Как понять себя и свои потребности. Про цикл контакта

Модель Кларксон показывает этапы прохождения нашей потребности с момента ее определения до минуты удовлетворения. Как мы осознаем свою потребность? Как мобилизуем энергию для ее реализации? В этой схеме - все фазы от появления какой-либо потребности до ее воплощения.

Гештальт терапия - это терапия контактом. Когда мы исследуем с клиентом, как он выстраивает контакт со своей потребностью, я использую вот такую схему - Модель Кларксон (2000). Она на первый взгляд кажется сложной. Но это только на первый взгляд. Схема на самом деле помогает понять сложнейшие процессы, которые происходят у нас в психике.

Разбираемся в своих потребностях: цикл контакта

Схема показывает этапы, которые проходит потребность с момента ее определения, до момента удовлетворения и ассимиляции опыта.

Ощущение.

Осознавание.

Мобилизация энергии.

Действие.

Финальный контакт.

Ассимиляция.

Ощущение (что в теле?)

На первой фазе фигура (так называется потребность в гештальте) начинает как -то собираться из фона. Например, я чувствую дискомфорт в теле, ощущаю сухость во рту, усталость - и определяю потребность "жажда", то есть я хочу пить (но осознание потребности это уже второй этап).

В психотерапии мы всегда опираемся на тело, на телесные ощущения. Даже если мы говорим о потребностях не физиологических, таких как реализация, эмоциональные, духовные потребности.

Без контакта со своими телесными ощущениями, человек не чувствует своего места в этом мире, не проявляет своего физического присутствия, не определяет своих границ. Это ведет к ощущению пустоты и сложностям самоидентификации.

Осознавание

На этой фазе мы собираем фигуру:

сухость во рту - желание выпить воды,

усталость - тяжесть в голове - потребность в отдыхе,

ощущение в глазах - чувство любви - потребность в близких отношениях.

Словно пазлы, которые собираются в общую картинку, мы выстраиваем образ того, что на самом деле хотим. Это может быть образ человека, которого мы хотели бы видеть рядом. Или образ любимого дела.

Мобилизация энергии

Сухость во рту - желание выпить воды - ощущение готовности отправиться на поиски воды.

Это напряжение, направленное на удовлетворение потребности. В индивидуальной работе данная фаза обозначается следующими фразами клиента: «Я готов поменять … в своей жизни», «Я могу сделать это». Здесь важно: опора, самоподдержка и дыхание.

Фаза "Мобилизация энергии" - это то место, которое я бы назвала мотивацией. Скорее всего, этот этап зависит от того, насколько человек хорошо прочувствовал свою потребность, осознал всю выгоду от ее реализации. Может представить себе все те приятные вещи , на которые будет затрачена энергия. И у него есть какой-то план действий.

Если не хватает энергии, и есть более короткий путь к потребности, пусть даже не экологичный, иногда наше бессознательное выбирает его. Например, если нужно получить внимание и заботу, кто-то выберет заболеть, вместо того, чтобы как-то наладить отношения и получить эту заботу другим путем.

В этом месте происходит планирование, расстановка приоритетов, возбуждение, воодушевление, сосредоточение на цели.

Действие

Действие — это движение, ведущее к финальному контакту с каким-либо аспектом среды, направляя организм к удовлетворе­нию потребности.

Сухость во рту - желание выпить воды - ощущение готовности отправиться на поиски воды - я встаю и иду туда где есть вода.

Ощущение в груди - чувство тоски - потребность в общении - готовность строить отношения - звоню друзьям - договариваюсь о встрече.

Финальный контакт

Момент встречи с потребностью.

Ощущения и чувства Потребность Действие Финальный контакт Голод В пище Доставание пищи Откусывание, жевание, вкус, слюнооотделение. Страх Уход от опасности Отступление, принятие оборонительной позы, бегство Чувство безопасности Ощущение в груди - чувство тоски Потребность в общении Звоню друзьям - договариваюсь о встрече Общение

В момент контакта граница между self и другим ста­новится проницаемой. Без растворения в этот момент контакт­ной границы организм не может ассимилировать ничего нового из среды, невозможны рост и интеграция. В контакте мы берем что-то находящееся около границы и превращаем это в некото­рую часть себя. Примерами переживания финального контакта может быть утоление жажды, голода или ощущение свя­зи между людьми в беседе.

Финальный контакт может не произойти: личности, склонные к формированию отно­шений зависимости, чувствуют себя так мало, что «другой» вы­тесняет «Я» и контакта просто не происходит. Личности, склонные к контрзависимости, имеют настолько ригидную и жесткую кон­тактную границу, что она не может «пропустить» ничего нового из среды.

Фаза отступления, уход, ассимиляция

В этой фазе наступает период ассимиляции — человек испытывает удовлетворение. Ассимиляция - это процесс смакования, воспоминания, анализа того, что произошло. Насколько это было приятно или нет. Что понравилось, что было не очень.

Опыт интегрируется и становится частью психики человека.

В этом месте мы анализируем: как прошло? что мы испытали? что было полезно? что нет? что достигнуто? что не достигнуто?

Если ассимиляция проходит успешно, человек будет хорошо понимать, что подходит ему, что не подходит. Где находится то, что ему надо. Как он может с этим контактировать, чтобы чувствовать себя удовлетворенным.

Прерывание контакта

После того, как мы с клиентом разберем такую схему, мы можем исследовать, как он сам строит отношения со своими потребностями. Где прерывает? На каких этапах. Каким способом? Например, кто-то может обнаружить, что некоторые потребности воспринимаются через интеллект, через голову. Импульсы тела не учитываются. И тогда такой клиент "знает" что ему хотеть, а не ощущает это. Много интеллектуализирует. Или его контакт прерывают интроекты (ты должен… надо…).

На этапе мобилизации - энергия может рассеиваться, перенаправляться ( дефлексия)

На этапе действия может сработать проекция - это не я хочу ..., а ты хочешь...Желания и чувства могут быть неприемлемы, непереносимы, непонятны, и тогда они выносятся за пределы Я и приписываются другим.

Или на этапе полного контактирования - контакта не происходит, так как клиент боится отдаться опыту (эготизм). Я хочу есть, но мне неудобно, люди смотрят.

Полный контакт требует растворения границ, слияния с объектом потребности (с другим человеком), спонтанности и «отпускания» контроля. Именно этого не происходит при эготизме. Здесь возможен целый ряд причин: страх слияния и поглощения, потери себя (если есть опыт травмирующих слитых отношений), страх «потерять лицо», высокий контроль, постоянная оценка себя со стороны, страх нового опыта и т. д.

И еще одна защитная реакция - слияние. Слияние может быть с человеком, идеей или со своими чувствами. Обычно слияние не дает распознать свою потребность, выделить ощущения, отделить свою потребность от потребности других людей. Когда человек в слиянии с другим или с группой - будет ощущение, что свое желание необходимо сверить с желанием другого... и возникает много тревоги по этому поводу (а вдруг другому будет не удобно...обидно, неприятно... ).

Психологические защиты могут прерывать контакт с потребностью на любом этапе. И опираясь на эту схему, клиенты очень часто сами легко определяют, как они себя останавливают.опубликовано econet

Автор Ештокина Евгения

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