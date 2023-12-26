Как полюбить свое тело: 4 упражнения

Как вы относитесь к своему отражению в зеркале? Оно вас огорчает, оставляет равнодушным или откровенно раздражает? Четыре упражнения зеркальной терапии помогут принять свою внешность, разовьют осознанность и благотворно подействуют на ваше отношение к себе. Попробуйте!

Наверно, нет на свете человека, который бы не мечтал что-то (ну хотя бы самую малость) исправить в своем внешнем облике. А вы знаете, что рассматривать себя в зеркале может быть полезным? Это подтвержденная на практике терапия для коррекции пищевого поведения. Предлагаем 4 так называемых «зеркальных» упражнения для принятия собственного тела. Вам понадобятся: пустое помещение, секундомер, время и спокойствие. Данные упражнения помогут принять себя и развить осознанность, усовершенствовать образ тела (восприятие эстетики и привлекательности) и принятие своего тела.

Зеркальная терапия

Искажения образа тела зачастую связаны с изменениями пищевого поведения. Доказано, что лица, отрицательно относящиеся к собственному телу, показывают повышенную вероятность нарушений нормальных пищевых привычек. Отрицательная реакция на свое тело может проявляться в «неузнавании» собственной персоны на фотографических снимках, отрицательном эмоциональном реагировании на свою внешность при просмотре видеокадров или лицезрения себя в зеркале.

Специалисты проводили измерения физиологических показателей (пульс, электропроводимость кожи). Чем хуже человек сам себя воспринимал, тем ярче проявлялось физиологическое реагирование на свою внешность на видеокадрах или в зеркале.

Это может показаться странным, но зеркальная экспозиция (ЗЭ) – довольно результативный и обоснованный наукой метод улучшения образа тела. ЗЭ предполагает рассматривание и описание различных деталей тела. ЗЭ делает более позитивным восприятие тела и нормализует пищевое поведение. Помимо всего прочего, ЗЭ на сегодняшний день принимается как важный инструмент для работы с пищевыми нарушениями.

Суть метода заключается не только в том, чтобы пассивно рассматривать себя. Важно одновременно принимать красивую осанку, свободную, динамичную позу вместо сжатой. Это делает результаты восприятия намного лучше.

Когда мы сосредотачиваем внимание на себе, на своей позе – это укрепляет контакт с действительностью, превращает представления о себе в более реалистичные и более здоровые, адекватные.

4 «зеркальных» упражнения на принятие собственного тела

1. Осознанное зеркало

Правила выполнения достаточно просты. Человек становится перед зеркалом большого формата во весь рост. Включает секундомер и просто рассматривает себя.

Нажимает стоп, как только в голове возникает отрицательная оценочная мысль. Второй подход делается на следующий день.

Цель: осознанное рассмотрение: без оценок, в данном моменте, целенаправленно.

Без оценок – человек наблюдает, но не оценивает.

В данном моменте - не рефлексирует, не вспоминает, а отмечает, что видит сейчас.

Целенаправленно - фиксирует внимание и не позволяет ему рассеиваться.

Специфика выполнения упражнения: можно не хвалить себя, просто принимать таким, каков вы есть. Важны внимательность и осознанность к себе. Если вы заметили, что вам стало скучно или мысли рассеиваются –вернитесь к действиям на принятие собственного тела. Ваша цель: провести по меньшей мере пять минут без критических, отрицательных мыслей о своем теле.

2. Зеркало и вес

Еще один способ: отыскать телесные маркеры вашего веса. Это может быть визуальная видимость вен (как просвечивают вены сквозь кожу), толщина складки на коже, глубина складок, морщин и борозд на теле, растянутость, рыхлость… и прочие внешние признаки. Смысл заключается в том, чтобы видеть динамику массы тела в зеркальном отражении, а не на стрелке весов.

3. «Городское» отражение

Идете весенним погожим днем по городу? Отмечайте, фиксируйте свою реакцию, когда вдруг видите собственное отражение в витринах магазинов, стеклах, зеркалах. И тут задача остановить негативную реакцию «о боже, какая я толстая» на нейтральное «да это я!», и далее добиться реагирования типа «о, да я очень даже классная». Тренироваться можно везде, где вам встретятся ваши отражения, это замечательная практика, которая дает возможность настроить себя на принятие своего тела.

4. Поменьше маленьких зеркал для лица

Маленькие, карманные зеркальца для лица смещают фокус вашего внимания и нарушают гармоничный образ всего тела. Вы начинаете уделять чересчур много внимания именно лицу, не принимая во внимание тело.

Полезный совет: если есть такая возможность, смотритесь почаще в зеркало во весь рост. А маленькое зеркальце подойдет, если требуется подкрасить губы или припудрить носик.

Такие несложные упражнения помогут вам научиться позитивно воспринимать собственную внешность, даже если вы не звезда Голливуда.

Тренируйтесь, отнеситесь по-новому к своему внешнему облику. Помните, что ваш критический взгляд на себя окружающие могут и не разделять (даже наоборот). Все потому, что мы к себе необъективны. Так давайте научимся принимать собственную (пусть и несовершенную) внешность позитивно, дружелюбно, без излишней критики.опубликовано econet

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