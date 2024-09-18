Как общаться с родителями, которые причиняют нам боль

К сожалению, отношения с родителями бывают далеки от идеала. Отец или мать своими действиями могут нанести ребенку такие психологические травмы, которые будут давать о себе знать во взрослой жизни. Какие манипуляции используют родители и чем это чревато?

Родители - не боги, а обычные люди со своими недостатками. Если в детстве мы принимаем их бездоказательно, не отдаем себе отчета, что в отношениях с ними может причинять боль, то во взрослой жизни полезно понять причины сложившейся модели отношений. Это поможет выйти из деструктивного состояния отчаяния, раздражения, обиды или даже вины. Мать и отец теоретически самые умные, любящие, нежные и надежные… На практике может быть, что самые родные люди причиняют психике своих детей непоправимый ущерб.

Ребенок не в состоянии существовать в стабильном эмоциональном напряжении, и он вырабатывает свою защиту: оправдывает отца/мать или эмоционально абстрагируется, отгораживаясь равнодушием, которое с годами будет проявляться в отношении других. Как противостоять токсичному влиянию родителя? Первым делом посмотрим, какие манипуляции применяются в данном случае.

Примеры родительских манипуляций

1. Двойное послание

Когда слова и сопутствующие им эмоции находятся во взаимном противоречии. «Спасибо, дорогой» или «Молодец!», - говорится с таким кислым выражением лица, что по коже пробегают мурашки.

Подобный родитель обычно грешит непоследовательностью, и ребенку бывает очень сложно предвидеть, как тот поведет себя в следующий момент. Ребенок находится в напряжении, стараясь разгадать поведение матери/отца по каким-то признакам (как вошла, как сказала, как посмотрела). Многое зависит просто от настроения родителя, и в итоге дети растут неуверенными в себе и с чувством нестабильности того, что их окружает.

2. Безразличие к эмоциональным потребностям

Родитель совершенно абстрагируется от переживаний ребенка и сконцентрирован только на том, чтоб удовлетворять его основные физиологические потребности. Пытаясь поведать о том, что его тревожит, ребенок наталкивается на стену полного равнодушия.

3. Нарушение личных границ

Родители не уважают границы и лишают ребенка права на персональное пространство. Например, всем знакомое вторжение в детскую без стука или стремление силой заставить ребенка сделать что-либо. Зачастую дети вынуждены каждый день ходить на нескончаемые кружки им секции лишь потому, что так захотелось маме (папе).

4. Газлайтинг

ебенку приписывают ощущения, которых они совсем не испытывают. «Ты утомился, ты голоден, ты замерз», убеждает мать, хотя ребенок не голоден и совсем не хочет спать. Если не хотят верить ребенку или оправдать его, то обвиняют во лжи: «Ты все сочинил, это неправда».

5. Бойкот

Тяжелая форма психологического насилия. Тотальное игнорирование самого близкого и дорогого человека, от которого ребенок ждет понимания, защиты и поддержки, разбивает вдребезги его маленький мир и рождает смятение и горечь в душе.

6. Всевозможные упреки и обвинения

«Ради твоего будущего я терпела столько неудобств» «я мучилась с твоим отцом», «я посвятила тебе всю себя», «зачем вообще я тебя родила», - наихудшие проявления психологического садизма, которые практически невозможно забыть даже когда ребенок вырастает и становится зрелым человеком.

7. Симуляция болезней

Родитель в наказание за случившийся конфликт/отказ/разногласия резко заболевает. Ребенок по сценарию должен ощущать вину и раскаяние.

8. Предательство

Ребенок доверяет матери/отцу свой заветный секрет и вдруг узнает, что родитель выложил все это кому-то. Или ребенок просит: «Только не рассказывай папе». Мама выходит на кухню и тут же передает отцу услышанное от ребенка. Другая форма предательства присутствует в семьях, где мать придерживается нейтралитета и не встает на защиту ребенка от жестокого поведения отца.

Как быть взрослым детям, пережившим опыт родительских манипуляций?

Во-первых, осознать и трезво оценить происходящее. Постарайтесь проанализировать ваши взаимоотношения в общем и какие-то эпизоды, в частности. Можно завести своеобразный дневник наблюдений, чтобы понимать, как именно проявилась манипуляция. Позитивные для вас поступки отца/матери отмечайте вслух и не жалейте добрых слов. Используйте и негативные комментарии, не игнорируя и не умалчивая все то, что приносит вам боль. Позиция отстраненного наблюдения даст возможность овладеть ситуацией и выстраивать адекватные взаимоотношения с отцом и матерью.опубликовано econet

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