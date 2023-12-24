Как понять мужчину: 5 фактов, которые стоит знать женщинам

Отношения между мужчиной и женщиной строятся на особых стратегиях и механизмах. Чтобы женщинам понимать поступки мужчин, следует разобраться в этих стратегиях и действовать так, чтобы нужные механизмы работали. Если вам удастся понять образ мужского мышления, тогда вы сможете построить с мужчиной действительно крепкие отношения.

Когда вы прочтете эту статью, то будете понимать мужчин на 100%. У вас не останется никаких вопросов. Представьте, будто хотите приготовить пирог. Вы находите в Интернете рецепт пирога, готовите в точности по нему и получаете блюдо, которое хотели. Чтобы добиться результата, вы изучили «механизм», то есть рецепт. И в жизни все действует по этому принципу. Хотите что-то получить – узнайте «механизм». Хотите найти общий язык с мужчиной? Воспользуйтесь советами, предоставленными в этой статье.

Внутренний мир мужчин: Что стоит знать женщинам?

Безусловно, процесс понимания мужского мышления отличается от процесса приготовления пирога.

Но стоит запомнить нескольких важных моментов, которые прояснят ситуацию.

1. Женщина оказывает на мужчину огромное влияние. В обществе принято, что мужчина является главным в отношениях, но на самом деле это не так. Безусловно, он добытчик, он решает самые важные вопросы и сворачивает горы ради своих близких. Но без мотивации он не будет действовать. А вдохновляет его именно женщина. Хотите, чтобы муж больше зарабатывал, дарил вам дорогие подарки и носил на руках? Тогда мотивируйте его! Отмечайте каждое его достижение, вселяйте уверенность и поддерживайте. Конечно, имеется в виду не постоянно льстить мужу, а создавать благоприятную для него атмосферу.

2. Представители сильного пола любят инициативных женщин. Общество навязывает еще один стереотип – «первый шаг» должен сделать мужчина. Хотя с реальностью это никак не связано. Любой мужчина, вступая в отношения с женщиной, испытывает сомнения и страх, потому что они боятся отказа. Поэтому женщине важно дать понять мужчине, что она не против отношений с ним, это существенно облегчит ситуацию. Поверьте, мужчины очень быстро влюбляются в женщин, которые ими интересуются.

3. Мужчина относится к женщине так, как она позволяет. Звучит обидно, но факт. Если она позволяет собой пользоваться, он никогда не упустит этой возможности. Если женщина чувствует, что мужчина с ней временно, пока не найдет более достойную кандидатуру, то не стоит дожидаться этого момента, нужно уже сейчас поставить точку в таких отношениях. Многие мужчины реагируют на подобную ситуацию более чем адекватно, и так женщина покажет, что уважает себя. Если вы видите, что нет никаких перспектив – говорите об этом прямо и уходите, поскольку он это вряд ли это сделает, а вы только потеряете время.

4. Мужчины очень ревнивы. И если женщина намеренно спровоцирует ревность, чтобы сблизиться с избранником, то добьется противоположного эффекта. Для любого мужчины пыткой является даже мысль о том, что кто-то сможет позаботиться о его женщине лучше. Поэтому не стоит специально вызывать ревность, в этом случае вероятнее всего мужчина прекратит отношения и не станет слушать объяснений.

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5. Мужчина всегда будет рядом с женщиной, которая в него верит. Вспомните известную историю Генри Форда и Клары Брайант. У него была безумная идея – создать собственными руками самоходный аппарат. Он дни и ночи проводил в гараже, несмотря на то, что нужно было обеспечивать семью. Но жена не упрекала мужа, а напротив, поддерживала его, несмотря на насмешки соседей, друзей и родственников. Она была уверена в муже, и он смог добиться своей цели. По прошествии нескольких лет он все же выехал из гаража на таком аппарате и это был день, когда Генри создал двигатель внутреннего сгорания.

Подведем итоги. Как вести себя с мужчиной

Женщинам нужно понимать, что не стоит давать мужчинам советы на счет того, как распоряжаться своим временем или где заработать деньги. Это он может самостоятельно. Важно просто всегда быть на его стороне, верить в него и заботится о нем. Будьте источником мотивации, все остальное мужчина сделает сам. Не менее важно всегда доверять своему партнеру, ведь когда вы садитесь в такси, то не указываете водителю, какие педали нажимать и с какой скоростью ехать, вы просто оплачиваете проезд (мотивируете водителя), а все остальное – его задача.опубликовано econet

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