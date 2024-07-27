Как отыскать своё счастье? Что говорит наука: 3 факта и 8 рекомендаций

Человек редко бывает абсолютно счастлив. Мы быстро привыкаем к хорошему и через время воспринимаем новое благо как норму. Какие шаги можно сделать навстречу своему счастью? Обрести гармонию и баланс помогут простые средства.
Мы постоянно гонимся за счастьем — мы все хотим, чтобы наше завтра было лучше, чем вчера и сегодня. Мы всегда хотим чего-то другого: другую погоду, получше работу, побольше квартиру и зарплату, чтобы нас ещё больше любили и уважали на работе… Но у жизни на всё свои планы, в т.ч. и на нас с вами. Именно поэтому нам никак не удаётся утолить свою «жажду прекрасного», даже если сегодня мы испили её «полной чашей».
Психологи даже придумали название этому феномену — «гедоническая адаптация».
Мы, человеки, имеем парадоксально свойство крайне быстро привыкать к «хорошему» и именно поэтому мы вечно хотим намного большего.
Мы стараемся, пыхтим и потеем, бежим всё быстрее, прикладываем серьезные усилия… но, увы, счастье всё время ускользает из наших объятий. Заставляя нас каждый день мечтать о более лучшем «завтра».
У бесконечной гедонистической «беговой дорожки», по которой мы с вами так активно бежим, есть свои «плюсы».
В частности, именно наше «шило в одном месте» в виде неуёмного желания «иметь больше» побудило наших доисторических предков вылезти из пещеры и придумать каменный топор, их потомки изобрели колесо и парус, позже появились паровозы и электричество, а потом человек полетел в космос…
Проблемы возникают лишь тогда, когда мы нарушаем баланс и гармонию жизни, позволив лишнее своим ненасытным желаниям.
Счастье «прячется» в самом пути.
Счастье — в самом процессе нашего путешествия к пункту назначения.
Наверняка, вы в этом неоднократно убеждались сами: когда получили долгожданное повышение по службе, или когда вам резко повысили зарплату, или когда вы купили дом своей мечты.
Приподнятое настроение от получения столь когда-то желанного достаточно быстро и бесследно улетучивается…
Кстати, ещё в 1970-х годов исследователи получили крайне неожиданный для них результат:
Они измеряли уровень счастья у выигравших в лотерею и попавших в аварию. Так вот, когда у испытуемых прошли их первоначальные эмоции (радость от выигрыша и шок от аварии), то они вернулись к своему первоначальному уровню счастья. И даже столь кардинально разные «по окрасу» события не смогли оказать заметного влияния на их самоощущение счастья.
Повторю ещё раз: счастье не в том, чтобы забраться на вершину горы.
Счастье кроется в самом процессе восхождения, в нашем новом опыте и новых переживаниях.
1. Поменяйте распорядок дня (дольше спите, больше гуляйте, запишитесь в бассейн и т.п.).
2. Чаще улыбайтесь — даже, если вам совсем не хочется этого делать (улыбка провоцирует выработку эндорфинов).
3. Делайте добрые дела (помогая другим людям и делая их даже чуточку счастливее, вы делаете счастливее и самих себя).
4. Читайте книги (это своеобразный «побег» из обыденности жизни и мини-путешествие в другие миры).
5. Найдите работу по душе (опирайтесь в профессиональном развитии на свои сильные стороны и врожденные способности).
6. Примите свои недостатки (и не сравнивайте себя с другими людьми).
7. Благодарите жизнь за любые мелочи (заведите «Дневник благодарности» и каждый день записывайте туда любые «чудеса», произошедшие в вашей жизни).
8. Любите и будьте любимы (создавайте новые и поддерживайте старые отношения — не обязательно близкие, достаточно просто приятельских).опубликовано econet
Автор Евстегнеев Александр
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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