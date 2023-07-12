Как правильно относиться к родителям?

Отречение от любви к родителям равносильно отречению от любви к Богу.

Наши родители – первые, кого мы любим. Родители дали нам жизнь, и наша душа знает об этом. В нашем подсознании родители для нас подобны Богу, т.к. они также создали нас, только на поверхностном, физическом уровне. Поэтому неуважение к родителям, осуждение их равносильно отречению от Того, Кто создал нас на тонком плане, это разрушение сверхглубинных структур контакта с Божественным на очень большой глубине. Молитва такого человека работать не будет.

Главные моменты, которые нужно понять для выстраивания правильных отношений с родителями

Что такое любовь к родителям? По аналогии с любовью к Богу, это устремление к ним, единение с ними и уподобление им, а также подчинение им, – но это не полное рабство, а сохранение своих желаний, т.к. не исключается своя воля и собственный, индивидуальный путь развития. Если человек полностью растворяется в своих родителях, – он исчезает как личность. Соединение с родителями на высшем плане происходит через внешнее развитие, – это и есть диалектика.

Любовь к родителям подразумевает внимание к ним и заботу о них. Если мы любим своих родителей, – в этом случае через них идет обучение и развитие; если мы их не любим или боимся, – развитие останавливается.

На подсознании мы любим родителей однозначно и всегда, и родители любят нас так же – иначе мы просто не появились бы на свет. Любовь родителей к своему ребенку наиболее бескорыстна и близка к Божественной, т.к. эта любовь свободна от желаний, присущих любви между полами. Поэтому любая агрессия к собственным родителям – это агрессия к любви на самом глубинном уровне. Насколько мы любим, уважаем родителей, какими бы они ни были, настолько мы внутренне гармонично, неагрессивно относимся ко всему миру, созданному Творцом.

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Человек, позволяющий себе осуждать отца и мать, фактически занимается самоубийством. В пятой заповеди Моисея подчеркивается, что продлятся дни тех людей, которые почитают своих отца и мать. Это объясняется тем, что ребенок, для того чтобы выжить, должен во всем подражать родителям, копировать их поведение. Эту модель ребенок потом распространяет на отношение ко всем близким и дальним людям. Если есть осуждение, недовольство, отречение от любви к родителям, – этот механизм по инерции работает и в отношении всех остальных людей.

Иисус Христос сказал: «Любите врагов своих». Это означает, что мы должны ощущать внутреннее единство с любым человеком. Агрессивность в отношении другого вызывает непрерывное накопление программы самоуничтожения, – хочет этого человек или нет. Т.е. почитающий родителей сможет любить врагов своих и не будет обречен на медленное умирание вместе со своими детьми, – потому и жизнь его будет долгой.

Самой долгоживущей нацией на земле сейчас являются японцы. Ученые до сих пор не могут понять, почему так долго живут горцы на Кавказе. Разгадка проста: и у тех, и у других исключительно уважительное отношение к родителям.

Поведение родителей всегда работает на ребенка, на его душу и будущее, каким бы жестоким поведение родителя ни казалось.Чем больше в нас неблагополучия, тем больше проблем должно быть в отношениях с родителями, – это необходимо для нашего спасения. Родители должны дать нам унижение жизни во всех ее главных аспектах. Поэтому: что бы родители ни сделали, – они не подлежат осуждению. Если мы, любя их, все это принимаем, прощаем их, то получаем и успешно проходим самую глубокую «чистку».

Внутренне должно быть абсолютное принятие, ибо внутреннее недовольство есть агрессия к вселенной и Богу, а на внешнем плане мы имеем право на неприятие, которое должно проявляться не как обида и ненависть, а как действия, направленные на изменение ситуации. По отношению к прошлому мы можем сказать только одно: это дано Богом, и мы абсолютно принимаем это.

Обида на родителей, особенно на отца, очень опасна для женщин: если у женщины есть осуждение отца, то у нее автоматически появляется агрессия к мужу.

