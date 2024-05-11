Статья шуточная. Если для вас это - пройденный этап, то поздравляем. Если пока нет - можно обратиться за помощью с темой "внутренний критик".

Итак, единственная в своем роде инструкция как правильно себя пилить по выходным:

Отдыхаешь все выходные, а чувствуешь себя усталым

1. Ты проснулся... А уже все поздно!

И не важно, во сколько. Ты встал точно позже, чем следовало. Нормальные люди в субботу в такое время не встают. Они в это время уже ужинают. И у них к этому времени уже убрана квартира, выстирано и поглажено белье, написана половина кандидатской диссертации и выращено полребенка. А ты лузер, да. И соня!

2. Ладно, встал. Даже до кухни дошел. Завтрак себе приготовил... блин, ну сколько можно жрать!

Во-первых, ты жрешь долго. Нормальные люди готовят завтрак, съедают его и отмывают кухню всего за пятнадцать минут. А ты уже час сидишь.

Во-вторых, нормальные люди такую дрянь не жрут.

В-третьих, они не заляпывают так кухню.

Поздравляю тебя, ты дважды лузер. Да еще и жирный тормоз;

3. А теперь, чтобы настроиться, ты открыл ноутбук. Все, это эпикфейл.

Ты сидишь на дебильных сайтах уже пятый час, а Пушкин в твоем возрасте русский язык реформировал. Ты уже мог бы сделать что-нибудь полезное, например, разобрать эту стопку одежды, скопившуюся с рабочей недели.

Смотришь сериал? Господи, это самый тупой сериал в мире! Да еще и с переводом! Как тебе не стыдно в твоем возрасте смотреть сериалы с убогим любительским переводом! Ты бы уже мог давно выучить английский и смотреть сериал на языке! И - конечно - не этот.

И лучше не сериал, а - например - великое интеллектуальное. А еще лучше - читать работы швейцарских докторов наук на тему лечения рака.

Вот посмотри чужие блоги - одна вон замуж вышла и тринадцать детей родила, другой успешный бизнес построил, третья придумала уникальную технологию очистки апельсинов от мандаринов, четвертый пятерых детей усыновил, а ты...

А ты - унылое гавно. Сетевой хомячок. Интернет-зависимый задрот. Ну и что-нибудь на твое усмотрение.

4. Что, встал таки разобрать свои шмотки?

Как можно ходить в этом убожестве? У тебя ни вкуса, ни стиля, вещи, к тому же, однотипные и мятые и... тут мы подходим к самому главному! - ты всю неделю проводишь на тупой работе, где вынужден одеваться как скучный офисный хомяк, да еще и платят столько, что ничего приличного на эти деньги не купишь.

Ты лузер!

5. Уже восемь. Все уже, никуда не пойдешь.

Ни погулять ни сходил, ни в кино, ни в музей, ни в магазин. Весь день протупил как тупая скотина в интернет. Что - сейчас пойдешь? Куда ты сейчас пойдешь, уже темно. И холодно. Иди, вон, уберись на кухне, там еще с завтрака грязная посуда стоит.

Не хочешь? Конечно, не хочешь. Потому что - ленивый. Бесполезный. Неудачник.

6. Уже одиннадцать.

Господи, опять весь день убил на интернет и какую-то домашнюю мелочь - даже не убрался толком. Ничего полезного не сделал.

И вот так все время - отдыхаешь, отдыхаешь все выходные, а чувствуешь себя усталым.

А мог бы уже...опубликовано econet

Автор Адриана Имж

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