плана заключается в том, что нам придется работать с эмоциональными якорями прошлого и информационно-социальным статусом настоящего.

Настоящее…

1. Перестаньте интересоваться событиями в настоящей жизни бывшего партнера. С кем он(она) встречается, как у него дела, чем занят… и т.п. Сделайте это даже если вы расстались «друзьями». Основная задача этого шага – полностью исключить актуальность информационного потока между вами. «Меньше знаешь – крепче спишь!»;

2. Соц. сети, мессенджеры, смс переписка – без разговоров в корзину. Нужно будет – потом, через годик, восстановите, благо что это совсем не проблема. В случаях экстремальной зависимости от обменных инфо-потоков назначается 100% информационная диета, то есть полный отказ от любых сетевых коммуникаций сроком на 40 дней.

3. (Для дам). Не поленитесь поменять свою фамилию на добрачную. – Официальное «именование», указанное в куче документов – очень сильный якорь информационного плана;

4. Сообщите своему социальному окружению, что отношения закончились и ваш социальный статус изменился. Можно и нужно это делать совершенно без подробностей. Те, кому это будет важно обсудить – сделают это чуть позже лично, а все остальные просто примут к сведению. Бывшему партнеру это тоже поможет находиться в новом социальном статусе. Кстати, а какой он (социальный статус) у вас сейчас?

5. Измените распорядок собственного дня.

6. Измените привычные маршруты движения.

Прошлое:

1. Доделайте недоделанное. Съездите куда давно собирались. Завершите начатое. Чем меньше незавершенных ниточек будет вас связывать с прошлым – тем лучше. Полностью отказаться от завершения чего-то уже не актуального – это тоже своеобразный финал;

2. Соберите информацию о важных прошедших (совместных) событиях в АРХИВ! Структурируйте информацию и памятные вещи - (Конверты, коробки, альбомы, письма) и уберите подальше. Поблагодарите, попрощайтесь и закиньте на самую дальнюю антресоль. Нечего всему этому маячить перед глазами и дергать за ниточки памяти;

3. По возможности исключите поездки в привычные, давно известные, совместные места путешествий. Мир огромен – исследуйте его в новом качестве заново. Создавайте свои маршруты и свои новые любимые места;

4. Воспоминания о прошлом очень хорошо вытесняются мечтами о будущем. Составьте живой список «Мечт и хотелок». Отнеситесь к этому пункту как к необходимому минимуму. До тех пор, пока вы с интересом не смотрите в будущее, прошлое и не подумает вас отпускать.

И в заключении…

Хочу напомнить, что при завершении отношений одно из пространств очистилось почти автоматически. Обратите внимание – какое? Это знание понадобиться вам в дальнейшем.

Обратите внимание – какое? Это знание понадобиться вам в дальнейшем. Не стремитесь избавиться только от прошлого негативного, печального и больного. Снижайте общее напряжение поля. Помните цель – нейтральное, а еще лучше нейтрально положительное отношение к бывшему партнеру(партнерше) и всему что с ним связано.

Снижайте общее напряжение поля. Помните цель – нейтральное, а еще лучше нейтрально положительное отношение к бывшему партнеру(партнерше) и всему что с ним связано. Если понимаете, что не справляетесь – без стеснения обращайтесь за помощью к профессиональным психологам. Экстремальные формы зависимости могут оказаться слишком трудными для самостоятельной проработки. Находясь внутри такой зависимости у вас нет шансов справиться с ней один на один в приемлемые сроки.

Экстремальные формы зависимости могут оказаться слишком трудными для самостоятельной проработки. Находясь внутри такой зависимости у вас нет шансов справиться с ней один на один в приемлемые сроки. Удерживайте в голове три цели: Очистить своё пространство от «не своего», навести чистоту, красоту и порядок; Завершить незаконченное; Освободиться от влияния и перестать влиять;

После завершения любого количества неудачных отношений у вас есть возможность начать удачные.

После разрыва не торопитесь как можно быстрее создать новые отношения с новым партнером. Сделайте паузу, посвятите время себе и своим новым возможностям.опубликовано econet

Автор Александр Кумков

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