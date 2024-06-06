Как правильно завершить окончившиеся отношения

Пока мы не расчистим жизненное пространство для новых отношений, мы будем "вариться" в старых переживаниях и воспоминаниях. Ничего хорошего это не принесет. Итак, как же поработать с телом, душой и разумом, чтобы оканчательно завершить то, что отжило.
Мы повторяем свои же ошибки. С завидной регулярностью идем по протоптанной дорожке неудач, раз за разом вляпываясь в разное одно и то же. И удивляемся… Ну почему!!! Почему мне так не везет? Причем каждый следующий случай – круче предыдущего.
Причин для этого несколько:
В этой статья мы будем разбираться с третьей причиной. (Про первую и вторую - разговор тоже будет, но в других статьях цикла «Вторая попытка»)
Итак, чистим пространство отношений…
Короткая метафора: Попробуйте посадить молоденькое плодовое дерево в центре старого, наполовину умершего елового леса.
В тени некогда могучих исполинов его шансы на выживание – ничтожны. Они его просто задушат. Ни воды не дадут, ни света, ни места. Да и атмосфера в хвойном лесу для яблонь-груш совсем неподходящая – мох, скука да бурелом. Вырасти в такой обстановке может только какая-нибудь уж совсем неприхотливая опять-таки ёлочка. Но стоит расчистить от старья поляну, попилить сухостой, дернуть пни, пробиться к солнышку – и Ваши шансы на урожай сливы-вишни стремительно возрастут.
С отношениями – история такая же. До тех пор, пока вы не расчистите жизненного пространства для новых отношений - будете получать так хорошо вам известные мох, скуку, бурелом и очередную колючую ёлочку в оранжерее.
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1. Чтобы начать действительно новые отношения – нужно освободить для них место в трех индивидуальных пространствах - теле, душе и разуме.
2. Тело живет в материальном мире. Это: Вещи, предметы, деньги, действия, власть (влияние), физический контакт, секс. Материальный мир существует в настоящем;
3. Душа живет в эмоциональном мире. Это: Чувства, интуиция, творчество, отношения, вера (верования), мечты. Эмоциональный мир ориентируется на будущее;
4. Разум живет в мире информации. Это: Знания, логика, правила, законы, договоренности, история, социальные роли и статусы, сообщества в которых мы существуем. Мир информации опирается на прошлое;
5. Каждое из этих пространств наполняется своим уникальным содержимым и для каждого требуется применять свои уникальные приемы освобождения и очищения;
6. При завершении отношений одно из пространств освобождается (очищается), само собой и мы думаем, что этого достаточно. Это не так! – (Подумайте, а какое из пространств освободилось в вашем случае?)
7. Для действительного завершения отношений необходимо в КАЖДОМ пространстве решить три задачи:
8. Пространства связаны. Через одно, можно влиять на другие.
9. Очистить пространство его же инструментами невозможно.
Как понять, что завершившиеся отношения не завершились?
Материальный план хорошо поддается системным и информационным воздействиям (договора, расписки, планомерные осознанные действия без эмоций), и очень плохо воздействиям эмоциональным (обиды, мольбы, гневные требования, мечты).
Шаги по освобождению материального плана
1. Очистите окружающее вас пространство от неконтролируемого материального присутствия бывшего партнера.
2. Завершите незаконченное
3. Освободиться от влияния и перестать влиять;
Не бойтесь выглядеть корыстным. Во всех мероприятиях, описанных в этом разделе, ваша главная задача освободить свою жизнь от воздействия завершившихся отношений. Кстати, эти рекомендации действуют и тогда, когда партнер уходит «налегке» и всё оставляет вам. – Пройдет время и с очень большой вероятностью он вернется что бы забрать кусочек своего материального мира.
Цель всех мероприятий по освобождению материального плана – в вашем доме и владении остаётся только то, что на 100% принадлежит Вам!
Эмоциональный план для освобождения и очистки является достаточно сложным, так как чувства в большинстве случаев плохо поддаются осознанному контролю и системному описанию. Есть конечно люди, которые умеют подчинить своё сердце разуму и логике, но их очень немного. Большинство же людей чувствам просто отдаётся и переживает их.
Цель работы с эмоциональным планом - Не полностью освободиться от чувств к бывшему партнеру и тому что у вас с ним (или после него) было, но превратить их в нейтральные, или нейтрально положительные. Причем совершенно не важно какие чувства вы испытываете сейчас – отрицательные или положительные. Тут важен не знак, а сила переживаний, то есть прочность эмоциональной связи. Давайте разбираться какие у нас есть возможности на этом «фронте».
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Тело:
Разум:
Благодарность миру (богу, судьбе, обстоятельствам…) за то, что с вами происходит Жизнь
Благодарность партнеру (+прощение и отпускание)
Благодарность себе (+освобождение, спокойствие, уверенность) Это могут быть три разных обращения или одно слитное, неважно, главное здесь регулярность и спокойная вера в силу добрых слов и намерений. Любой эмоциональный ритуал должен повторяться не менее 40 дней подряд.
Особенность освобождения и очищения информационного плана заключается в том, что нам придется работать с эмоциональными якорями прошлого и информационно-социальным статусом настоящего.
1. Перестаньте интересоваться событиями в настоящей жизни бывшего партнера. С кем он(она) встречается, как у него дела, чем занят… и т.п. Сделайте это даже если вы расстались «друзьями». Основная задача этого шага – полностью исключить актуальность информационного потока между вами. «Меньше знаешь – крепче спишь!»;
2. Соц. сети, мессенджеры, смс переписка – без разговоров в корзину. Нужно будет – потом, через годик, восстановите, благо что это совсем не проблема. В случаях экстремальной зависимости от обменных инфо-потоков назначается 100% информационная диета, то есть полный отказ от любых сетевых коммуникаций сроком на 40 дней.
3. (Для дам). Не поленитесь поменять свою фамилию на добрачную. – Официальное «именование», указанное в куче документов – очень сильный якорь информационного плана;
4. Сообщите своему социальному окружению, что отношения закончились и ваш социальный статус изменился. Можно и нужно это делать совершенно без подробностей. Те, кому это будет важно обсудить – сделают это чуть позже лично, а все остальные просто примут к сведению. Бывшему партнеру это тоже поможет находиться в новом социальном статусе. Кстати, а какой он (социальный статус) у вас сейчас?
5. Измените распорядок собственного дня.
6. Измените привычные маршруты движения.
1. Доделайте недоделанное. Съездите куда давно собирались. Завершите начатое. Чем меньше незавершенных ниточек будет вас связывать с прошлым – тем лучше. Полностью отказаться от завершения чего-то уже не актуального – это тоже своеобразный финал;
2. Соберите информацию о важных прошедших (совместных) событиях в АРХИВ! Структурируйте информацию и памятные вещи - (Конверты, коробки, альбомы, письма) и уберите подальше. Поблагодарите, попрощайтесь и закиньте на самую дальнюю антресоль. Нечего всему этому маячить перед глазами и дергать за ниточки памяти;
3. По возможности исключите поездки в привычные, давно известные, совместные места путешествий. Мир огромен – исследуйте его в новом качестве заново. Создавайте свои маршруты и свои новые любимые места;
4. Воспоминания о прошлом очень хорошо вытесняются мечтами о будущем. Составьте живой список «Мечт и хотелок». Отнеситесь к этому пункту как к необходимому минимуму. До тех пор, пока вы с интересом не смотрите в будущее, прошлое и не подумает вас отпускать.
И в заключении…
Автор Александр Кумков
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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