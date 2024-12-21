Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Как правильно отпускать человека при расставании

Как правильно отпускать человека при расставании

Источник: b17.ru 21 декабря 2024 7056
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Расставание всегда имеет привкус горечи. А что делать, если происходит разрыв с человеком, который вам невероятно дорог? Вы испытываете широкий диапазон негативных эмоций (боль, злость, ревность, обиду, агрессию, отчаяние). Вот как можно научиться отпускать людей, которые уходят из нашей жизни.

Как правильно отпускать человека при расставании

Развод и расставание с любимым человеком — трагедия, которую сложно принять и пережить в любом возрасте. Однако, если отношения зашли в тупик, это является единственно верным выходом из ситуации. Как правильно отпустить человека при расставании?

Учимся отпускать

Признаки привязанности

Отвержение со стороны того, кого любишь всем сердцем, обидно, больно и неприятно. Расставание у таких пар всегда очень болезненное, люди по-разному реагируют на стресс. Одни замыкаются в себе и переживают боль, разрушая себя изнутри, другие пытаются вернуть отношения любым способом. И тот, и другой вариант не приносят результата, а лишь усугубляют проблему.

Признаки того, что вы не можете отпустить своего партнёра, таковы:

  • вы постоянно вспоминаете человека;
  • думаете о том, что вы сделали не так и какие причины привели к расставанию;
  • сравниваете других с любимым человеком;
  • по привычке покупаете его (её) любимые продукты;
  • ходите в места, куда ходит он (она);
  • ищете встречи, звоните ей (ему), используете манипуляции, уговоры, угрозы с целью вернуть отношения.

Почему важно расставаться правильно

Переживая расставание, человек много думает о любимом, занимается самокопанием, придумывая себе несуществующие недостатки. Всё это приводит к формированию устойчивых комплексов, страхов и обид, которые мешают развиваться, снова влюбляться, начинать новые отношения.

Несчастная любовь может стать причиной появления следующих проблем:

  • неуверенности в себе;
  • отрицания чувств;
  • глубокой депрессии;
  • недоверия;
  • необоснованной агрессии, раздражительности как способа выместить свою обиду и боль на других людях.

Односторонняя любовь — это всегда страдания, потому что ответного чувства нет и не будет. Именно поэтому нет никакого смысла терзать себя, жить иллюзиями и надеяться на возвращение отношений.

Как правильно отпускать человека при расставании

После расставания человек проходит 5 стадий горевания по человеку

1. Отрицание.

2. Злость.

3. Торги.

4. Смирение (депрессия).

5. Принятие (адаптация).

Как избежать травмы при расставании

В первую очередь следует принять и осознать факт расставания, а также до конца пережить страдания от неразделённой любви, после чего отпустить человека из своих мыслей и жизни. Сделать это необходимо, потому что быть счастливым с болью в душе невозможно.

Чтобы как можно быстрее и без травм пережить тяжелое расставание, используйте следующие  психологические методы:

1. Не сдерживайте эмоций — плачьте, кричите, направляйте агрессию на неодушевлённые предметы. 

2. Анализируйте прошлые отношения — выделите всё хорошее, что вам дал этот человек, а также все неприятные случаи и его недостатки. 

3. Направьте внимание и заботу на себя — вкусная, правильная еда, спорт, повседневные приятные вещи, которые доставляют вам удовольствие. 

4. Расширяйте круг общения и заводите новые знакомства. 

5. Уберите из дома все предметы, фотографии, подарки, которые напоминают вам о любимом человеке. 

6. Смените обстановку — путешествие, переезд, командировка.

Страдания, обида, чувство несправедливости после расставания бывают очень сильными, но важно помнить, что любая боль со временем притупляется. А если вы направите энергию в русло творчества, созидания, заботы о себе, то этот сложный период пройдёт быстрее и без негативных последствий для вашей психики и физического здоровья.

Если не можете самостоятельно справиться с болью от потери человека, тогда вам поможет работа с психологом!опубликовано econet

Автор Таланцева Юлия

Лучшие публикации в Telegram-канале Econet.ru. Подписывайтесь!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

психология Таланцева Юлия отношения страдание обида отрицание депрессия манипуляция партнер

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Нужно искать и видеть чудеса, которых полно вокруг тебя. Ты умрешь от усталости, не интересуясь ничем, кроме себя самого; именно от этой усталости ты глух и слеп к остальному. Карлос Кастанеда
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.