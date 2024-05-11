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Как правильно себя пилить по выходным

Источник: facebook.com 11 мая 2024 6622
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Статья шуточная. Если для вас это - пройденный этап, то поздравляем. Если пока нет - можно обратиться за помощью с темой "внутренний критик".

Как правильно себя пилить по выходным

Итак, единственная в своем роде инструкция как правильно себя пилить по выходным:

Отдыхаешь все выходные, а чувствуешь себя усталым

1. Ты проснулся... А уже все поздно!

И не важно, во сколько. Ты встал точно позже, чем следовало. Нормальные люди в субботу в такое время не встают. Они в это время уже ужинают. И у них к этому времени уже убрана квартира, выстирано и поглажено белье, написана половина кандидатской диссертации и выращено полребенка. А ты лузер, да. И соня!

2. Ладно, встал. Даже до кухни дошел. Завтрак себе приготовил... блин, ну сколько можно жрать!

Во-первых, ты жрешь долго. Нормальные люди готовят завтрак, съедают его и отмывают кухню всего за пятнадцать минут. А ты уже час сидишь.

Во-вторых, нормальные люди такую дрянь не жрут.

В-третьих, они не заляпывают так кухню. 

Поздравляю тебя, ты дважды лузер. Да еще и жирный тормоз;

3. А теперь, чтобы настроиться, ты открыл ноутбук. Все, это эпикфейл.

Ты сидишь на дебильных сайтах уже пятый час, а Пушкин в твоем возрасте русский язык реформировал. Ты уже мог бы сделать что-нибудь полезное, например, разобрать эту стопку одежды, скопившуюся с рабочей недели.

Смотришь сериал? Господи, это самый тупой сериал в мире! Да еще и с переводом! Как тебе не стыдно в твоем возрасте смотреть сериалы с убогим любительским переводом! Ты бы уже мог давно выучить английский и смотреть сериал на языке! И - конечно - не этот.

И лучше не сериал, а - например - великое интеллектуальное. А еще лучше - читать работы швейцарских докторов наук на тему лечения рака. 

Вот посмотри чужие блоги - одна вон замуж вышла и тринадцать детей родила, другой успешный бизнес построил, третья придумала уникальную технологию очистки апельсинов от мандаринов, четвертый пятерых детей усыновил, а ты... 

А ты - унылое гавно. Сетевой хомячок. Интернет-зависимый задрот. Ну и что-нибудь на твое усмотрение. 

4. Что, встал таки разобрать свои шмотки?

Как можно ходить в этом убожестве? У тебя ни вкуса, ни стиля, вещи, к тому же, однотипные и мятые и... тут мы подходим к самому главному! - ты всю неделю проводишь на тупой работе, где вынужден одеваться как скучный офисный хомяк, да еще и платят столько, что ничего приличного на эти деньги не купишь. 
Ты лузер! 

Как правильно себя пилить по выходным

5. Уже восемь. Все уже, никуда не пойдешь.

Ни погулять ни сходил, ни в кино, ни в музей, ни в магазин. Весь день протупил как тупая скотина в интернет. Что - сейчас пойдешь? Куда ты сейчас пойдешь, уже темно. И холодно. Иди, вон, уберись на кухне, там еще с завтрака грязная посуда стоит. 

Не хочешь? Конечно, не хочешь. Потому что - ленивый. Бесполезный. Неудачник. 

6. Уже одиннадцать.

Господи, опять весь день убил на интернет и какую-то домашнюю мелочь - даже не убрался толком. Ничего полезного не сделал. 

И вот так все время - отдыхаешь, отдыхаешь все выходные, а чувствуешь себя усталым.

А мог бы уже...опубликовано econet

Автор Адриана Имж

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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адриана имж психология жизнь отдых выходные время

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