Как общаться с обижающейся мамой?

С мамой бывает непросто общаться. Что делать, если она из-за каждой вашей фразы обижается, воспринимая сказанное по-особому? Есть две полезные техники, которые значительно упростят вашу коммуникацию. В результате у вас не будет оставаться осадок в виде раздражения и усталости после общения с мамой.

Что делать, когда мама говорит то, что не хочется слышать? Как ответить так, чтобы не обидеть маму? Как не брать себе советы и раздражение после диалога?

Техники общения с обижающейся мамой

Сегодня разберем 2 техники.

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1. Техника в два этапа

Начинаем с благодарности:

«Мама, я тебя очень люблю и вижу, что ты стараешься мне помочь».

Заканчиваем отказом в мягкой форме, добавляя слова: «не сегодня», «не сейчас».

Например:

- Мама, я так хочу устроиться личным водителем!

- Ты что, прислуживать собираешься кому-то? Лучше иди в банк по своему высшему образованию!

- Я благодарна тебе, что ты переживаешь за меня. И я подумаю над твоим предложением обязательно, но сегодня так хочется быть водителем, прям сил нет!

2. Техника в 3 этапа

Первый - говорим о своих чувствах: «мне так грустно сейчас слышать про банк, мама».

Второй - говорим о том, чего бы хотелось от мамы:

«мне бы так хотелось от тебя услышать поддержку, что я могу попробовать и ты будешь меня любить даже водителем)»

Третий шаг - просьба:

«скажи, что ты меня будешь любить и в роли водителя! Пожалуйста!»

После техник обязательно свести диалог "на нет", чтобы оставался позитив и ценность техники не терялась. Можно уйти после этого из комнаты или заняться своим делом, сообщив, что нужно сейчас кое-что сделать. А если по телефону происходит общение, то можно сообщить о том, что "молоко убежало":) Так будет сохраняться позитивный настрой и позволит по максимуму не втягиваться в манипуляции.

Эти техники - не гарантия продуктивного диалога, но они снижают негативные эмоции после общения, ведь они исходят из любви.

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А это значит, что даже если вы не угодили маме, вы не будете чувствовать вину за злость на маму после диалога. А также вы заступитесь за себя, но не сражаясь за правоту, а выражая свои чувства из доброты и благости.

Чувство вины за агрессию в диалоге с мамой омрачает отношения в целом. Поэтому очень важно завершать диалоги на позитивной ноте, если выйти из отношений невозможно или нет желания выходить из отношений.

Эти техники позволят сохранить отношения и себя в том числе.

Конечно, ситуация каждого уникальна и важно подобрать работающий инструмент.опубликовано econet.ru.

Автор Войтишина Марина

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