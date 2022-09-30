Как перестать отталкивать от себя людей

Иногда случается, что при общении с другими людьми возникает «внутренний барьер», который мешает построить нормальные отношения с окружающими. Чтобы не отталкивать от себя людей необходимо научиться разрушать подобные «преграды» и о том, как это сделать вы узнаете из этой статьи.

Общение важно для каждого человека, но не менее важно научиться выстраивать с людьми доверительные отношения. Общение – это не только обмен информацией, это возможность прикоснуться к совершенно другому миру и иначе взглянуть на собственную жизнь, поскольку каждый человек является личностью со своей бездонной Вселенной. Учитесь быть открытыми, уметь не только слушать, но понимать и принимать других людей. Разрушайте все «барьеры» на пути к доверительному общению.

Как препятствия мешают открыто общаться с другими людьми?

Как часто вы говорите близким людям о том, насколько дорожите ими? Если «откровения» происходят крайне редко, то как другие смогут понять вас? Мы не знаем, о чем думают другие, и нас никогда не полюбят за наши мысли, важно то, что люди говорят друг другу.

Стиль общения некоторых людей напоминает поведение боксеров на ринге, где каждый держит дистанцию. Подумайте, приятно ли вам общаться с человеком, который:

никогда не называет вас по имени;

отводит взгляд;

избегает рукопожатий и в целом ведет себя отстраненно.

В таком случае может возникнуть ощущение, что вы находитесь на ринге и соперник отлично держит дистанцию. Аналогичные ощущения могут возникнуть, когда дистанция, напротив, «проламывается», к примеру, если собеседник постоянно хлопает вас по плечу или крутит пуговицу на пиджаке, это может быть расценено как навязчивость и явно не располагает к дружескому разговору.

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Мы также можем подсознательно отдалять от себя людей, если:

разговариваем повышенным тоном;

используем категорические формулировки;

в любом споре стараемся, чтобы последнее слова было за нами.

В данном случае собеседник, возможно, выслушает вас, но желания дружить у него точно не возникнет. С таким же успехом мы отталкиваем окружающих, когда сами занижаем свою значимость, если:

говорим слишком тихо, что собеседнику приходится прислушиваться;

стараемся не оказываться в местах большого скопления людей;

отказываемся находиться в центре внимания;

предпочитаем носить неброскую одежду, чтобы не выделяться из толпы.

Так мы собственными руками роем себе яму одиночества.



Как мы портим отношения с партнерами

Отношения с противоположным полом портятся по разным причинам, но всегда сохраняется одна закономерность – начало довольно бурное, затем происходит накопление отрицательных эмоций, переполнение этими эмоциями и окончательный разрыв отношений. Люди применяют разные способы, чтобы быть несчастными в отношениях:

недоговаривают, умалчивают о чем-либо;

оценивают партнеров и всегда считают правыми только себя;

не принимают интересов партнеров;

стараются во всем угодить, запуская тем самым программу уничтожения отношений, поскольку «потакание» часто противоречит личным желаниям и жить «на коротком поводке» становится невыносимо;

не умеют разговаривать откровенно и решать любые споры путем поиска компромисса.

Когда мы «закрываемся» и не хотим сами меняться, срабатывает психологическая защита – проще расторгнуть отношения, чем пытаться их сохранить. Чтобы не допустить такой ситуации необходимо:

давать выход негативным эмоциям, причем в совместном и спокойном общении с партнером;

не копить проблемы, а решать их по мере поступления;

не использовать обвинительные формулировки, а постараться понять чувства партнера;

не осуждать другого человека;

в сложных периодах, которые присутствуют у каждой пары, не отдаляться, а находить способы сближения.

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Как наладить контакт с окружающими

Чтобы избежать одиночества и не разругаться со всеми друзьями и знакомыми необходимо перестать манипулировать людьми. Вне зависимости от того, какие цели преследует манипулятор, его «выходки» по отношению к близким людям никогда не прощаются. Манипуляторы зачастую глубоко несчастные люди и причиной этого несчастья служит именно отсутствие близких отношений.

Также важно развивать коммуникабельность, то есть умение поддерживать любую тему разговора. Не у каждого развита коммуникабельность, но при этом каждый может быть общительным.

При общении с другими не следует избегать таких сложных тем, как ценности, смысл жизни, развитие личности и прочих. Не нужно бояться высказывать собственное мнение, но при этом необходимо научиться принимать чужую точку зрения. Общение – это искусство, а не просто техника. Если вы научитесь проявлять свою уникальность и при этом принимать собеседника со всеми его достоинствами и недостатками, тогда вы узнаете, что такое настоящая дружба. опубликовано econet.ru.

фото ©Julia Hetta

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