Как определить совместимость в паре

Влюбленность проходит, наступают будни, и, если людям не о чем общаться и нечего разделить друг с другом, вероятнее всего, они расстанутся...

Очень многие люди хотели бы знать точно и заранее, есть ли перспектива у их отношений, стоит ли делать «ставки» и вкладываться в эти отношения, или лучше распрощаться побыстрее. Я работаю с парами уже 25 лет. Все начиналось с танцевальных пар и проблем в отношениях моих друзей, и с тех пор я накопила большой терапевтический и личный опыт, позволяющий мне достаточно быстро увидеть проблемные точки в отношениях пары, и то, насколько эти проблемы остры, чтобы сказать, высока ли вероятность того, что эта конкретная пара долго не протянет.

Точки совместимости в отношениях

1. Физиологическая совместимость. Сюда входит не только сексуальность, но и предпочтения телесные, относящиеся к быту, к совместному проживанию. В моем опыте пары расставались из-за того, что просто не виделись: один был «жаворонком», другой «совой». Есть и другие физиологические признаки, из-за которых жить вместе – это мука, даже если во всем остальном все прекрасно. Такой паре сложно создать семью, скорее, они смогут встречаться, то есть, находиться в гостевом браке, но далеко не все пары это устраивает.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

2. Эмоциональная совместимость: темперамент, динамика контакта (как часто человек хочет быть один, как часто – вместе), эмоциональная открытость и другие нюансы, влияющие на комфорт эмоционального контакта.

Например, если один человек очень эмоциональный и открытый, а другой – закрытый и сдержанный, то в начале отношений их может радовать эта разница, но чем дальше – тем труднее становится, поскольку для эмоционального человека закрытость может быть связана с обидой, например, а для сдержанного эмоциональность – с неуважением партнера. И тогда, если каждый будет приписывать другому свои представления о причинах его поведения, начнутся большие проблемы. Кроме того, им обоим будет не хватать симметричного ответа от партнера. Различия важны в паре, но очень важно, насколько они большие.

Или, например, динамика контакта: один очень подвижен – быстро сближается, быстро насыщается общением, а другой долго желает быть один и очень медленно входит в контакт, и тогда для обоих шанс встретиться в эмоциональном смысле становится почти невозможным: пока один разгоняется встретиться, другой уже пять раз промахнулся мимо этой встречи.

3. Интеллектуальная совместимость и общие интересы. Многим кажется, что это – не важный параметр, однако, он выходит на первый план, когда люди живут вместе достаточно долго – влюбленность проходит, наступают будни, и, если людям не о чем общаться и нечего разделить друг с другом, вероятнее всего, они расстанутся. Многие пытаются спасти такие отношения детьми, но от этого, в результате, страдают и дети, и родители.

4. Ценностная совместимость: уровень этичности и духовной зрелости. Если люди не совпадают по ценностям, это влияет так же, как и интеллектуальная совместимость: в лучшем случае партнерам не о чем будет разговаривать, а в худшем между ними может разразиться идеологическая непримиримая война за то, кто прав, чьи ценности должна победить.

Что значит – совпадать по ценностям? Например, вы – честный человек, для которого обман – это недостойное поведение, а ваш партнер считает, что не обманешь – не заработаешь. Или ваш партнер миролюбивый, как буддист, а вы считаете, что нужно всех виноватых непременно жестоко наказывать.

И если это касается других людей – это может и не вызвать никаких проблем в вашей паре, но когда речь идет о ситуациях в вашей парной жизни, в работе у кого-либо из вас, если причиной конфликта становится поведение ваших детей или близких, возникает большая трещина, которая с течением времени только увеличивается. И далеко не все люди готовы изменить свои взгляды ради партнера.

5. Психологический возраст. Далеко не все люди вместе с биологическим возрастом обретают психологический – то есть, взрослеют, становятся самостоятельными, реализуют себя в профессии и способны решать жизненные задачи и проблемы. Если партнеры имеют проблемы с ответственностью, самостоятельностью, способностью обеспечить себя, пониманием своего жизненного пути, целей и задач, в конечном итоге, это становится главной проблемой, из-за которой распадаются пары.опубликовано econet

Автор Нина Рубштейн

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet