Как по признанию в любви понять истинное отношение к вам: 6 вариантов

✅Как по признанию в любви можно понять как человек к вам относится и как у него планы в отношении вас? Объясняет психолог Виктория Кирста.

Иногда признания в любви, которые казалось бы, так романтично звучат, на самом деле могут скрывать за собой совсем иной смысл и вовсе не являются такими уж романтичными, как может показаться на первый взгляд. И очень часто после того, как вам признаются в чувствах или когда это сделаете вы, можно понять истинное отношение и восприятие партнерами друг друга.

Хотите узнать как к вам относится партнер – послушайте внимательно его признание в любви

Здесь важно только вслушаться и сделать правильные выводы, чтобы хотя бы приблизительно понимать, что вас может будет ждать в дальнейших отношениях с вашим любимым человеком.

1. «Ты единственный смысл моей жизни, я пропаду без тебя, как же я тебя люблю»

Если вы слышите такое признание в любви, то вас должно это очень сильно насторожить. Я, конечно понимаю, что приятно чувствовать себя "смыслом чьей-то жизни", но в основном такими словами признаются в чувствах уже эмоционально зависимы от вас люди. Или люди с очень низкой самооценкой и без собственной жизни.

Поэтому хорошо подумайте перед тем как связывать свою дальнейшую жизнь с таким человеком, ведь он постоянно будет требовать от вас доказательств вашей любви к нему, будет стараться заполнить собой все ваше пространство и время и просто будет "душить" вас своей навязчивой любовью.

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2. «Мне от тебя ничего не нужно. Просто позволь быть рядом и любить тебя»

Да, звучит действительно очень романтично и бескорыстно. Но и здесь не все так просто. На самом деле, и этому человеку также что-то нужно от вас, ведь каждый, кто вступает в отношения имеет какие-то свои потребности, которые он хочет удовлетворять в этих отношениях. Но сейчас этому человеку действительно может казаться, что ему достаточно просто того, что вы позволить ему себя любить и быть рядом. Но если вы не можете ответить ему такой же сильной взаимностью и не уверены в своих чувствах к нему, то не соглашайтесь связывать свою жизнь с этим человеком. Ведь вы сломаете эту жизнь и себе, и ему.

Рано или поздно ваш партнер все равно уже просто не сможет довольствоваться только тем, что вы просто рядом и «позволяете» ему любить себя - он захочет взаимности. И если вы не сможете ему ее дать, то он может попытаться «взять» ее у вас силой, ведь он будет искренне считать, что за столько лет уже «заслужил» ее по праву. Поэтому, как вы понимаете, это все может очень плохо кончиться, даже тем, что ваш партнер станет вашим тираном, а вы - его жертвой.

3. «Еще никто и никогда не делал для меня столько всего и не любил меня так как ты. Знаешь, мне кажется, я тоже тебя люблю»

А это уже другая крайность той самой безответной любви. То есть, на самом деле ваш партнера не очень-то вас и любит, если любит вообще. Он еще не уверен в этом до конца, но ему очень нравится, как любите его ВЫ. Поэтому он, не желая это все потерять, тоже говорит вам, что любит вас. Но здесь получается как будто вы просто наконец-то "заслужили" и "выстрадали" его любовь к вам, а так быть не должно. Ведь вы оба должны что-то делать друг для друга, чтобы ваши отношения гармонично развивались.

Поэтому, скорее всего, «любить» вас будут только до тех пор, пока вы будете и дальше стараться и делать все возможное и невозможное для вашего партнера. Ведь, по большому счету любит он не вас, а то, как ВЫ любите его. Он просто любит себя через вас и рядом с вами - это питает и поддерживает его самооценку на высоком уровне и ем от этого очень даже хорошо. А вот ваша самооценка будет резко снижаться, если вы и дальше будете все это продолжать.

4. «Я очень тебя люблю. Но любил бы еще больше, если бы ты ...» (похудела, устроилась на еще лучшую работу, изменила свой стиль одежды и т.д.)

Нет, не любит и скорее всего уже и не полюбит. Ведь вы или устраиваете человека такими, как вы уже есть, или нет, и тогда это уже точно не о любви. Это скорее о манипуляции, чтобы изменить вас под свой воображаемый "идеал" - не соглашайтесь на это, оно того не стоит. Ведь кто-то обязательно примет и полюбит вас именно такими, как вы есть.

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5. «Я все для тебя сделаю. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Я так люблю тебя, только стань моей»

Да, возможно, вас и любят, но вот вашу любовь пытаются купить, а вас просто присвоить себе. Такими признаниями часто бросаются довольно состоятельные мужчины, ведь они уверены, что все можно купить и даже любовь. Поэтому хорошо подумайте стоит ли соглашаться на эту золотую клетку? Ведь соглашаясь на такие условия вы можете не только больше ни в чем не нуждаться, но и со временем потерять свое право голоса и вообще превратиться просто в красивое "украшение" для вашего любимого мужчины, только и всего. А потом и вообще потерять для него всякий интерес.

Поэтому не слишком радуйтесь когда вас уверяют, что все для вас сделают и вы теперь можете вообще больше ни дня в своей жизни не работать. Всегда помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и расплата все равно рано или поздно придет. Поэтому старайтесь иметь собственный источник дохода и всегда оставаться свободной и независимой личностью.

6. "Я очень люблю тебя. Да, возможно, иногда нам будет непросто, но главное, что мы есть друг у друга и вместе мы со всем справимся"

Другими словами это признание звучит так: «Да, иногда нам бывает нелегко, бывает, что мы ссоримся и не всегда понимаем друг друга, но это жизнь, и это нормально. Ведь мы две разные уже сформировавшиеся личности со своими взглядами и мыслями. Но я полностью принимаю и люблю тебя такой, какой ты есть. Я хочу быть с тобой, но если в какой-то момент своей жизни ты захочешь идти уже без меня, то я приму твой выбор и буду его уважать. Конечно, я буду бороться и стараться ради наших отношений, и мне будет очень больно и сложно, если ты захочешь уйти, но я отпущу тебя, если таким будет твое окончательное решения. Но также я ожидаю и от тебя всего этого - поддержки, усилий, уважения к моим решениям и любви»

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Вот это и есть то признание в любви, которое говорит о настоящих чувствах к вам и, что очень важно, оно показывает трезвую оценку вашим партнером всей ситуации и возможных проблем в дальнейшем. Да, вам не обещают золотые горы, но обещают поддержку, принятие, заботу и любовь. И так же ждут этого и от вас. Это и есть гармоничные отношения, где каждый в здоровой и равноценной позиции, и где нет "подчиненного" и "управляющего", а это главное. Удачи вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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