Мы получаем таких родителей, которые соответствуют нашему поведению в прошлых жизнях.

Отношение к родителям, имеющим внутренний неправильный взгляд на мир, не исключает самых жестких методов их воспитания, если это необходимо для помощи их душе – вплоть до ограничения общения с ними. Заповедь о почитании родителей – только пятая, в то время как первые четыре говорят о любви к Богу. Если родители своим безнравственным поведением убивают в душах детей любовь к Богу, – им нужно сопротивляться. Родители тоже несовершенны. Угождать и подчиняться людям эгоистичным и привязчивым – нельзя. Потакание греху развращает не только грешника, но и того, кто это делает.

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Для того чтобы легче было простить родителей, надо смотреть на них как на детей. Пока мы смотрим на родителей как на родителей и внутренне зависим от них, мы их не изменим. Для того чтобы помочь своему родителю, на него нужно смотреть как на ребенка. Страх перед родителями – это зависимость от них, это остановка энергии и любви. Надо понять: перед Богом все мы – дети.

Как молиться за родителей? Нужно молиться за себя и тепло думать о них. Даже если родители умерли, – их проблемы «сидят» в нас. В молитве можно произносить «мы». Мы – это я и мои родители.

Почему во многих странах дети перестали уважать родителей? Это вполне закономерный процесс, и нужно искать не виновных, а причины, породившие такую ситуацию. Главная причина кроется в философии материализма: поклонение жизни в физическом теле неизбежно ведет к культу ребенка как олицетворения ее продолжения.

Если ребенок в семье чувствует себя на первом месте, если все, включая еду, он получает в первую очередь, – начинают действовать древние эволюционные схемы: один из главных факторов утверждения лидерства тот, что вожак ест первым и только потом позволяет есть остальным членам стаи. На уровне подсознания у ребенка начинает возникать неуважение к родителям.

На Кавказе ребенок никогда не был в семье на первом месте. Там всегда существовало безусловное уважение не только к родителям, но и вообще к старшим, в первую очередь – к отцу. Причем это было связано не столько с религией, сколько с интуитивным желанием выжить. Небольшому народу сохранить себя, свою целостность гораздо труднее. Там, где слаб физический аспект, должен быть усилен нравственный. Свою малочисленность горские народы компенсировали жесткой дисциплиной и интуитивным соблюдением вселенских законов.

Неуважение к родителям тесно связано с корыстным отношением к ним, нежеланием жертвовать чем-то ради них. Это происходит тогда, когда родители не научили ребенка заботиться о них, жертвовать своим временем, своими желаниями, своими амбициями, своей энергией ради родителей. Если человек не хочется заботиться о родителях, это легко прикрыть неуважением к ним. Корыстность подталкивает к неуважению и осуждению. Для того чтобы обворовать человека, нужно сначала плохо о нем подумать – презрительно, неуважительно, нужно разрушить внутреннее единство с ним.

Большинство из нас прикрывают свою корыстность стремлением к справедливости.

Если стремиться отдавать родителям любви, заботы и тепла больше, чем получил от них, – тогда твои дети отдадут тебе еще больше любви, заботы и тепла.

Развивается тот, у кого есть желание многократно отблагодарить за полученную помощь.

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Мы не представляем себе, насколько значима в нашем подсознании модель отношения к родителям. Нам сложно вообразить, как сильно влияет это на наш характер, судьбу и здоровье. Даже у заключенных в тюрьме очень трепетное отношение к родителям, особенно к матери. Объяснение простое: каждый человек хочет преодолеть свои проблемы и измениться, а без любви это невозможно. Любовь и уважение к родителям – это подсознательный поиск веры в Бога и, значит, невозможность убивать, прелюбодействовать и красть.

Итог: в отношении родителей принцип простой – почтение, уважение и благодарность мы должны чувствовать автоматически. И только потом нужно разрешать конфликты и стараться изменить ситуацию на внешнем плане.опубликовано econet

Автор Сергей Лазарев

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