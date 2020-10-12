Как отличить психопата от нарцисса, даже если вы не психолог

В статье вы узнаете, как женщине не психологу отличить партнёра нарцисса от партнёра психопата.

Нарцисс

Нарцисс имеет в своем арсенале 2 фазы: идеализация, когда жертва ставится на пьедестал. И обесценивание, когда жертва летит с пьедестала в ад. На стадии идеализации нарцисс очень настроен на жертву: предугадывает её желания, ему нравится ухаживать за жертвой, нравится её покорять и дарить своё внимание. Он показывает свои лучшие стороны (свою Персону, своё ложное Я), тратит на жертву свои ресурсы (время, деньги). Поэтому жертва уверена, что он такой прекрасный-добрый-щедрый на самом деле.

В отличие от психопата, нарцисс больше морально подавляет и унижает, нежели физически. Но очень тонко, скрыто и неявно. Жертва рядом с нарциссичным мужчиной будет только смутно ощущать, что "что-то идёт не так", но что именно?

Ведь он так галантен, уважителен к ней и харизматичен. Именно поэтому фаза обесценивания для жертвы нарцисса наступает всегда внезапно: ещё вчера в глаза глядел, а нынче - всё косится в сторону (с).

Девиз нарцисса в отношениях: мне с тобой хорошо, когда ты живёшь ради меня. Такие партнёры будут страстно желать, чтобы их жёны не работали, сидели дома и рожали детей, а так же растворялись в нём, служа ему и выполняя все пожелания.

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Психопат

Он отличается от нарцисса отсутствием фазы идеализации и большей не безопасностью. Психопат практически сразу говорит: ты ничего не стоишь, ты никто, от тебя одни проблемы; изменись сперва, тогда я буду с тобой.



Т.е, психопат изначально выказывает обесценивание по всем фронтам.

Он не строит из себя хорошего перед жертвой; ему не нужно её одобрение и похвала, как нарциссу. Ему всё равно, что вы о нём подумаете.

Интересы психопата примитивны: еда, сон, секс, материальные блага.

Психопат угрожает явно и открыто физическому здоровью жертвы.

Когда он рядом, жертва не чувствует себя в безопасности. Она боится за своё здоровье и (или) за свою жизнь. Бытовой психопат - это классический абьюзер, который будет придираться даже к тому, как жертва дышит и (или) ест.

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Девиз психопата в отношениях: мне с тобой плохо, но первым я от тебя не уйду. Не уйдёт, потому что ему нужна постоянная жертва рядом, над которой он может демонстрировать свою власть, высасывая, как вампир, все её ресурсы, нервы и силы. Многим бывшим жертвам мужей-психопатов требуется медикаментозная поддержка совместно с психотерапией.

Что общего?

Психопат и нарцисс - мастера по изменению реальности вокруг своих жертв. Их партнёрши в скором времени перестают верить себе и начинают воспринимать себя глазами абьюзеров: да, он прав: я никчёмная, ничего не умею, без него я умру, ну он же всё для меня делает...опубликовано econet.ru

Автор Яна Шеффер

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