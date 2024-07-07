Вы наверняка замечали, что временами ваш мужчина эмоционально отдаляется от вас, иногда даже не стремится к новым встречам. А через время снова возвращается и окружает своей любовью. Как это понять - читайте ниже.

Каждая женщина хочет знать, как понять своего мужчину: почему он иногда молчалив или не проявляет никаких эмоций, почему кажется, что он невнимательно слушает или ему вовсе безразлична его женщина? Мужчины и женщины очень разные, нас по-разному воспитывают, навязывая определенное видение своей роли в обществе. И непонимание психологии любимого человека иногда способно разрушить счастливый союз и атмосферу гармонии.

Забота и понимание

Каждая из нас хочет, чтобы рядом был заботливый и все понимающий мужчина. В женском понимании забота - это проявление внимания к жизни партнера, каждому его поступку, проблеме. А понимание - это когда мужчина понимает женщину с полуслова, намека. Но для мужчин самое главное в отношениях совсем другое - доверие. Причем доверие на все сто процентов.

Распространенная женская ошибка - пытаться на собственном примере показать мужчине, как нужно вести себя в отношениях.

Представьте себе ситуацию: вы попросили мужа приготовить ужин или отвести ребенка в сад. И вместо того, чтобы просто доверить ему это дело, вы начинаете названивать и проверять, правильно ли он все делает, хорошо ли одел ребенка, или не пережарил ли курицу.

Как понять мужчину в этой ситуации? Вы думаете, что таким способом показываете свое переживание, заботу. А мужчина воспринимает это как недоверие и контроль. Таким образом вы будто говорите ему, что не верите, что он справится самостоятельно.

Мужчина должен видеть, что вы верите в него.

Постоянное желание проверить и проконтролировать вызывает в мужчине раздражение. И когда он срывается, получается ссора. Женщина не понимает причины, а потому обижается на казалось бы беспричинную агрессию со стороны избранника.

Стрессовая ситуация

Когда в жизни случаются проблемы, будь то нападки начальства на работе или бытовая ссора с близким человеком, прекрасный пол в первую очередь делится переживаниями с тем, кому доверяет - подругой, матерью, сестрой. Так кажется, что проблема становится не такой уж большой, слушатель утешит или даст дельный совет.

У мужчин так не принято. Если у них возникают какие-то проблемы, чаще всего они предпочитают провести некоторое время в одиночестве, обдумывая проблему и выискивая пути ее решения. Или же как минимум отвлечься от мыслей о проблемах и морально от всего отдохнуть.

Дайте мужчине возможность побыть наедине с собой и он будет бесконечно вам благодарен.

В такой ситуации не стоит пытаться разговорить супруга. Дайте ему время побыть в одиночестве, и он расценит это как наивысшее понимание и заботу с вашей стороны.

Важно! Если мужчина все же решит спросить у вас совета в той или иной ситуации это может означать наивысшую степень доверия и уважения к вам.

Мужчины обращаются за советом друг к другу очень редко - только в тех случаях, когда действительно чувствуют, что сами справиться просто не смогут, и испытывают уважение к другому, его опыту и знаниям.

Ощущение одиночества в отношениях

Постоянное внимание со стороны любимого мы воспринимаем как проявление чувств. Но мужчинам нужно больше свободы действий, поэтому для них привязанность - это волнообразное проявление их отношения к избраннице.

Вы наверняка замечали, что временами ваш мужчина эмоционально отдаляется от вас, иногда даже не стремится к новым встречам. А через время снова возвращается и окружает своей любовью.

Мужчинам важно проводить некоторое время наедине с собой, чтобы восстановить свои границы. Есть и другие причины, по которым мужчина иногда становится холоднее.

Если в ваших отношениях ослабла теплота чувств - не пугайтесь. Это временная пауза. Как правило, через время мужчина начинает тянуться с еще большей силой к своей возлюбленной. Конечно, если вы способны пережить спокойно его охлаждение.

Освободившееся время можно провести с пользой и для себя - встретиться с подругами, вспомнить старые увлечения или просто посмотреть свободным вечером хороший фильм. Первое время будет не просто. Вас так и будет подмывать раскачать мужчину на чувства. Вы будете страдать, залипать, требовать, ждать… Много чего у вас пойдет в ход. Но если вы продержитесь 3 дня, то сила вашего желания ослабнет и вы сможете потихонечку переключиться на себя.

Не бойтесь периодического душевного охлаждения любимого к вам, это естественная потребность всех представителей сильного пола.

Определенность и точность

Самое явное различие мужчин и женщин - это наш взгляд на мир.

Для представительниц прекрасного пола жизнь - это чувства, эмоции, ощущения.

жизнь - это чувства, эмоции, ощущения. Мужской мир - это расчет, точность, прямолинейность.

Мужчина не понимает женских намеков, потому что воспринимает факты. Если он не понимает вас - значит, вы плохо объяснили ему свои мысли, дали неточные “инструкции”, неясно сказали о желаемом. Если вы хотите, чтобы ваши отношения были наполнены взаимопониманием, не используйте в общении с ним намеков на желаемое. Ваш избранник лучше поймет вас, если вы прямо скажете ему о том, чего хотите.

Недопонимание часто становится причиной необоснованных обид со стороны женщины. Вы начинаете считать его бесчувственным и глупым. А партнер думает, что вы не знаете, чего хотите, и своими претензиями просто “пилите” и “выносите мозг”.

Решение проблем

Так сложилось, что мужчинам важно чувствовать себя ведущим, лидером. И поэтому самые важные решения в отношениях им жизненно необходимо принимать самостоятельно.

Дайте своему мужчине эту возможность - почувствовать себя важным и значимым для вас. Это одна из составляющих взаимопонимания в отношениях.

А порой женщине важно, чтобы мужчина признал её значимость в отношениях. Из раза в раз, повторяя “ну я же говорила”. Мудрая женщина может направить мысли мужчины в сторону определенного решения, но никогда не будет решать за него и указывать на то, что именно она дала ему этот совет. Вера в его выбор дарит силы и желание двигаться вперед, быть ответственным.

Конечно же, как и все люди, он может однажды ошибиться и принять неверное решение. Но не стоит его попрекать этим. Женщинам в порыве эмоций свойственно при ссорах напоминать мужчине о его ошибках, чтобы сделать ему больнее. Не нужно этого делать, он и сам осознает свою вину. А такой эмоциональный удар со стороны любимого человека может сильно ранить. У него включится защитная реакция, и он начнет перекладывать ответственность за свои поступки на окружающий мир.

Так бывает тогда, когда женщина не в силах переживать боль, она сразу же стремится вернуть полученную боль мужчине. А нам, женщинам нужно уметь переваривать боль, и только в таком виде возвращать близким. Никто не говорит, что нужно молчать и терпеть. Нужно говорить, безусловно, но только тогда, когда вы переспите с этой болью и сможете спокойно говорить о ней.опубликовано econet

Автор Ирина Гаврилова Демпси

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