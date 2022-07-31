Как общаться с обижающейся мамой?

С мамой бывает непросто общаться. Что делать, если она из-за каждой вашей фразы обижается, воспринимая сказанное по-особому? Есть две полезные техники, которые значительно упростят вашу коммуникацию. В результате у вас не будет оставаться осадок в виде раздражения и усталости после общения с мамой.
Что делать, когда мама говорит то, что не хочется слышать? Как ответить так, чтобы не обидеть маму? Как не брать себе советы и раздражение после диалога?
Сегодня разберем 2 техники.
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Начинаем с благодарности:
«Мама, я тебя очень люблю и вижу, что ты стараешься мне помочь».
Заканчиваем отказом в мягкой форме, добавляя слова: «не сегодня», «не сейчас».
Например:
- Мама, я так хочу устроиться личным водителем!
- Ты что, прислуживать собираешься кому-то? Лучше иди в банк по своему высшему образованию!
- Я благодарна тебе, что ты переживаешь за меня. И я подумаю над твоим предложением обязательно, но сегодня так хочется быть водителем, прям сил нет!
Первый - говорим о своих чувствах: «мне так грустно сейчас слышать про банк, мама».
Второй - говорим о том, чего бы хотелось от мамы:
Третий шаг - просьба:
После техник обязательно свести диалог "на нет", чтобы оставался позитив и ценность техники не терялась. Можно уйти после этого из комнаты или заняться своим делом, сообщив, что нужно сейчас кое-что сделать. А если по телефону происходит общение, то можно сообщить о том, что "молоко убежало":) Так будет сохраняться позитивный настрой и позволит по максимуму не втягиваться в манипуляции.
Эти техники - не гарантия продуктивного диалога, но они снижают негативные эмоции после общения, ведь они исходят из любви.
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А это значит, что даже если вы не угодили маме, вы не будете чувствовать вину за злость на маму после диалога. А также вы заступитесь за себя, но не сражаясь за правоту, а выражая свои чувства из доброты и благости.
Чувство вины за агрессию в диалоге с мамой омрачает отношения в целом. Поэтому очень важно завершать диалоги на позитивной ноте, если выйти из отношений невозможно или нет желания выходить из отношений.
Эти техники позволят сохранить отношения и себя в том числе.
Конечно, ситуация каждого уникальна и важно подобрать работающий инструмент.опубликовано econet.ru.
Автор Войтишина Марина
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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