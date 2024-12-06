Как понять, каким желаниям нужно следовать?

Слушать свое сердце надо уметь. Как разобраться в природе собственных желаний? Возможно они родились вследствие обиды, уязвленного самолюбия или даже стремления к мести. Истинные желания полны добра, так как свободны от всего наносного, побочного, ненужного.

Чтобы сделать выбор, необходимы силы и много душевного труда, понимание того, что тебе нужно, чего ты хочешь. Следование своему "хочешь" — это следование себе, но только в том случае, если это истинное "хочешь", исходящее из интимной глубины нашего сердца.

Настоящие человеческие желания полны добра

Иногда, наверное, у человека может возникнуть желание сделать что-нибудь не очень благовидное (отомстить, отчитать, наказать и т. п.), почему нет? Но в эту минуту спросите у себя (только честно!), хотите ли вы этого по-настоящему или, может быть, это просто блажь, плод уязвлённого самолюбия, компенсация каких-то нереализованных чувств, следствие каких-то подсознательных комплексов или что-то ещё в этом роде?

Если эти желания истинные, глубокие, добрые по своей сути, их нечего опасаться и им нужно следовать. Когда вы сознаёте свои истинные желания, вы заручаетесь их силой. Настоящие человеческие желания полны добра, ведь каждый человек по сути своей хорош. Я догадываюсь, что об этом каждый знает по себе.

Да, случается всякое, да, и психическое, и социальное здоровье может быть подорвано, но суть человеческая, душа его всегда есть, и она всегда хороша. А коли так, то и желания, из неё исходящие, — это наши ценность и сила.

Можем ли мы ждать душевного здоровья от душевной слабости?

Если мы — это наши истинные желания (а к ним относятся любовь, взаимность, чувство защищённости и др.), то, отвечая на эту (или подобную ей) провокацию, отвечая на зло насилием, мы отступаем от своих основ, от самих себя.

Если не будет мира в душе, то и тело не будет здорово. А разве будет мир в душе, если мы подавляем свои истинные желания? Все мы знаем, что нельзя заставить полюбить, делать добро через силу, из мерзкого создать приятное. Но пытаемся, причём очень!

Правда, без видимых результатов, что, впрочем, не странно. А вот реальное, уже существующее добро, любовь и радость мы не замечаем, не хотим замечать. Мы в себе-то этого не видим, а в других и подавно.опубликовано econet

Автор Курпатов Андрей («Счастлив по собственному желанию. Универсальные правила»)

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