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Как полюбить свое тело: 4 упражнения

Автор: Econet 26 декабря 2023 13612
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Как вы относитесь к своему отражению в зеркале? Оно вас огорчает, оставляет равнодушным или откровенно раздражает? Четыре упражнения зеркальной терапии помогут принять свою внешность, разовьют осознанность и благотворно подействуют на ваше отношение к себе. Попробуйте!

Как полюбить свое тело: 4 упражнения

Наверно, нет на свете человека, который бы не мечтал что-то (ну хотя бы самую малость) исправить в своем внешнем облике. А вы знаете, что рассматривать себя в зеркале может быть полезным? Это подтвержденная на практике терапия для коррекции пищевого поведения. Предлагаем 4 так называемых «зеркальных» упражнения для принятия собственного тела. Вам понадобятся: пустое помещение, секундомер, время и спокойствие. Данные упражнения помогут принять себя и развить осознанность, усовершенствовать образ тела (восприятие эстетики и привлекательности) и принятие своего тела.

Зеркальная терапия

Искажения образа тела зачастую связаны с изменениями пищевого поведения. Доказано, что лица, отрицательно относящиеся к собственному телу, показывают повышенную вероятность нарушений нормальных пищевых привычек. Отрицательная реакция на свое тело может проявляться в «неузнавании» собственной персоны на фотографических снимках, отрицательном эмоциональном реагировании на свою внешность при просмотре видеокадров или лицезрения себя в зеркале.

Специалисты проводили измерения физиологических показателей (пульс, электропроводимость кожи). Чем хуже человек сам себя воспринимал, тем ярче проявлялось физиологическое реагирование на свою внешность на видеокадрах или в зеркале.

Как полюбить свое тело: 4 упражнения

Это может показаться странным, но зеркальная экспозиция (ЗЭ) – довольно результативный и обоснованный наукой метод улучшения образа тела. ЗЭ предполагает рассматривание и описание различных деталей тела. ЗЭ делает более позитивным восприятие тела и нормализует пищевое поведение. Помимо всего прочего, ЗЭ на сегодняшний день принимается как важный инструмент для работы с пищевыми нарушениями. 

Суть метода заключается не только в том, чтобы пассивно рассматривать себя. Важно одновременно принимать красивую осанку, свободную, динамичную позу вместо сжатой. Это делает результаты восприятия намного лучше. 
Когда мы сосредотачиваем внимание на себе, на своей позе – это укрепляет контакт с действительностью, превращает представления о себе в более реалистичные и более здоровые, адекватные.

4 «зеркальных» упражнения на принятие собственного тела

1. Осознанное зеркало

Правила выполнения достаточно просты. Человек становится перед зеркалом большого формата во весь рост. Включает секундомер и просто рассматривает себя.

Нажимает стоп, как только в голове возникает отрицательная оценочная мысль. Второй подход делается на следующий день.

Цель: осознанное рассмотрение: без оценок, в данном моменте, целенаправленно.

  • Без оценок – человек наблюдает, но не оценивает.
  • В данном моменте - не рефлексирует, не вспоминает, а отмечает, что видит сейчас. 
  • Целенаправленно - фиксирует внимание и не позволяет ему рассеиваться. 

Специфика выполнения упражнения: можно не хвалить себя, просто принимать таким, каков вы есть. Важны внимательность и осознанность к себе. Если вы заметили, что вам стало скучно или мысли рассеиваются –вернитесь к действиям на принятие собственного тела. Ваша цель: провести по меньшей мере пять минут без критических, отрицательных мыслей о своем теле.

2. Зеркало и вес

Еще один способ: отыскать телесные маркеры вашего веса. Это может быть визуальная видимость вен (как просвечивают вены сквозь кожу), толщина складки на коже, глубина складок, морщин и борозд на теле, растянутость, рыхлость… и прочие внешние признаки. Смысл заключается в том, чтобы видеть динамику массы тела в зеркальном отражении, а не на стрелке весов. 

3. «Городское» отражение 

Идете весенним погожим днем по городу? Отмечайте, фиксируйте свою реакцию, когда вдруг видите собственное отражение в витринах магазинов, стеклах, зеркалах. И тут задача остановить негативную реакцию «о боже, какая я толстая» на нейтральное «да это я!», и далее добиться реагирования типа «о, да я очень даже классная». Тренироваться можно везде, где вам встретятся ваши отражения, это замечательная практика, которая дает возможность настроить себя на принятие своего тела.

Как полюбить свое тело: 4 упражнения

4. Поменьше маленьких зеркал для лица

Маленькие, карманные зеркальца для лица смещают фокус вашего внимания и нарушают гармоничный образ всего тела. Вы начинаете уделять чересчур много внимания именно лицу, не принимая во внимание тело. 
Полезный совет: если есть такая возможность, смотритесь почаще в зеркало во весь рост. А маленькое зеркальце подойдет, если требуется подкрасить губы или припудрить носик.

Такие несложные упражнения помогут вам научиться позитивно воспринимать собственную внешность, даже если вы не звезда Голливуда.

Тренируйтесь, отнеситесь по-новому к своему внешнему облику. Помните, что ваш критический взгляд на себя окружающие могут и не разделять (даже наоборот). Все потому, что мы к себе необъективны. Так давайте научимся принимать собственную (пусть и несовершенную) внешность позитивно, дружелюбно, без излишней критики.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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