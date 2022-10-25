Как помочь подростку повысить самооценку?

Подростковый период - время, когда происходит самоидентификация. Характерной чертой этого этапа является заниженная самооценка и переживания по поводу своей внешности. Подросток нуждается в поддержке близких людей, их мудром руководстве.

В возрасте 11-16 лет каждый ребёнок переживает непростой период - пубертат. Он сопряжен с некоторыми сложностями в самоидентификации. Подросток может проявлять чрезмерную критичность по отношению к своему внешнему виду. В силах родителей помочь ему обрести уверенность!

Самооценка необычайно важна для подростка

Один раз мама подростка спросила меня: «Как сделать так, чтобы пубертатный период прошёл вообще безболезненно?». Я не стал лукавить и сказал, что это невозможно. Главная цель пубертата заключается в том, чтобы ребёнок мог сепарироваться от родителей. Это своего рода кризис, который в любом случае будет сопровождаться некоторыми сложностями. Самое лучшее, что вы можете сделать в этот период, принять всё как данность.

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Одна из задач подросткового возраста - самоидентификация. Она часто сопровождается заниженной самооценкой и комплексами, связанными с внешностью. Хочу предупредить родителей сразу: не стоит в общении со своим подростком использовать формулировки вроде:

«Да нормально ты выглядишь»

«Ничего критичного в двух прыщах на лице нет»

«Внешность - не самое главное»

Эти фразы нисколько не помогают ребёнку, более того, они могут навредить ему. Обесценивая переживания подростка, вы еще больше увеличивает дистанцию между вами.

«Мама постоянно говорила мне, что фигура - не самое главное в девушки. В свои 17 лет я весила 60 кг и очень комплексовала по этому поводу. Но реальной поддержки от мамы так и не получила», - говорит Алина.

Хотите лучше понять своего подростка - вспомните себя в пубертате. Наверняка у вас была масса комплексов и переживаний, касающихся своего отражения в зеркале.

Чтобы вывести подростка на душевную беседу и узнать, о чём он переживает, важно создать благоприятные условия для искренности. Научитесь просто слушать, не комментируя монолог подростка. Попытайтесь не давать оценку его словам и поступкам. Позвольте ему просто выговориться.

«Когда мне было 15, начался самый яркий этап подросткового периода. Прыщи, комплексы по поводу внешности, постоянное сравнивание себя с другими. Моя мама тогда поступила очень мудро. Она не стала мне внушать то, что мои проблемы не важны. Она просто слушала», - говорит Валентина

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Если ваш ребёнок говорит, что ему не нравится его гардероб, не стоит переубеждать его в обратном. Пойдите навстречу, предложите прикупить пару новых вещей, изменить имидж. Готовность родителя поддержать любые изменения в своём ребёнке, дорогого стоит.

Поймите, ваше чадо, так или иначе, столкнется с переживаниями по поводу своего отражения в зеркале. Вы не сможете предотвратить это. Поэтому просто будьте понимающим и надежным родителем, которому ребёнок может искренне выразить свои волнения.опубликовано econet.ru

Автор Ахмедов Илья

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