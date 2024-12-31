Как правильно загадывать желания, чтобы они сбывались?

Если вы каждый год выпиваете вместе с шампанским горелый листок с одним и тем же желанием, но ничего не исполняется, пора что-то менять. Делимся, что делать для исполнения даже самых сокровенных желаний.

Предлагаем изучить несколько основных правил, с помощью которых вы научитесь реализовывать свои мечты. Эти правила – не абсолютная истина, вы можете их корректировать и дополнять так, как посчитаете нужным.

Какое желание загадать

Для начала нужно понять, чего вы вообще хотите. К примеру, вы мечтаете о повышении по службе и всеми силами пытаетесь реализовать эту мечту. Когда она исполнится, вы можете оказаться в дурацкой ситуации: работы стало больше, ответственность, а вместе с ней и уровень выросли. И даже высокая зарплата уже не приносит радости. Так происходит, когда мы не разбираемся в своих желаниях. Если вам хочется получать больший оклад или реализоваться как профессионал (но задайте себе вопрос — для чего?), надо мечтать именно об этом.

Разобраться в желаниях вам помогут практические упражнения.

1. Автоматическое письмо. Этот метод поможет определить наиболее важные желания и составить так называемый жизненный план. Положите перед собой чистый лист бумаги, возьмите ручку и запишите все, что приходит вам в голову, ничего не анализируя. После посидите несколько минут в тишине, а потом перечитайте все, что написали. Так вам легче будет выяснить, на реализацию каких именно желаний стоит тратить энергию, а что является второстепенным.

2. Лучший день вашей жизни. Дайте волю фантазии, расслабьтесь и представьте свой самый лучший день. Что вы делаете, с кем встречаетесь, о чем говорите? Все, до мельчайших подробностей. Так вы сможете понять свои истинные желания.

3. Работа с подсознанием. Примите комфортную позу, закройте глаза, глубоко вдохните и выдохните, расслабьте каждую мышцу тела и спросите себя – чего вы хотите на самом деле? Доверьтесь внутреннему голосу, и вы получите ответы на все вопросы.

Как реализовывать свои мечты

1. Сперва.следует записать все свои желания, это поможет конкретизировать цели. Причем, по мнению многих психологов, записывать мечты следует так, будто они уже сбылись. К примеру, «я вешу 50 кг!», «я купила квартиру!», «у меня новая машина!». При этом не рекомендуется использовать слово «хочу», если оно вызывает у вас внутренние противоречия, если же нет, то можете писать так, как хотите.

2. Важно формулировать желания без частицы «не». Например: вместо «я не болею» напишите «я здорова!».

3. Желание не должно вредить другим и не нужно загадывать его для других. Если уж и желать подобное, то правильно, к примеру: не «хочу чтоб мой муж бросил пить», а «я вижу своего мужа трезвым и здоровым».

4. Формулируя желание, не воздействуйте на жизнь других людей, то есть нельзя писать «я замужем за Костей Ивановым», вдруг Костя этого не хочет.

5. При написании желания важно уделять внимание деталям. Если вы мечтаете о новом автомобиле, то укажите его цвет, марку, год выпуска.

6. Не допускайте «размытых» фраз – больше, лучше, сильнее. Конкретизируйте мечту, не пишите «я много зарабатываю», укажите, сколько именно.

7. Записывайте мечты так, чтобы вас устраивало каждое слово. Если что-то вызывает у вас сомнительные чувства, замените эту фразу.

8. Чтобы ускорить процесс исполнения мечты в конце можно написать любую из этих сильных фраз:

на радость мне и близким;

для общего блага;

пусть будет так;

лучшим образом.

9. Очень хорошо, если при формулировке желания вы используете фразы «с удовольствием», «с радостью», «с легкостью».

10. Абстрактных желаний стоит избегать, например, «я счастлива», «я нашла свое призвание». Такие фразы сложно «нарисовать», у них нет никакого конкретного образа. Если вы пишите, что счастливы, объясняйте, почему.

11. Можно указать желаемый срок реализации мечты, но в пределах разумного. Если вы загадали, что через месяц точно сбросите 50 кг при весе сейчас в 100 кг, то такое желание вряд ли осуществиться так быстро.

12. Листок с желаниями можно хранить в укромном месте и носить с собой. Главное – не говорите о задуманном никому, так вы потратите энергию, требуемую для реализации планов. Исключением являются общие желания, к примеру, если вы всей семьей мечтаете о новой просторной квартире, тогда это не только можно, но и нужно обсуждать, чтобы усилить энергию.



Помните, если вы будете просто медитировать, не предпринимая никаких действий, то ваши мечты вряд ли исполнятся. Для реализации планов потребуется приложить немало усилий, одного намерения недостаточно. Не забывайте, что жить нужно в настоящем, получая удовольствие от жизни здесь и сейчас. Если желание долго не исполняется, не смотря на все старания, ищите внутренние сомнения и прорабатывайте их. Знайте, что в этой жизни нет ничего невозможного! Все в ваших руках.опубликовано econet

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