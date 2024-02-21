Как побороть тревогу и страх: парадоксальные методы

Главный парадокс БОРЬБЫ С ТРЕВОГОЙ И СТРАХОМ может состоять в том, чтобы не противиться этому состоянию. Мы привыкли противодействовать, использовать свои ресурсы, чтобы победить беспокойство и страх. А, может, имеет смысл расслабиться и отказаться от этой борьбы?
Как не утонуть в тревоге? Только используя жизненный опыт и парадоксы тревоги и страха, которые я познал работая в качестве антипанитолога. Знаете способ плыть по реке в кромешной темноте и не испытывать страх утонуть и тревогу за будущее?
Я испытал парадоксальный прием побороть тревожность почти 35 лет назад.
Мне тогда было 16 лет, мы возвращались с дискотеки и не заходя домой отправились купаться - ночью вода в реке с китайским названием Суйфун у села Фадеевка как парное молоко.
Для справки "Суй" - река, "Фун" - смерть, Суйфун - река смерти, с двойным дном и сильным течением.
Итак, мы поплыли купаться в глубоком месте, на яме. И когда заплыли на середину нас ждал неприятный сюрприз - Луна спряталась за тучу и наступила кромешная темень.
Меня помню охватил панический ужас, я заметался - не зная куда плыть и понимая, что если поплыву вдоль реки, то могу не доплыть - сил не хватит.
Прошла минута, может быть две - тревога не покидала, а на яме течение почти нет, вернее оно незаметно для тела, до ближайшего переката где воды по колено километр не меньше. Что делать?
И тогда один из нас предложил парадоксальное спасение - расслабиться и не плыть никуда.
Отдаться течению, пусть и невидимому для глаз, просто поддерживая тело наплаву. Я лег на спину и прикрыв глаза просто подгребал под себя - вслед за расслабленным телом тревога постепенно отпускала меня.
Прошло минут 15, может меньше, но они показались вечностью. Сперва я услышал шум сильного течения, а затем тело поволокло по перекату.
Так мы остались живы именно потому что отказались от борьбы. Парадокс, правда?
Приведу несколько приемов парадоксального избавления от тревоги.
Сразу оговорюсь. Как и в примере выше - никакой борьбы - написал для красного словца.
Какие еще парадоксальные методы борьбы с тревогой вы знаете?опубликовано econet
Автор Молярук Александр
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий