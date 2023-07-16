Стремление к сладкому - это не просто желание побаловать себя чем-то вкусненьким. Сладкое и мучное считается енергетической пищей, при употреблении которой происходит быстрый выброс энергии. Почему многие люди так нуждаются в этом? Если нет любви, человеку необходимо буквально «выжать» из своего тела радость.
Многих людей мучит вопрос: «Как победить тягу к сладкому и мучному?» Действительно, нам часто бывает трудно отказаться от этих, казалось бы, безобидных маленьких удовольствий жизни. Но сладкое и мучное не только способствуют набору лишнего веса, эти продукты наносят вред здоровью.
Что происходит в организме, когда человек употребляет что-то сладенькое? Здесь связаны наша психология и биохимические процессы.
Сладкое – это самая легкая энергия. Когда мы едим сладкое, тут же наша поджелудочная железа выделяет инсулин и происходит быстрый выброс энергии. То же самое наблюдается и с употреблением мучной пищи. Все это высокоэнергетическая еда. А при выбросе энергии мы имеем ощущение счастья.
Это типичная схема преступника. Такие антисоциальные личности как вор, негодяй, убийца имеют крайне мало любви в своей душе. А именно любовь дарит ощущение радости и счастья, так как человек при этом отдает свою энергию. И если в душе любви нет, человеку необходимо буквально «выжать» из своего тела радость. Каким путем это возможно сделать? Тут на помощь приходят пагубные привычки или пороки: азартные игры, наркотики, спиртные напитки, переедание, секс, курение. Все это в конечном итоге заставляет организм человека выделять энергию.
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Если у вас имеется увлечение сладким, это значит, что налицо дефицит любви в душе. Когда человек необычайно ревнивый, депрессивный, он непременно «сидит» на сладком, спиртных напитках и прочих «допингах». Как же быть? Можно ли избавиться от постоянного стремления съесть что-то сладкое?
Вот несколько шагов
Но главное, если в человеке не любви, он будет просто хаотично бросаться от одного вида деятельности к другому. Поэтому, в первую очередь важно научиться любить. Когда возникает ощущение любви, энергия, которая выделяется в организме, в разы масштабнее, тоньше, качественнее, чем при использовании суррогатов удовольствия и счастья в виде вредных привычек.
Поэтому, когда ваша рука потянется за очередным пирожным, задумайтесь. Вам одиноко? Грустно? Отыщите в своем сердце любовь. Направьте энергию в созидательное русло, а не на временные удовольствия. И тогда ваша жизнь начнет постепенно меняться. А в один прекрасный день вы заметите, что вам уже не хочется сладкого так как раньше.опубликовано econet
по лекции Сергея Лазарева
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Источник: https://econet.kz/
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