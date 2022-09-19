Как очертить ребенку границы дозволенного и при этом не сломать его личность?

Что делать, если ребенок не слушается и как понять особенности поведения ребенка? Каковы особенности в воспитании и обучении детей каким-то элементарным составляющим поведения? Давайте вместе разберемся!

Мы учим детей ходить и говорить,

чтобы сказать: «Сядь и замолчи!»

( народный юмор)

Иногда я читаю лекции няням. И однажды на лекции говорю: «У маленьких детей наглядно-действенное мышление, т.е они думают руками, у них сильно развитые желания и слабо развитая воля. Их нельзя искушать. Поэтому все, что им нельзя трогать, лучше спрятать, если это возможно. Так конфликтов и истерик будет меньше, ребенок послушнее. Отношения с ним – лучше.».

Ребенок не слушается - что делать?

«Ну да, говорит одна няня, если бы это еще родители понимали. Я в одной семье работала, так там мамочка ставила шоколадные конфеты на нижнюю полку и говорила мне, что пусть стоят, должен же ребенок «нельзя» понимать! А ребенку два года было!». «Если он сейчас «нельзя» не понимает, как он в 13 лет поймет?» - рассуждают такие родители. За этим рассуждением стоит страх не справиться со своей родительской ролью, потерять власть. Именно это они и получат, если уже сегодня будут действовать, подчиняясь этому страху.

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«Фраза родителей «Стой спокойно» переводится для

бессознательного ребенка: «Чтоб ты сдох!»,

потому, что только в этом состоянии ребенок

может стоять или точнее лежать спокойно».

(черный юмор психологов)

Слово «нельзя» - кнут и ошейник и психотравма для ребенка. Чем реже оно звучит, тем здоровее психика дитя и тем легче с ним договориться о том, что действительно «нельзя». Вот еще одна картинка, чтобы понять, что делать если ребенок не слушается. Мама на тренинге по воспитанию говорит: «Она все время берет мою дорогую косметику! Представляете!» «А где лежит ваша косметика?» - спрашиваю я. «Да в коридоре на полочке!» «…? Уберите! В силу возраста ваш ребенок не сможет справиться с этим искушением!» . Проходит неделя, новая встреча и мама снова: «Представляете, она снова берет мою косметику!». «А где она лежит?» «Да там же, на полочке!» - невинно восклицает мама. Тогда я спрашиваю у нее: «Зачем вам надо, чтобы ребенок брал вашу косметику?» «Мне? …Мне это не надо!» «Кто приходит вам помогать, когда вы ругаете дочь за косметику?» «Да все сбегаются. И папа и мама и даже муж от компьютера отрывается. Она же истерит, когда я у нее косметику вырываю!». Так вот зачем маме скандал! Он помогает привлечь к ее трудностям внимание мужа! Ей надо, чтобы он оценил ее труд по воспитанию этого невыносимого ребенка! Только причем здесь слово «нельзя»?

Чего «нельзя» родителям и что делать, если ребенок не слушается:

Нельзя иметь много «нельзя»

Напишите список ваших «нельзя», подумайте над каждым из них. "Что случится, если я это разрешу?» и вычеркните все, что можно вычеркнуть. Оставьте только те «нельзя», которые касаются здоровья и уважения к другим людям. Чтобы «нельзя» стало меньше спрячьте все, что нельзя ребенку, заклейте все ящики с документами, уберите сотовые в недоступное место и прочее.

Нельзя жонглировать «нельзя»

Т.е. «нельзя», которые вы оставили, приготовьтесь защищать до последнего как рубежи Родины от врага-захватчика. Их нельзя менять в зависимости от вашего настроения или обстоятельств. Попробуйте договориться с другими родственниками, няней и другими взрослыми о том, чтобы нельзя были у всех одинаковыми. Иначе ребенок живет на минном поле.

Нельзя много раз повторять «нельзя»

Оно обесценивается. Если вы сказали нельзя, то подойдите и помогите ребенку выполнить. Его слезы и истерики не должны быть поводом для вашей капитуляции. Плач ребенка – повод для понимания и сочувствия, но не для разрешения делать то, что опасно и вредно. Можно пообещать что-то еще более интересное для ребенка. Если запретить что-то не удается, то разрешите в вашем присутствии. Например, ловко научившийся запрыгивать на окно малыш, не слышит вашего «нельзя», скажите можно, но со мной. Больше трех дней у окна он даже с вами не просидит. Надоест.

Нельзя делать из «нельзя» запретный плод

«Ты эту конфетку съешь только после борщика!» - вывод ребенка: «Борщик – наказание, конфетка – награда».

Чего действительно надо бояться – это сломать ребенка или приучить его к постоянной борьбе с вами и любыми авторитетами. Если сломаете – то потом не ждите успехов в учебе, бизнесе или личной жизни. Для всех удобным сделаете, как розу без шипов оставите. Ежику колючки повыдергиваете. Эпиляцию так сказать произведете. А если в борьбе вырастите, то будет все вам назло делать – пить, курить, наркотики, ранняя половая жизнь, нежелание учиться. Выбирайте.

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Если вы начитались книг, прочли мою статью, все делаете, но ничего не получается, то сядьте и напишите пять ваших выгод от плохого поведения ребенка. Зачем вам самому это надо? Я имею ввиду тайные бессознательные выгоды. А если сами не нашли, то обратитесь к психологу.

Вот пример тайной выгоды: «Не бей бабушку!» - восклицает мама, а глаза ее светятся от скрытого торжества, т.к. свекровь ее саму раздражает сильно, но как бы не вежливо сказать об этом. Как вы думаете, на слова или на блеск маминых глаз среагирует ребенок?

Я желаю вам вырастить успешного уверенного в себе человека, а не ежика после эпиляции! Успехов!опубликовано econet.ru.

Автор Светлана Ященко

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