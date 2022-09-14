Как отличить ПСИХОПАТА от нарцисса, даже если вы не психолог

В этой статье психолог расскажет о различиях в поведении нарциссичного и психопатичного партнёра.

А вы знаете чем отличается поведение в отношениях психопата и нарцисса? И что может быть между ними общего? Читайте в этой статье.

Отношения: психопат или нарцисс – в чем разница?

Нарцисс

Нарцисс имеет в своем арсенале 2 фазы: идеализация, когда жертва ставится на пьедестал. И обесценивание, когда жертва летит с пьедестала в ад. На стадии идеализации нарцисс очень настроен на жертву: предугадывает её желания, ему нравится ухаживать за жертвой, нравится её покорять и дарить своё внимание.

Он показывает свои лучшие стороны (свою Персону, своё ложное Я), тратит на жертву свои ресурсы (время, деньги). Поэтому жертва уверена, что он такой прекрасный-добрый-щедрый на самом деле.

В отличие от психопата, нарцисс больше морально подавляет и унижает, нежели физически. Но очень тонко, скрыто и неявно. Жертва рядом с нарциссичным мужчиной будет только смутно ощущать, что "что-то идёт не так", но что именно? Ведь ОН так галантен, уважителен к ней и харизматичен. Именно поэтому фаза обесценивания для жертвы нарцисса наступает всегда внезапно: ещё вчера в глаза глядел, а нынче - всё косится в сторону (с).

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Девиз нарцисса в отношениях: мне с тобой хорошо, когда ты живёшь ради меня.

Психопат

Он отличается от нарцисса отсутствием фазы идеализации, и большей небезопасностью. Психопат практически сразу говорит: ты ничего не стоишь, ты никто, от тебя одни проблемы; изменись сперва, тогда я буду с тобой. Т.е, психопат изначально выказывает обесценивание по всем фронтам.

Он не строит из себя хорошего перед жертвой; ему не нужно её одобрение и похвала, как нарциссу. Ему всё равно, что вы о нём подумаете.

Интересы психопата примитивны: еда, сон, секс, материальные блага.

Психопат угрожает явно и открыто физическому здоровью жертвы. Когда он рядом, жертва не чувствует себя в безопасности. Она боится за своё здоровье и (или) за свою жизнь.

Бытовой психопат - это классический абьюзер, который будет придираться даже к тому, как жертва дышит и (или) ест.

Девиз психопата в отношениях: мне с тобой плохо, но первым я от тебя не уйду.

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Что общего?

Психопат и нарцисс - мастера по изменению реальности вокруг своих жертв. Их партнёрши в скором времени перестают верить себе, и начинают воспринимать себя глазами абьюзеров. "Да, он прав: я никчёмная, ничего не умею, без него я умру, ну он же всё для меня делает...".

Оба типажа не умеют искренне любить и эмпатично относиться к людям, потому что мозг психопата и личностная структура нарцисса к этому неспособны.опубликовано econet.ru.

Автор Яна Ром

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