Как перестать комплексовать и переживать из-за возраста: 8 советов от психолога

Все хотят оставаться молодыми и активными. Но возраст действительно дарит массу преимуществ. Наши ценности меняются в сторону благополучия, саморазвития и гармонии. Мы перестаем уделять внимание пустым, ненужным вещам. Мы еще красивы и уже мудры. Мы знаем себе цену и умеем пользоваться собственными преимуществами.

Многим знакома эта тревога, эти комплексы и сомнения. «Накрыть» может и в 25, и в 30+, и в 40+, и в 65, и так далее. Кажется, что вокруг все больше и больше молодых, красивых, перспективных, наглых и смелых. Кто-то больше переживает из-за своего возраста в контексте неустроенных личных отношений или боится, что партнер /партнерша найдет себе кого-то моложе. Кто-то боится, что стал уже старый для карьеры или просто для кардинальных изменений в жизни. Кто-то просто не имеет того, что хочет, и винит в этом именно свой возраст.

Как избавиться от комплексов по поводу возраста

Почему так происходит?

Давят стереотипы, а окружение легко подхватывает эти стереотипы.

Есть личное ощущение возраста в конкретный момент, общий упадок сил, снижение самооценки.

Человек часто себя сравнивает с другими и недоволен этими сравнениями.

О бщая неудовлетворенность жизнью, переживание кризиса.

Неудовлетворенность какими-то сферами: отношения, карьера и пр.

Как перестать комплексовать, переживать и тем самым ухудшать себе жизнь?

Не смотреть на ситуацию с позиции комплексов, а настроиться на поиск адекватного подхода для себя

Не крутить в голове комплексы, а чаще себе задавать конструктивные вопросы:

Что самое лучшее я могу сделать для себя в этой ситуации?

Какая позиция сейчас самая разумная?

У вас комплекс из-за возраста или из-за того, что пока не имеете что-то конкретное?

Зачем делать акцент именно на возрасте. Хочется увеличить доход, хочется серьезных отношений, хочется другой статус и прочее? Вот и сосредоточьтесь на этом.

Тот, кто хочет – ищет возможности. Кто не хочет – ищет оправдания. Стереотип возраста в том числе может быть таким оправданием.

Принимать свой возраст

Не отрицать реальность. Вам именно столько лет в паспорте. Это цифра, это дата, она ваша.

Гораздо выгоднее не отрицать эту цифру, чем тратить энергию на то, чтобы это оспаривать.

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Прислушиваться к своему состоянию

Больше слушайте себя, распознавайте свое внутреннее состояние, ведите дневник эмоций.

Контакт с собой помогает чувствовать себя гармоничнее и принимать себя.

Осознавать свои сильные стороны

Четко знайте свои плюсы, сильные стороны. И в любой ситуации опирайтесь на них.

Понимать, что у вас есть будущее

Неважно, сколько вам сейчас десятков лет. У вас есть будущее, на которое вы можете повлиять. У вас есть набор ресурсов, которые вам помогут идти к желаемому.

Найти примеры, которые вас вдохновляют

Посмотрите на известных людей, на исторических личностей или просто на свое окружение. Есть ли тот, чья история вам импонирует? Например, человек в 70 открыл свой бизнес или поступил в институт. Или женщина, не стесняясь седины и морщин, выглядит шикарно и имеет много поклонников.

Вдохновляйтесь, набирайтесь силы и позитива от таких историй.

Понимать, что ум и опыт ценнее и дают больше в жизни, чем просто молодое тело

Да, молодое лицо и тело – это ценный ресурс, и в ряде случаев он может очень помочь. Но долгие отношения, карьеру, богатство, успех, гармонию и счастье на одной только молодости не построишь.

Ваш опыт, ваша мудрость – это ваш ресурс, ваша сила. И они не имеют срока годности.

Человек, знающий и принимающий себя, знающий жизнь, способный ориентироваться в разных ситуациях, имеющий ум, чтобы принимать верные решения, всегда себе устроит жизнь и получит желаемое при адекватной планке запросов.

Автор Бокарева Вера

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