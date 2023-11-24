Как правильно просить прощения

Между людьми не бывает отношений без обид. Главное при этом — уметь раскаяться и попросить прощения. Как правильно это делать - читайте далее...

Многие из нас не хотят, не умеют или стесняются просить прощения. Но ведь в том, чтобы признать свои ошибки и покаяться перед человеком, которого обидел, нет ничего унизительного или страшного. Умение осознать свои ошибки и попросить за них прощения является одним из основных качеств для сохранения отношений.

Нужно ли просить прощения?

Существует множество причин для того, чтобы произнести простые слова «Прости меня, пожалуйста». И не находится ни одной, чтобы этого не делать. В чём же смысл того, чтобы попросить прощения?

Прежде всего это позволяет:

1. Улучшить отношения. Вас не будут считать чёрствым и бесчувственным.

2. Жить дальше, не возвращаясь к прошлым обидам.

3. Осознать ошибку и не повторять её больше.

4. Восстановить доверие между людьми.

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Как просить прощения

Умение осознать свои ошибки и попросить за них прощения является одним из основных качеств для сохранения отношений.

Можно выделить пять так называемых языков прощения в зависимости от ситуации:

1. Выражение сожаления. Когда человек говорит «Мне жаль», он выражает сожаление о том, что стал причиной боли, разочарования, беспокойства для своего близкого. Обиженному человеку хочется, чтобы обидчик как бы разделил с ним боль, почувствовал её. Если слов о сожалении нет, то раскаяние кажется неискренним.

2. Готовность ответить за сделанное: «Я был не прав». Умение отвечать за своё поведение характеризует зрелого человека. Только инфантильные личности пытаются представить виноватыми всех, кроме себя. Для многих людей очень важно услышать от обидчика именно то, что он признаёт свою неправоту и готов исправиться.

3. Готовность возместить ущерб: «Что я могу сделать, чтобы исправить положение?». В основе человеческих отношений лежит понимание того, что если совершён какой-то нехороший поступок, то за него последует расплата. Именно на этом основано чувство справедливости. Услышав от обидчика эти слова, человек понимает, что его по-прежнему любят, дорожат отношениями с ним и хотят исправить ситуацию.

4. Искреннее раскаяние: «Я всё сделаю, чтобы это не повторилось». В обществе часто ведутся споры о том, стоит ли прощать своим близким ту или иную вину. Всё зависит от того, что чувствует обидчик и способен ли он искренне раскаяться. Говоря людям, которых вы обидели, эту фразу, вы даёте понять, что готовы менять себя.

5. Готовность просить прощения: «Пожалуйста, прости меня». Казалось бы, простая фраза, но как много она значит. Обидчик осознаёт свою вину и смиренно ожидает от близкого человека решения — прощать или не прощать. Некоторым из нас трудно произнести такие слова именно потому, что мы боимся получить отказ. Зрелый человек тоже испытывает подобный страх, но не даёт ему завладеть собой. Он задаёт этот вопрос и ждёт на него ответа.

Между людьми не бывает отношений без обид. Главное при этом — уметь раскаяться и попросить прощения. Только того, кто найдёт в себе силы посмотреть в глаза обиженному им человеку и произнести слова раскаяния, можно назвать порядочным.опубликовано econet

Автор Юлия Таланцева

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