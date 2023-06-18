Как понять, что вы уже "залипли" на этом мужчине: всего один признак

Как добиться того, чтобы ваши новые отношения развивались гармонично и были перспективными, подскажет психолог в этой статье...

В начале отношений с мужчиной женщинам очень важно понимать, когда все идет естественным путем и без эмоциональных зависимостей с их стороны, а когда они уже просто теряют себя и связь с реальной действительностью, со своей предыдущей интересной и насыщенной жизнью и со своими друзьями, что может очень навредить развитию отношений, особенно на их начальной стадии.

Если вы постоянно ждёте...

Проще говоря, женщинам нужно уметь вовремя определять "залипли" ли они уже на этом мужчине или нет? Поставили ли они его уже в центр всей своей жизни или нет? Это действительно очень важно. Ведь именно от этого зависит, как же сложатся ваши отношения в дальнейшем и сложатся ли они вообще? Кроме этого, важно еще и не упустить этот момент из-за того, чтобы со временем вы просто не потеряли себя в процессе этого самого "залипания".

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Так вот, как это можно быстро и легко определить. Важнейшим признаком того, чтобы вы уже конкретно "залипли" на вашем мужчине являеться то, что вы теперь постоянно его ЖДЕТЕ. Что здесь имеется ввиду? Просто понаблюдайте за собой в течение дня и вы увидите, сколько раз, независимо от того, чем бы вы ни занимались, вы ловите себя на мысли об этом мужчине.

Если вы постоянно ждете от него звонков, сообщений, если вы просто постоянно ждете его или хотя бы на какие-то вести от него и все никак не можете сосредоточиться на том, что вы делаете, даже если ранее эти занятия приносили вам большое удовольствие, или, например, если на работе у вас все валится из рук - то это и есть верный признак того, что вы уже "залипли" на этом мужчине, и с этим срочно нужно что-то делать.

Поэтому, милые мои женщины, если вы понимаете, что живете в "режиме ожидания" вашего мужчины и даже не строите никаких планов, ведь вдруг он позвонит и куда-то вас пригласит, то вам нужно любыми путями вернуть себе свой «локус контроля» и обратить свое внимание прежде всего на самих себя, а уже потом на мужчину.

Рекомендую вам начать с того, чтобы снова начать заниматься делами, которые раньше приносили вам столько радости и удовольствия, или найти то, что по-настоящему вас вдохновляло, и я сейчас не о мужчине говорю. В вашей жизни должно быть что-то действительно важное для вас и кроме него.

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Восстановите равновесие в ваших отношениях, и в этом вам помогут интересные хобби и увлечения, встречи с друзьями и путешествия. И вот тогда у вас просто не останется времени целыми днями гипнотизировать свой телефон в ожидании такого заветного звонка.

А вот когда этот звонок все же прозвучит, то это будет лишь приятным бонусом к вашей и без того интересной жизни. Ну а если даже звонка и не будет - тоже ничего страшного, ведь у вас еще полно интересных дел. И вот в таком случае вам уж точно не грозит никакое "залипания", но зато вас ждут приятные и гармоничные отношения с интересным и достойным мужчиной.опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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