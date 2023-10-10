Как похвала делает ребёнка успешным и счастливым

Похвала для ребенка очень много значит. Она дарит крылья и уверенность в себе. Поэтому родители могут помочь ребенку стать успешным. Скольких талантов не узнал мир только потому, что в начале жизненного пути их никто не поддержал, не подбодрил добрым словом...

Искренняя похвала взрослого может принести счастье ребёнку. Настоящее счастье и успех в жизни.

Ценность искренней похвалы

Сердечная похвала - это благословение.

Это указание на Путь Судьбы.

Это неисчерпаемый ресурс энергии на всю жизнь.

Вот что такое сердечная похвала, когда хвалят за хорошее искренне и безусловно.

Ребёнку, как говорят учёные, на одно критическое замечание необходимо четыре положительных. Но на самом деле детей критикуют в десять раз чаще, чем хвалят. Доброе дело, правильный поступок, хорошие способности не особо замечают и отмечают. А ошибки и шалости замечают немедленно и ругают за них.

Похвала - это истинное благословение, хотя иногда родитель или другой взрослый об этом не думают. Просто хвалят. Но в этот момент определяют судьбу ребёнка и делают его успешным.

Американский художник Джонатан Уэст жил в 18 веке был одним из десяти детей в семье содержателя таверны. Трактирщика, проще говоря. Родителям надо было добывать хлеб насущный; поди-ка прокорми такую ораву детишек! И в педагогике родители не разбирались…

Однажды маленького Джонатана оставили дома одного с сестричкой Сэлли. Мальчик нашёл бутыли с цветными чернилами, вот здорово! И решил нарисовать портрет сестренки. Можно только представить, во что превратилась кухня, где творил маленький художник! Дайте пятилетнему мальчику несколько больших бутылей с чернилами, разрешите ими рисовать, - и увидите сами…

Мама пришла домой и увидела весь цветной разгром. Но она не стала ругаться. Это удивительно для 18 века, но мама взяла лист бумаги с портретом и воскликнула: «смотри-ка, да это же Сэлли!». Мол, какой отличный портрет!

Уэст стал известнейшим художником Америки. Близким другом Бенджамина Франклина. Одним из основателей Американской академии художеств. Король Георг назначил Уэста историческим живописцем с жалованьем 1000 фунтов стерлингов! Уэста называли «американским Рафаэлем». А за портреты его кисти готовы были платить огромные деньги, - очень ему портреты удавались.

А все началось с восклицания уставшей мамы, у которой было десять детей, таверна, масса проблем и маловато денег, - «смотри-ка, да это же Сэлли!»…

Сам художник вспоминал эту историю. Похвала определила его путь и успех на этом пути. Похвала самого значимого человека - родительницы.

Похвала - это благословение. И надо чаще искренне хвалить ребёнка.

И взрослого - тоже…опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

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